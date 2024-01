Xiaomi presentó la nueva Serie Redmi Note 13

Xiaomi presentó hoy la Serie Redmi Note 13 en el Iconic Festival, en Bogotá, un espacio que estuvo lleno de música, innovación y tecnología. Esta nueva y emocionante Serie llega a Colombia con los dispositivos Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro, y Redmi Note 13. Además se presentaron los Redmi Buds 5, Redmi Buds 5 Pro y el Redmi Watch 4.

Con importantes mejoras en el sistema de la cámara, diseño, pantalla y procesador, la Serie Redmi Note 13 continúa su objetivo de cerrar la brecha entre los teléfonos inteligentes de gama media y los de nivel insignia, ofreciendo una durabilidad sin igual, una experiencia fantástica y una impresionante capacidad de imagen, con precios honestos y razonables.

Fotos icónicas con el sistema de cámara mejorado de la Serie Redmi Note 13

Diseñada para satisfacer diversas necesidades fotográficas, la Serie Redmi Note 13 cuenta con un sistema de cámara versátil y mejorado. Los modelos Pro, Redmi Note 13 Pro+ 5G y Redmi Note 13 Pro, cuentan con una cámara de 200MP de ultra alta resolución con estabilización óptica de imagen (OIS) para capturar fotografías con niveles de detalle sin precedentes y ofrecer a los usuarios una experiencia fotográfica insignia de Xiaomi.



Además, con el zoom sin pérdidas 2x/4x es posible lograr primeros planos detallados desde la distancia, así como la posibilidad de enfocar a individuos en multitudes o acercarse a la acción para tener capturas icónicas. Estos avanzados sistemas de cámara están respaldados por un gran sensor de 1/1,4" y un procesamiento de imagen mejorado, que garantizan una calidad de imagen asombrosa incluso en condiciones complejas y de poca luz.



La combinación de este sensor, la gran apertura de f/1,65 y el píxel Tetra2 (tecnología avanzada de agrupación de píxeles) ofrece imágenes claras y brillantes, incluso en condiciones de poca luz, mientras que la lente 7P reduce los destellos y las imágenes borrosas.

Facebook Twitter Linkedin

Xiaomi Foto: Xiaomi

Por su parte, el Redmi Note 13 cuenta con una cámara principal de 108 MP con zoom 3x sin pérdida de calidad para ofrecer imágenes increíbles con detalles más finos y colores vibrantes. También viene con una amplia selección de filtros film Camera para que los usuarios personalicen sus fotos como más les guste.



Con una configuración de triple cámara que comprende una cámara principal de 200MP o 108MP, una cámara ultra gran angular de 8MP y una cámara macro de 2MP, y una cámara ‘selfie’ de 16MP, todos estos dispositivos son compatibles con Xiaomi Imaging Engine, ofreciendo fotografía computacional de última generación y un potente procesamiento de imágenes, lo que convierte a la Serie Redmi Note 1324 en una gran opción para capturar imágenes icónicas en cualquier oportunidad.

Excelente claridad, pantalla AMOLED y tasa de refresco de hasta 120 Hz

La Serie Redmi Note 13 presenta un diseño moderno y elegante con biseles ultradelgados para una apariencia y sensación premium, también incorpora una pantalla de alta calidad para una experiencia de usuario mejorada y una visualización envolvente y vibrante.



Por su parte, Redmi Note 13 Pro+ 5G ofrece una visualización nítida con una pantalla amoled con 1800 nits de brillo máximo. En cuanto al Redmi Note 13 Pro, y el Redmi Note 13, estos cuentan con una pantalla amoled FHD+ supernítida.



Todos los dispositivos de la Serie Redmi Note 13 garantizan un desplazamiento suave como la seda y sin retraso, gracias a la tasa de refresco de 120 Hz, que hace que todas las experiencias de visualización sean más fluidas, claras y agradables.



Y para mayor tranquilidad, durante la visualización prolongada, los dispositivos de la Serie Redmi Note 13 cuentan con las certificaciones TÜV Rheinland: Low Blue Light, Flicker Free y Circadian Friendly, e incluyen varias funciones de protección ocular, como el modo Lectura. Otras mejoras incluyen la incorporación por primera vez en la Serie de un cómodo sensor de huellas dactilares en pantalla.

Facebook Twitter Linkedin

Xiaomi Foto: Xiaomi

Durabilidad excepcional

Con mejoras en la ingeniería y el diseño, la Serie Redmi Note 13 ofrece durabilidad y resistencia para mayor seguridad y protección en condiciones difíciles. Y esto comienza desde la pantalla, que es otra gran primicia en la Serie, introduciendo Corning® Gorilla® Glass Victus® en el Redmi Note 13 Pro+ 5G con el que se consigue una mayor resistencia a caídas accidentales y arañazos. Además, la pantalla también se optimizó en toda la Serie para garantizar una respuesta táctil precisa, incluso bajo la lluvia.



