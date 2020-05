Secretario de Seguridad pide al Inpec 'auxilio' por contagiados en URI

Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, le volvió a insistir al INPEC y a los ministerios de Justicia, Defensa y Salud, que le indiquen cuáles son los protocolos para trasladar a los 19 contagiados del nuevo coronavirus que permanecen en la URI de Kennedy.

El funcionario ha manifestado recientemente, en varios espacios, que no ha sido posible contar con el respaldo del Gobierno Nacional para deshacinar las URIs y estaciones de policía, un llamado que está haciendo desde antes de que se detectara el primer caso positivo.



Ahora que la pandemia llegó a esas celdas, manifiesta que tampoco está siendo escuchado, y por eso hace un llamado público, para evitar una tragedia mayor.



“Con base en el Decreto Presidencial de excarcelación (Decreto 546 de 2020), de manera atenta solicitamos indicar las condiciones en que se dará el traslado de las 19 personas privadas de la libertad que están en la URI de Kennedy a los lugares más aptos para su tratamiento dispuestos por el INPEC, así como la fecha en que se surtirá el mencionado traslado”, le solicitó Acero a Norberto Mujica, director del Inpec.



En rueda de presas de este miércoles 13 de mayo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se refirió a este particular. "Llevamos meses rogándole a la ministra de Justicia que no apruebe alternativas para reducir el hacinamiento en URIs y estaciones. Para empezar, buena parte, el 40 % de las personas que están ahí, no deberían estar ahí porque son del Inpec, son condenados, y como lo ordena la ley, deben estar en un cárcel nacional", reclamó la mandataria.



De igual manera, le solicitó a los Ministros de Salud, Justicia y Defensa trabajar de forma articulada entre la Nación y el Distrito para que se encuentren soluciones de fondo a esta grave situación.



"Las solicitudes están encaminadas a que la Ministra de Justicia y el Derecho, Margarita Cabello Blanco, dé la orden para que el INPEC realice “el traslado y la custodia de los detenidos contagiados con COVID 19”, señaló.



Otras solicitudes:



- Modificar el Decreto 546 de 2020 para excluir de la licencia de construcción a los Centros de Reclusión Especial que las administraciones municipales tienen

que construir o adecuar para reducir el hacinamiento en las estaciones y URIs, y poder dar cumplimiento a la orden contenida en el artículo 27 del mencionado Decreto.



- También solicita a la USPEC, con cargo al Fondo de Atención en Salud a las Personas Privadas de la Libertad, que “asuma la prestación de los servicios de salud que se deben proveer a los contagiados con COVID-19”.



- Que la Policía Nacional garantice la seguridad del sitio o sitios que se dispongan para la atención de privados de la libertad contagiados por COVID-19 o para lograr reducir el hacinamiento de las estaciones de policía y URIs.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET