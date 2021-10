Zona Franca La Cayena recibe prórroga por 30 años más para operar

Con más de 13 años de trayectoria y operaciones, y con una declaratoria vigente hasta 2022, por medio de la cual son calificados como zona franca, Zona Franca La Cayena acaba de recibir la prórroga por 30 años más, lo que los habilita hasta el 2052.



Esta noticia, en términos de competitividad, significa conservar por ese amplio periodo todos los beneficios del régimen de zonas francas, entre los que Manuel Guillermo Herrera Luna, gerente general de la Zona Franca La Cayena, destaca la importación de maquinarias y equipos con cero IVA y arancel, importación de materias primas también con cero IVA y arancel, y gozar con una tarifa de renta del 20 por ciento.

“Así, con la prórroga otorgada, todos estos beneficios se obtienen por 30 años más y nosotros adquirimos el compromiso de inversión dentro de los próximos 10 años (contados a partir de este mes de octubre de 2021) de mínimo $42.500 millones”, explica el directivo.



Con respecto a la afirmación que señala a la Zona Franca La Cayena como una plataforma ideal del nearshoring, Herrera sostiene que esta se soporta en varios aspectos que caracterizan a este parque industrial, como la ubicación geográfica natural y privilegiada que tiene Barranquilla.



Para él, al estar en la Costa Caribe, tienen proximidad con los principales puertos de la región, es decir, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Igualmente, se encuentra muy cerca del segundo país consumidor del mundo que es Estados Unidos, y un tercer punto es la mano de obra calificada y con costos competitivos que tienen tanto la capital del Atlántico como el país.

A lo anterior, dice que se suma la coyuntura económica a nivel mundial actual, en el cual hay una situación logística muy compleja, por lo que en la medida en que se esté más cerca a los centros de consumo o a los de producción se va a tener una ventaja competitiva.



“Hoy en día hay un tema logístico importante en el ámbito marítimo, por una alta escasez de contenedores y un costo que se ha multiplicado hasta por 10 veces. Lo otro también es lo que se refiere a las guerras comerciales que existen entre las grandes potencias productoras del mundo. Todas estas variables hacen que una ciudad como Barranquilla, sumándole ya un régimen franco por 30 años más, sea un espacio ideal para el nearshoring”, precisa el Gerente General.



Pero además de las ventajas del régimen franco cuentan con los de los impuestos locales. En Barranquilla y en este corredor industrial de Juan Mina, donde está ubicada la Zona Franca, hay compañías que gozan de un beneficio tributario local, como es la exención de IVA y de ICA por 10 años, desde que la organización es constituida.



Otra característica relevante es que Zona Franca La Cayena está construida como un parque industrial, con servicios públicos de alto estándar, es decir, no son los mismos que atienden al mercado común, sino que están hechos a la medida para empresas industriales, siendo agua, gas y energía los principales.



“Lo importante es que tenemos espacios hechos a la medida de las nuevas compañías o usuarios que se quieren ubicar en la zona franca, ya sea pequeña, mediana o gran empresa. Adicionalmente, existen posibilidades inmobiliarias que también se adaptan a las necesidades de cada firma; no es necesario que se compre el lote o el inmueble, pues hay figuras de arrendamiento a mediano, corto y largo plazo”, precisa Manuel Herrera.



Atracción de inversionistas



Para las estrategias que pone en práctica la Zona Franca La Cayena con el objetivo de atraer a sus inversionistas, el recurso humano resulta determinante y por eso a este componente le dedican especial atención.



De esta manera, la idea es que quienes tienen relación directa con los usuarios se conviertan siempre en un aliado de negocios; desde que llegan por primera vez a esta Zona Franca hasta que se desarrolla y arranca su operación, lo que se traduce en un acompañamiento para que tomen las mejores prácticas del régimen franco y ayudarles con diferentes actores en la cadena de producción comercial e internacionalización para que su negocio crezca.



“Ahí tenemos una gran fortaleza, que hace que cuando un industrial decide ubicarse en la Zona Franca La Cayena prácticamente se le asegura un crecimiento en el mediano plazo. Igualmente hemos trabajado fuertemente en ser líderes en competitividad aduanera y en aplicar siempre las mejores prácticas de las zonas francas a nivel mundial, tener siempre los menores tiempos de respuesta para los usuarios, aplicar nuevas tecnologías para agilizar los procesos aduaneros, ser un aliado permanente para las compañías o entidades de atracción de inversión como ProBarranquilla o ProColombia y estar atentos y disponibles para hacer parte de los planes de mejora en la competitividad que tengan los gobiernos locales, alcaldías y gobernaciones o los que lance el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio”, resalta el Gerente General.