Con una estructura mejorada, combinada con una certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua2, el Redmi Note 13 Pro+ 5G llega al mercado colombiano como el modelo estrella de la Serie en durabilidad, mientras que los otros modelos cuentan con resistencia IP54 al polvo y a las salpicaduras.

Procesadores avanzados para un rendimiento icónico

La Serie Redmi Note 13 incorpora algunos de los procesadores más potentes del mercado, junto con baterías de larga duración, que garantizan que los usuarios puedan disfrutar de sus dispositivos durante todo el día. Todos los modelos incluyen, además, un cargador de carga rápida para mayor comodidad4.



Para conseguir un rendimiento único, se introdujo por primera vez un procesador de 4 nanómetros en los smartphones Redmi Note. El Redmi Note 13 Pro+ 5G, está equipado con un chipset MediaTek Dimensity 7200-Ultra y una enorme y competitiva batería de 5.000mAh5 que permite usarlo sin preocupaciones, aún en los días más ocupados, también ofrece HyperCharge de 120 W, líder en el sector, que carga el dispositivo de 0 a 100% en solo 19 minutos6.



Por su parte, el Redmi Note 13 Pro está equipado con un chipset MediaTek Helio G99-Ultra, y batería de 5.000mAh5 y ofrece carga turbo de 67W, tardando 45 minutos en cargarse al 100%6. El modelo base - Redmi Note 13 - entrega un rendimiento impresionante con una batería de larga duración de 5000mAh5 y potentes conjuntos de chips.



En el evento de lanzamiento, Xiaomi presentó también tres nuevas y emocionantes incorporaciones a su oferta de wearables: Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro y Redmi Buds 5.

El versátil Redmi Watch 4, con mucho más que ver y mucho más para amar

El nuevo Redmi Watch 4 está equipado con una pantalla amoled cuadrada y extra grande de 1.97 pulgadas para una experiencia de smartwatch más satisfactoria. Esta última edición es el reloj inteligente Redmi de formato cuadrado más grande, ofreciendo una experiencia de visualización más completa con solo un vistazo.



El diseño exquisito del Redmi Watch 4 incorpora un marco central de aleación de aluminio y es el primer reloj inteligente Redmi con una corona giratoria OTS de acero inoxidable fácil de operar. Para mayor comodidad, cuenta con un mecanismo de liberación rápida completamente nuevo para cambiar las correas para que el usuario tenga la que más le guste.



El Redmi Watch 4 está equipado con un sensor PPG de 4 canales para mejorar la precisión de la frecuencia cardiaca7 y la monitorización de la oxigenación en la sangre8. Los usuarios pueden elegir entre más de 150 modos de deporte, incluidas seis actividades reconocidas automáticamente. Entre sus funciones avanzadas se incluyen las llamadas Bluetooth®, que permiten a los usuarios responder a las llamadas, ya sea levantando la mano o pulsando9. Está disponible con bisel gris plata o negro obsidiana.

ANC avanzado y sonido real con los Redmi Buds 5 Pro

Los Redmi Buds 5 Pro ofrecen una experiencia auditiva más atractiva con sonido envolvente integrado y nuevos modos para un audio realista. Los auriculares también son compatibles con LDAC11, el códec Bluetooth® líder en conectividad inalámbrica de auriculares.



Con hasta 52dB de cancelación activa de ruido (ANC), los Redmi Buds 5 Pro ofrecen una selección de tres modos ANC, un modo adaptativo AI, y tres modos adicionales de transparencia ayuda a los usuarios a cambiar inteligentemente entre los modos para experiencias de escucha más cómodas en una amplia variedad de escenarios.



Los usuarios también pueden personalizar sus experiencias de audio con cinco perfiles diferentes de ecualización. Los Redmi Buds 5 Pro soportan hasta 10 horas de escucha continua y hasta 38 horas de uso constante cuando se combinan con su funda ergonómica. Los colores disponibles para ellos son Media Noche Negro, Luz de Luna Blanca y Aurora Púrpura

Facebook Twitter Linkedin

Xiaomi Foto: Xiaomi

Experiencias de audio mejoradas con los Redmi Buds 5

Diseñados para ofrecer una experiencia de audio mejorada, los Redmi Buds 5 incorporan ANC de hasta 46 dB con tres modos que cubren una amplia gama de ruidos de fondo. Además, los tres modos de reducción de ruido permiten a los usuarios escuchar más de lo que quieren y menos de lo que no. Los Redmi Buds 5 soportan hasta 10 horas de escucha continua y hasta 40 horas de uso cuando se emparejan con su estuche de carga. La funda tiene un exterior mate y un interior brillante con un atractivo diseño de franjas luminosas.



