YoUR Land, experiencia digital donde las pasiones transforman el mundo

La Universidad del Rosario ha creado YoUR Land, un universo digital para que los estudiantes de grados décimo y once, y los recién graduados, vivan toda la experiencia Rosarista el miércoles 3 y el jueves 4 de marzo, pudiendo dar de esta manera el primer paso hacia el cumplimiento de sus sueños y propósitos profesionales.

En esta plataforma podrán recorrer diferentes mundos del conocimiento, conformados por cada facultad o escuela de la universidad. Así, los jóvenes podrán disfrutar de una completa experiencia digital con los programas de pregrado de su interés.



Para acceder a YoUR Land, solo es necesario registrarse en la siguiente página para visitar las siguientes tierras:



- Health Land, conformada por los programas de Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiología, Ingeniería Biomédica, Psicología y Terapia Ocupacional.

- Glocal Land, que incluye los programas de Ciencia Política y Gobierno, Relaciones Internacionales y Gestión y Desarrollo Urbanos.

- Human Land, con los programas de Periodismo y Opinión Pública, Antropología, Artes Liberales en Ciencias Sociales, Filosofía, Historia, Licenciatura en Ciencias Sociales, Licenciatura en Filosofía y Sociología.

- Law Land, el lugar de la Facultad de Jurisprudencia.

- Business Land, construida alrededor de los programas de Administración de Empresas, Marketing y Negocios Digitales, Administración de Negocios Internacionales y Administración en Logística y Producción.

- Tech Land, en donde podrán encontrar los programas de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (MACC), Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas Energéticos.

- Planet Land, que incluye los programas de los programas de Biología y Ciencias del Sistema Tierra.

- Choice Land, con los programas de Economía, Finanzas y Comercio Internacional.

- Creative Land, conformada por Arquitectura, Artes, Creación, Diseño y Teatro Musical.



Vivencias Rosaristas en juego

​

Otro mundo muy importante que los jóvenes encontrarán será University Land, en donde podrán contar con asesoría en temas como admisiones, apoyo financiero, bienestar y residencias universitarias.



Además, para esos dos días, la Universidad del Rosario ha definido un descuento del 30 por ciento en la inscripción a cualquier programa de pregrado.

Toda la información acerca de estos mundos está disponible en la Conexión UR Call:



Teléfono en Bogotá: 4225321

Teléfono fuera de Bogotá: 018000511888

Correo electrónico: experienciaspregrados@urosario.edu.co

Durante su permanencia en YoUR Land, los jóvenes tendrán la posibilidad de sumar puntos por su participación en diferentes juegos y actividades. Al final, los mayores puntajes recibirán premios.



Empodérate y acepta el desafío

​

El miércoles 3 de marzo, y como parte de YoUR Land, la Universidad del Rosario y El Tiempo se unirán para transmitir, a través del canal de YouTube del periódico, el ‘web conference’ “¡Empodérate! El presente es un desafío, adáptate a los cambios”, un evento abierto a todos los jóvenes del país, en compañía de sus familiares y amigos.



Durante la conferencia ‘online’, que comenzará a las 4:15 de la tarde de ese día y se extenderá durante 45 minutos, los jóvenes podrán tener un primer acercamiento a la experiencia Rosarista y, si así lo quieren, registrarse en YoUR Land para visitar los mundos a lo largo del jueves 4 de marzo.



Con esta experiencia digital planteada por la Universidad del Rosario se busca que los aspirantes conozcan todo lo que la Institución de Educación Superior les ofrece y que disfruten de una completa interacción con la universidad y sus diferentes programas.