Estos barrios de Kennedy y Bosa no tendrán agua por 24 horas

Más de 30 barrios de Kennedy y Bosa se quedarán sin el servicio de agua por 24 horas este martes 1 de diciembre por cuenta de un mantenimiento de la red matriz.



"La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informa que por obras de reparación de una red matriz en la avenida Primero de Mayo con avenida Villavicencio se suspenderá el servicio este martes 1 de diciembre y durante 24 horas mientras se ejecutan los trabajos", confirmó la Empresa.

(Le puede interesar: Estos son los tipos de robo de bicicleta y así puede evitarlos)

El sector afectado está ubicado entra la calle 38C sur y la calle 60 sur, entre carrera 78i y el río Bogotá.



Así las cosas, estos serán los barrios que se quedarán sin servicio de agua por 24 horas:



Ciudad Kennedy, El Olivo, Villa Nelly, El Amparo, Britalia, Tintalito, El Rosario, Patio Bonito, Calandaima, Los Almendros, El Jazmín, Ciudad de Cali, Dindalito, Altamar, Brasilia, Chicalá, Amaru, Alfonso López, Pastranita, Casa Blanca, Manuel Mejía, Villa De Zarzamora, El Regalo, Parcelaciones El Corso, Brasil El Porvenir, Brasil II, La Arboleda, Betania, Las Margaritas, Parcelaciones El Porvenir, Osorio XII, Villa Los Comuneros, Portal Las Américas.



Se recomienda llenar los tanques u hacer reservas de agua. De todas formas, la empresa tendrá carrotanques que se podrán solicitar a la línea 116 (con prioridad para clínicas, hospitales y sitios de alta concentración de público).

(Además: Con luces, arte y cultura, llegó la Navidad a Bogotá)

Otros cortes de agua para este martes 1 de diciembre

Estos son otros puntos de Bogotá que tendrán cortes de agua por trabajos de mantenimiento.



Usaquén



El Contador y El Cedro: De la calle 134 a la calle 142, entre avenida carrera 15 a la avenida carrera 45 (Desde las 10 a.m. - 24 horas)





Engativá



Puerto de Teja: De la calle 26 a la calle 24, entre carrera 86 a la carrera 100 (Desde las 9 a.m. - 24 horas)





Bosa



San Antonio, La Libertad, San Martín y Escocia (parcial): De la carrera 87C a la carrera 89B, entre calle 55 Sur a la calle 57 Sur. De la carrera 87K Bis a la carrera 89B, entre calle 57A a la calle 59C Sur- De la calle 59C Sur a la calle 73A Sur, entre carrera 88C a la carrera 89B. De la calle 61A Sur a la calle 74B Bis Sur, entre carrera 89B a la carrera 92. (Desde las 8 a.m. - 24 horas)



Las Margaritas, Ciudadela El Recreo y Atalayas: De la avenida carrera 89B a la carrera 106A, entre calle 59B Sur a la calle 61A Sur. De la carrera 92 a la carrera 106A, entre calle 61A Sur a la calle 75A Sur. (Desde las 8 a.m. - 24 horas)





Rafael Uribe Uribe



Socorro Sur, Consuelo y Playón: De la carrera 17 a la carrera 11, entre calle 51 Sur a la calle 49G Sur (Desde las 10 a.m. - 24 horas)



Marco Fidel Suárez: De la transversal 13H a la carrera 11J, entre calle 46 Sur a la calle 50 Sur (Desde las 10 a.m. - 24 horas)

BOGOTÁ