La Serie Redmi Buds 5 admite el uso de la aplicación Xiaomi Earbuds, que es compatible con una gran variedad de marcas de smartphones. Con esta aplicación, puedes disfrutar de funciones ampliadas como la cancelación de ruido personalizada, la cancelación de ruido inteligente adaptada al entorno, el ajuste personalizado del ecualizador y el sonido inmersivo integrado, etc.

Precios y disponibilidad

Redmi Note 13 Pro+ 5G viene en Morado Boreal, Blanco Cósmico y Negro Estelar, con dos variantes de almacenamiento, a partir de 2.299.900 COP. Este estará disponible para compra en: Claro, Movistar, Alkosto, Éxito, Falabella, Alkomprar, Ktronix y Mistore.



Redmi Note 13 Pro se ofrece en Purpura Lavanda, Verde Bosque y Negro Estelar con dos variantes de almacenamiento, a partir de 1.299.900 COP. Disponible para compra en: Claro, Movistar, Tigo, Wom, Alkosto, Éxito, Falabella, Alkomprar, Ktronix y Mi Store.



El Redmi Note 13 está disponible en Negro Medianoche, Azul Hielo, Atardecer18 y Verde Menta, con tres variantes de almacenamiento, a partir de 849.900 COP. Disponible para compra en: Claro, Movistar, Tigo, Wom, Alkosto, Éxito, Falabella, Alkomprar, Ktronix y Mi Store



Redmi Watch 4 viene en Gris Plata y Negro Obsidiana con correas a juego, a partir de 399,990 COP. Disponible para compra en: Claro, Alkosto, Éxito, Falabella y Mi Store.



Los Redmi Buds 5 Pro están disponibles en Media Noche Negro, Luz de Luna Blanca y Aurora Púrpura, a partir de 299.990 COP. Disponibles para compra en: Claro, Alkosto, Éxito, Falabella y Mi Store.



Los Redmi Buds 5 están disponibles en negro, blanco y azul cielo, a partir de 199.900 COP. Disponibles para compra en: Claro, Alkosto, Éxito, Falabella y Mi Store.



Las imágenes del producto están disponibles aquí: Redmi Note Serie 13, Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro, Redmi Buds 5.

Facebook Twitter Linkedin

Xiaomi Foto: Xiaomi

Aclaraciones:

1. El sensor de huellas dactilares en pantalla está disponible en Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro y Redmi Note 13.



2. El dispositivo con resistencia al polvo y agua IP68 está certificado como resistente al agua y polvo exclusivamente bajo condiciones de laboratorio específicas que no corresponden a condiciones normales de uso. La garantía no cubre daños por líquidos causados en condiciones distintas a las de prueba. Para obtener más información, consulta el sitio web oficial de Xiaomi.



3. El dispositivo con resistencia IP54 ha sido probado para ser resistente al polvo y salpicaduras bajo condiciones de laboratorio específicas que no corresponden a condiciones normales de uso. La garantía no cubre daños líquidos causados en condiciones distintas a las de prueba. Para obtener más información, consulta el sitio web oficial de Xiaomi.



4. La disponibilidad del cargador incluido puede variar según los mercados.



5. El valor en mAh se refiere al valor típico de la capacidad de la batería.



6. Datos de ‘Xiaomi Internal Labs’. Los resultados reales pueden variar.



7. Después de encender el dispositivo para el monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca durante todo el día, se monitoreará a una cierta frecuencia durante el día. Para obtener más detalles sobre la frecuencia de monitoreo y el principio, consulta la descripción en la aplicación.



8. Este producto y sus funciones no están diseñados con fines médicos y no tienen la intención de prever, diagnosticar, prevenir o curar ninguna enfermedad.



9. El reloj debe mantenerse conectado al ‘Bluetooth’ del teléfono inteligente. Actualmente, las llamadas de voz de aplicaciones de terceros no son compatibles.



10. El color de las correas de la caja puede variar según los diferentes mercados.



11. Asegúrate de que LDAC esté activado en smartphones AndroidTM OS compatibles con la selección correcta de bits y sonido envolvente apagado. El uso del códec de audio LDAC y del sonido envolvente son mutuamente excluyentes.



