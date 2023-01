Con el propósito de proteger la reputación comercial y de los productos Cfmoto en Colombia, y a raíz de una comunicación pública hecha por la empresa colombiana Cfmoto Pasión Por Colombia S.A.S., nuestra empresa, Zhejiang Cfmoto Power Co., Ltd, propietaria de la marca Cfmoto, se permite aclarar los siguientes hechos relevantes:

1. Recientemente Cfmoto se vio obligado a interrumpir las relaciones comerciales con Cfmoto Pasión Por Colombia S.A.S., debido a varios incidentes presentados.



2. Cfmoto Pasión Por Colombia S.A.S., no pagó oportunamente a nuestra empresa una orden de compra relevante, incumpliendo los compromisos y requerimientos acordados, lo que hizo imposible la entrega de los respectivos vehículos a su favor.



3. Adicionalmente, Cfmoto Pasión Por Colombia S.A.S., también ha demorado en varias ocasiones el pago final de los vehículos entregados, ocasionando pérdidas para nuestra compañía, así como el inicio de controversias innecesarias. Pese a ello, nuestra empresa siempre ha cumplido con la entrega de repuestos para los servicios de posventa con normalidad.

Cfmoto Foto: Cfmoto

4. Cfmoto Pasión Por Colombia S.A.S., omitió mencionar que registró a su nombre y sin nuestra autorización, la marca Cfmoto en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio y que, a pesar de varios requerimientos, no ha accedido a entregar la marca a nuestra empresa.



Ante la evidente violación de la integridad de la marca por parte de Cfmoto Pasión Por Colombia S.A.S., hemos iniciado las acciones legales formales para proteger nuestros legítimos derechos y mientras no se corrija el comportamiento deshonesto de Cfmoto Pasión Por Colombia S.A.S., no aceptaremos órdenes de compra de vehículos nuevos por parte de esa empresa.



5. Igualmente resaltamos que el envío a Colombia de cualquier repuesto con la marca Cfmoto podría ser objeto de acciones legales por parte de Cfmoto Pasión Por Colombia S.A.S., al haber registrado la marca a su nombre, las cuales en todo caso serían injustificadas dado que el mencionado registro fue obtenido sin autorización de su verdadero titular.



6. Aún bajo esas circunstancias, hemos dado un preaviso razonable y con antelación suficiente a Cfmoto Pasión Por Colombia S.A.S., para corregir su comportamiento y tomar las medidas apropiadas con su negocio. A cambio nos hemos enfrentado a respuestas desproporcionadas e injustificadas que impiden recuperar nuestra marca y evitar litigios.



Gracias a todos los clientes en Colombia por su apoyo y compromiso con la marca Cfmoto. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos y servicios, no dude en contactar directamente con nuestra empresa a través del correo electrónico: service@cfmoto.com le proporcionaremos toda la ayuda y servicios que sean necesarios.