Crear una biblioteca en Bogotá / Opinión

Cada libro cuenta. Los textos del colegio que dejaron de usarse en la casa, las novelas leídas, las enciclopedias, los diccionarios y los manuales… Todos los volúmenes que poco a poco dan vida a la biblioteca comunitaria del barrio. Las colecciones personales que se vuelven colecciones para la comunidad: así se crea una biblioteca en Bogotá.

En el último mapa del libro y la lectura que hizo BibloRed en 2018, se registraron 96 espacios comunitarios de lectura, pero deben ser muchos más (el mapa acá: https://www.biblored.gov.co/sites/default/files/MapaBogota.pdf). Lugares para leer organizados por los habitantes del barrio, vecinos que decidieron sumar recursos y crear una biblioteca, un sitio en el que pudieran conversar, estudiar y encontrarse.



Todas tienen una historia, y con ella, sus personajes. El lector entusiasta que un día decidió abrir el garaje de su casa para que los niños de la cuadra fueran a hacer las tareas. Las madres llenas de voluntad que destinaron la sala de su hogar para que los vecinos pudieran reunirse y compartir enseñanzas. Los artistas locales que montaron un rincón del libro en la casa de la cultura, con mucho esfuerzo. La memoria de la ciudad reposa también en los anaqueles de estos espacios comunitarios.



(Además: El acto no convencional de leer en el parque)



Bibliotecas populares, bibliotecas comunitarias, salas de lectura, rincones del libro, son muchas las maneras en que son conocidas; son diversas, son heterogéneas, son múltiples. En ellas, algunos grandes libros habrán encontrado por primera vez a un lector; seguramente, un importante científico o un poeta o algún periodista de la ciudad, se debió acercar a sus primeras palabras escritas allí. Estas historias están por contarse.



Y el nombre de cada una guarda la identidad y el anhelo que soñaron sus creadores. Nombres de próceres o de educadores: Eduardo Galeano, en Usme; Simón el Bolívar, en San Cristóbal; hay las que simplemente se denominan como el barrio: Paulo VI, en Teusaquillo; Tierra Buena, en Kennedy; pero también existen las evocadoras, las que incitan a inventar, a leer: en Ciudad Bolívar, La Creatividad o El Baúl de las Letras; en La Candelaria, la Mediateca del Dragón; en Mártires, Planeta Palabra.



Mantener vivas estas bibliotecas no es fácil, no lo ha sido. Cada año algunas cierran sus puertas mientras otras logran nacer, es un ir y venir, es la incertidumbre que no debería ocurrir, si se tiene en cuenta su importancia para Bogotá. La mayoría continúan abiertas gracias a los recursos propios de quienes cada día dedican su voluntad y su tiempo para prestar un servicio incipiente que lucha por no desaparecer en medio de las afugias. Conozco muchos bibliotecarios que sacan dinero de sus bolsillos para poder abrir un día más cada semana, para pagar la electricidad, el agua, internet, cuando se cuenta con ellos.



(Lea también: Leer en voz alta: combustible para la imaginación)



Gracias al trabajo y a la organización de los bibliotecarios, se han creado, además, redes de bibliotecas comunitarias en varias localidades. Las redes de Suba, de San Cristóbal y de Kennedy han sido pioneras y abanderadas de esta labor colectiva, allí lograron gestionar recursos públicos para adquirir colecciones de libros, computadores y para promover la lectura.



Pero falta mucho por mejorar; la administración distrital y las locales tienen una importante responsabilidad con la sostenibilidad y el crecimiento de estos espacios, fundamentales para la ciudad, mucho más ahora, que se está elaborando una nueva política pública de lectura para Bogotá. En este ejercicio, las voces de los protagonistas, como los bibliotecarios comunitarios, los lectores, los escritores, los promotores de lectura, deberían ser las primeras en escucharse. Más bibliotecas para más lectores, que crear una biblioteca en Bogotá sea una iniciativa para celebrar, no una odisea.



Libro recomendado: Ensayo Sobre la Ceguera, de José Saramago.

Lo encuentran, entre otros espacios, en: Bibliotecas Públicas Gabriel García Márquez y en Francisco José de Caldas en Suba; en los PPP Nueva Autopista y Parque Illimaní.



Juan Pablo Calixto

Twitter: @jpcalixto1