12. Datos de prueba de cancelación activa de ruido proporcionados por el Instituto Nacional de Metrología, China. El producto alcanza una profundidad de ANC de 52dB dentro de un rango de frecuencia específico y 4kHz en un rango de profundidad específico, pero no simultáneamente. Las pruebas se realizan por separado. Los resultados reales pueden variar con el uso.



13. Los ajustes de cancelación activa de ruido y modo de transparencia solo están disponibles en la aplicación ‘Xiaomi Earbuds’.



14. El nivel de batería es del 100%, el volumen de los auriculares está ajustado al 50%, el modo de codificación Bluetooth es AAC, y las funciones ANC, modo de transparencia y sonido envolvente están apagados. La prueba de duración de la batería fue realizada por el fabricante; los datos de prueba se basan en la simulación de escenarios de la vida real. Los resultados reales pueden variar según las actualizaciones de ‘firmware’, las condiciones de uso, el nivel de carga y los factores ambientales.



15. Datos de prueba de profundidad de cancelación de ruido proporcionados por el Instituto Nacional de Metrología, China. El producto alcanza una profundidad de ANC de 46dB solo en un rango de frecuencia específico. Los resultados reales pueden variar según las condiciones de uso.



16. Las funciones pueden variar para diferentes modelos de la Serie Redmi Buds 5. Consulta el modelo específico de auriculares para conocer las funciones admitidas. Los usuarios de Android 6.0 en adelante pueden acceder a la aplicación en Google Play. Los usuarios de iOS 14.0 en adelante pueden acceder a la aplicación en la App Store de iOS. Para dispositivos Android e iOS, actualiza la aplicación a 1.16.0i y 1.6.0 respectivamente. Los modelos de teléfonos inteligentes/tabletas Xiaomi/Redmi/POCO pueden admitir algunas de las funciones mencionadas en la configuración de Bluetooth®. Consulta el producto real para obtener detalles.



17. Los precios pueden variar en diferentes mercados debido a impuestos al valor agregado (IVA), impuestos y otros factores.



18. Las opciones de color específicas pueden variar entre mercados.



19. Las medidas reales entre productos individuales pueden variar. Todas las especificaciones están sujetas al producto real.



20. El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total debido al almacenamiento del sistema operativo y el ‘software’ preinstalado en el dispositivo.



21. El soporte real y la compatibilidad de las tarjetas de memoria pueden variar entre fabricantes.



22. La disponibilidad de NFC puede variar entre mercados.



23. La disponibilidad específica de bandas puede variar entre mercados.



24. Los usuarios que compren algún equipo de la Serie Redmi Note 13, desde el primero de febrero hasta el 15 de febrero, tendrán reparación de pantalla gratuita durante los primeros 6 meses, que inician desde la fecha de compra del equipo.

Sobre Xiaomi Corporation:

Xiaomi Corporation fue fundada en abril de 2010 y cotizó en el Main Board de la Bolsa de Hong Kong el 9 de julio de 2018 (1810.HK). Xiaomi es una empresa de electrónica de consumo y fabricación inteligente con smartphones y hardware inteligente conectados por una plataforma de IoT en su núcleo.



Abrazando nuestra visión de "Hacerse amigo de los usuarios y ser la empresa más cool en los corazones de los usuarios", Xiaomi persigue continuamente las innovaciones, la experiencia del usuario de alta calidad y la eficiencia operativa. La empresa construye sin descanso productos increíbles con precios honestos para que todo el mundo pueda disfrutar de una vida mejor a través de la tecnología innovadora.



Xiaomi es una de las principales empresas de teléfonos inteligentes del mundo. De acuerdo con la firma de análisis de mercado Canalys, Xiaomi alcanzó el puesto No. 3 en ventas globales de dispositivos móviles en el tercer trimestre del año 2022. En diciembre de 2022, MAU de MIUI alcanzó aproximadamente 582 millones a nivel mundial.



La compañía también ha establecido la plataforma de AIoT (AI+IoT) de consumo líder en el mundo, con 589 millones de dispositivos inteligentes conectados a su plataforma hasta el 31 de diciembre de 2022, excluyendo smartphones y portátiles. Los productos Xiaomi están presentes en más de 100 países y regiones de todo el mundo. En agosto de 2022, la empresa ingresó por cuarta vez en la lista Fortune Global 500, ocupando el puesto 266, lo que supone una subida de 72 puestos respecto a 2021.



Xiaomi forma parte del índice Hang Seng, el índice Hang Seng China Enterprises, el índice Hang Seng TECH y el índice Hang Seng China 50.



Para obtener más información sobre Xiaomi como empresa, visita:Discover | Xiaomi Global