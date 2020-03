¡Ojo! Es falso que haya ‘pico y cédula’ para mercar en Bogotá

En redes sociales está circulando una imagen que habla sobre la implementación de un ‘pico y cédula’ en Bogotá para hacer mercado en época de cuarentena por el nuevo coronavirus, teniendo en cuenta el número final del documento de identidad.



Según la publicación, de lunes a viernes habría dos turnos para la ciudadanía, uno de 8 a.m. a 1 p.m. y otro de 2 p.m. a 7 p.m. Los sábados, las opciones para mercar serían tres: de 8 a.m. a 11 a.m., de 1 p.m. a 3 p.m. y de 4 p.m. a 7 p.m. Finalmente, los domingos, según la información, los turnos serían: de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 7 p.m.

También se dice que el ‘pico y cédula’ se dividiría así:

Lunes: 1 y 2 (mañana), y 2 y 3 (tarde) Martes: 3 y 4 (mañana), y 5 y 6 (tarde) Miércoles: 8 y 9 (mañana), y 0 y 1 (tarde) Jueves: 2 y 3 (mañana), y 4 y 5 (tarde) Viernes: 6 y 7 (mañana), y 8 y 9 (tarde) Sábado: 0 y 1 (mañana), 2 y 3 (tarde), y 4 y 5 (noche) Domingo: 6 y 7 (mañana), y 8 y 9 (tarde)

La información dice que la gente debería portar su cédula al momento de salir a mercar, realizar esta actividad en un tiempo máximo de una hora y tendría un límite de artículos por referencia (3 por unidad y 2 por paca).



Sin embargo, según las autoridades locales, dicha publicación no es cierta: en Bogotá no hay ‘pico y cédula’ para mercar. ¡No se deje engañar ni confundir!



Así las cosas, la capital, para mercar, seguirá funcionando como lo ha hecho hasta ahora en medio de la cuarentena: todos los días puede salir quien lo necesite.

Imagen que está circulando de una información que no es real. Foto: Archivo particular

Aunque hay varias ciudades que sí han implementado esta medida, como Ibagué, Riohacha y Popayán, y municipios que también lo han hecho, como Magangué (Bolívar) y Rionegro, El Retiro y Copacabana (Antioquia), en Bogotá no es el caso.