Y es que la amplia trayectoria de esta zona franca ya permite hablar de varios casos de éxito en distintos sectores de la economía. Uno de ellos, y donde el régimen franco y la ubicación estratégica de Barranquilla ha sido una combinación ganadora, es Hada Internacional, una empresa de jabones colombiana (nacida en Manizales), que ha hecho un traslado paulatino hacia la capital atlanticense y ahora presenta un crecimiento muy potente, incursionando en más de 15 países, aparte de ser líderes en el continente (desde EE. UU. hasta Argentina) en la fabricación de jabones a partir de aceite 100% vegetal.



Al respecto, Roberto José Gutiérrez, gerente administrativo de Hada Internacional, afirma que la Zona Franca La Cayena ofrece muchas ventajas, como lo nuevo de su infraestructura y que además es administrada por gente seria, conocedora y que permanentemente está dispuesta a compartir sus experiencias y conocimientos, en pro de que al usuario le vaya bien.



“Hemos encontrado algo muy importante y que allí existe una diversidad de empresas, por lo que hemos conformado un clúster que nos permite hacer negocios de forma ágil, rentable, competitiva y poder posicionar los productos de cada una de las compañías de buena forma en los distintos mercados donde se compite”, anota Gutiérrez.



Diversidad en industrias



Otro ejemplo es una compañía de origen americano, perteneciente al sector aeronáutico llamada Proflo Latam, que se dedica a ensamblar y construir los camiones que alimentan de combustible a los aviones en los aeropuertos del mundo. Es una organización 100% exportadora, que pertenece al grupo de inversión Carlyle y tiene una operación muy grande en Estados Unidos que se llama PrimeFlight Aviation Services. “Esta empresa apostó por Barranquilla, por la Zona Franca La Cayena y ha tenido un crecimiento sostenido”, manifiesta Herrera.



Un caso de éxito más tiene que ver con una compañía del sector de muebles, que así mismo es un caso interesante de nearshoring. Se trata de Kannoa, una firma americana-venezolana que estaba ubicada en China y que produce muebles para exteriores de alto nivel; son muebles para hoteles o incluso para barcos (como los de Royal Caribbean).



Ellos decidieron ubicarse en Colombia a raíz del bloqueo comercial que hubo entre China y Estados Unidos, llegaron a la Zona Franca La Cayena y, prácticamente, en dos años han duplicado su producción, al tiempo que están pensando en expandirse; de hecho ya están en proceso de hacer un desarrollo inmobiliario mucho más grande del que inicialmente habían pensado.



En ese sentido, Luis Alejandro Blasini, cofundador y CEO de Kannoa, sostiene que uno de los elementos que más les llamó la atención para decidirse por este parque industrial fue su ubicación, puesto que todas sus exportaciones las hacen desde el Puerto de Barranquilla hacia Miami, desde donde hacen distribución a todos los Estados Unidos.



“La localización geográfica de La Cayena para nosotros es perfecta, porque tienes los puertos de Barranquilla y de Cartagena, y en el peor de los casos cuentas con el de Santa Marta, es decir, hay disponibles tres canales de salida estando en la misma costa y relativamente cerca. Los costos operativos también son bastante competitivos en relación a las otras zonas francas que analizamos”, señala Blasini



Manuel Herrera también destaca otro caso de éxito, pero esta vez local. Es la Ferretería Ujueta, con mucha tradición en Barranquilla, quienes montaron un hub de importación y comercialización de herramientas industriales, y que al cabo de seis años han tenido un crecimiento exponencial tanto en la apertura de nuevos negocios como en acercamiento a mercados.



Finalmente, el Gerente General revela que Zona Franca La Cayena genera en la actualidad 2.500 empleos directos y que con la prórroga esperan llegar –de aquí a cinco o seis años– a unos 1.500 más, para llegar a unos 4.000 o 5.000.



“En los últimos seis años hemos tenido un crecimiento muy importante a nivel de usuario, me refiero a las empresas que se han calificado y que están operando, hemos crecido un 300% y hoy en día tenemos más de 42 compañías ubicadas, y con una proyección que terminar el año con cerca de 45. A nivel de operaciones aduaneras crecimos más de 150% y este año deberíamos estar cerrando con 140.000 operaciones aduaneras, mientras hace cinco años teníamos 55.000”, puntualiza el directivo.

