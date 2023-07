Con su casa matriz en Uruguay y una trayectoria de 30 años en dicho país, Zonamerica Colombia inició operaciones al sur de Cali, Valle del Cauca, en el año 2018 y bajo una alianza con el Grupo Carvajal. Y es que esta primera y única zona franca, exclusiva para empresas en servicios en Colombia, llegó a establecerse en la región con el objetivo de apoyar el desarrollo y crecimiento económico de la zona en mención.

En línea con ello, su Máster Plan concibe 23 edificios en total, de los cuales, se han construído cuatro, siendo el primero el Edificio C con una capacidad de 4.226 metros cuadrados rentables, en donde 3.062 metros cuadrados corresponden a la operación de la empresa Accedo, del sector BPO. Pero el desarrollo no para, esta zona franca ya inició los movimientos de tierra para la construcción del Edificio D, que tendrá un total aproximado de 4.888 metros cuadrados en obra gris disponibles para alquiler.



“Para el equipo de Zonamerica Colombia es importante que el empresariado nacional y las nuevas compañías que están surgiendo en el ámbito de prestación de servicios conozcan y tengan presente la infraestructura que existe disponible en el Valle del Cauca para fortalecer sus propuestas de valor empresarial y el ecosistema que se viene generando en la región”, afirma Henry Arias, gerente general de Zonamerica Colombia, agregando que “Zonamerica Colombia cuenta con un Data Center Neutro, certificado Tier IV por el Uptime Institute, único en la región y segundo en el territorio nacional, dirigido por la empresa Etix Everywhere, que busca que las compañías nacionales e internacionales de base tecnológica evidencien la robustez de su infraestructura y decidan instalarse”.

Datos sobre su crecimiento exponencial

A medida que han ido pasando los años, Zonamerica Colombia ha podido crecer de la mano de una inversión superior a los 31 millones de dólares y de un valor en ventas extranjeras de las empresas que hacen parte de ella. Por ejemplo, del 2019 al 2022, se generó un CAGR (tasa de crecimiento anual) del 166 por ciento y, del 2022 al 2023, un crecimiento del 56 por ciento para un total en ventas de USD $19’176.574. Del mismo modo, desde Zonamerica Colombia se están generando ventas de servicios a nueve países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Panamá, Suiza, Perú, Honduras, Costa Rica, Canadá, República Dominicana y Ecuador.



Por otra parte y en coherencia con su propósito de expansión, Zonamerica Colombia cuenta con un total de 35 empresas instaladas en el campus, entre 21 usuarios calificados y 14 empresas de apoyo, donde se destacan compañías como Encora, Omnicon, Optima Corporation, LiDARit y Cetoco del sector de Tecnología; Johanna Ortiz en el sector de Diseño y Accedo, Colombia Recruit y SLC Enterprise del sector Outsourcing y BPO, entre otras.



Ahora bien, el proveedor que más recientemente llegó a esta zona franca es Speedcast, un proveedor líder de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones que ampliará su infraestructura tecnológica en el campus para sus operaciones globales. Speedcast ofrece servicios de comunicaciones críticos para los sectores marítimo, energético, minero, de medios, telecomunicaciones, cruceros, ONG, gobierno y empresas, así como aprovecha su plataforma de red global para proporcionar sistemas totalmente conectados apalancados en las tecnologías y aplicaciones que transforman lo que pueden lograr las operaciones remotas. Con la red más completa del mundo, Speedcast permite una cobertura de polo a polo más rápida y fluida desde una red global híbrida de transporte por satélite, fibra, celular, microondas, MPLS e IP con acceso directo a plataformas de nube pública. La compañía integra ofertas de tecnología diferenciadas que brindan formas más inteligentes de comunicar y distribuir contenido, administrar redes y operaciones remotas, proteger y asegurar inversiones y mejorar la experiencia de la tripulación y los invitados.

Con la mirada puesta en el futuro

Continuando con el directivo, Zonamerica Colombia hoy visualiza sectores como salud y educación dentro del proyecto apalancado en los beneficios del régimen tributario franco y proyecta una inversión total superior a los 300 millones de dólares en un periodo aproximado de 20 años.



“La comunidad en el país continuará creciendo, no solo por la inversión, sino porque al incluir nuevos sectores se van a seguir generando mayores oportunidades para la población. A la fecha, desde Zonamerica Colombia se están generando alrededor de mil empleos directos y formales, un 51 por ciento correspondiente a empleo joven entre los 18 y 28 años y un 90 por ciento a residentes de Cali y sus alrededores”, puntualiza Arias.



Así las cosas, esta es solo una muestra de cómo desde Zonamerica Colombia continúan reafirmando el compromiso con el crecimiento e impacto a nivel ciudad, región y país, mientras fortalecen el ecosistema empresarial y generan la proyección de nuevos empleos para el talento local.



