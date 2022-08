En la noche del jueves 18 de agosto, la Policía encontró un en la autopista norte con calle 22 una camioneta Toyota Prado de color gris y de placas CJE825. Estaba aparentemente abandonada, pero cuando la inspeccionaron, los patrulleros hallaron cuatro cuerpos en bolsas, con tiros de gracia y signos de tortura.



(Lea: Identifican a las cuatro personas asesinadas y halladas en camioneta Toyota)

Este sábado se conocieron las identidades de las cuatro víctimas del macabro crimen.



Según las investigaciones, los asesinos iban por Juan Carlos Useche, expatrullero de la Policía, quien estuvo privado de la libertad en La Picota por concierto para delinquir.

Incluso, todo apunta a que Useche seguía vinculado a actividades del narcotráfico y lavado de activos. Por lo que la principal hipótesis es que se trataría de un ajuste de cuentas entre criminales.



(Además: La historia de expolicía prestamista, uno de los 4 muertos en camioneta Toyota)



También falleció su pareja Leidy Alejandra Betancourt, de quien no se registran antecedentes, y sus dos escoltas: Leonardo Sanabria y José Perosso Zabala.



Sobre José Perosso Zabala se estableció que es venezolano, con antecedentes penales.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que esta persona había sido capturada por porte de armas, entre otros delitos, por lo que fue judicializado y le concedieron prisión domiciliaria, por lo que al momento de su muerte debía estar bajo la custodia del Inpec y bajo esa circunstancia.



(Lea: Exclusivo: uno de los muertos que apareció en la Toyota es un expolicía)



López responsabilizó al Inpec y dijo "que era una falla evidente" de esa institución.



"Tenía un preso bajo su custodia y no la hizo efectiva. No estaba cumpliendo su pena, continuaba en actividades para delinquir y termina asesinado", manifestó.



EL TIEMPO