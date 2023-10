Xiaomi presenta oficialmente su último smartphone

Llegó a Colombia el último lanzamiento de Xiaomi. Se trata del nuevo Xiaomi 13T, diseñado y fabricado para usuarios dispuestos a crear obras maestras en fotografía y video gracias a sus características premium. Este teléfono inteligente busca, a través de sus especificaciones, que más personas puedan disfrutar de la tecnología de gama alta de la compañía y de cada una de las funciones que ofrece en materia de innovación. Equipado con una avanzada arquitectura que optimiza el rendimiento, una batería de larga duración y una pantalla de amplia resolución, el Xiaomi 13T garantiza una experiencia de usuario excepcional.

"Este lanzamiento se suma a la estrategia de Xiaomi en el país. Normalmente, realizamos dos lanzamientos al año, uno en abril y otro en octubre, donde apostamos por la categoría de gama alta para que los colombianos descubran nuestra tecnología y cómo, a través de ella, pueden adquirir productos innovadores. El Xiaomi 13T cuenta con una tecnología que empodera, conecta y permite explorar los gustos, el deseo de comunicarse y la necesidad de entender por qué el teléfono llega a ser una extensión del cuerpo humano para todo tipo de usuario", afirma Carolina Ceballos, gerente de mercadeo de Xiaomi.

Diseñado para cada necesidad diaria

El Xiaomi 13T está equipado con un procesador MediaTek Dimensity 8200-Ultra, el cual ha sido construido para un mayor ahorro de energía gracias a su arquitectura de 4 nm TSMC. Esto significa que permite mejoras en su rendimiento y le da paso a un potente desempeño. Debido a que incorpora este chip de MediaTek, el Xiaomi 13T demuestra un 20 por ciento más de eficiencia al compararse con equipos de generaciones anteriores.



"Contar con el procesador MediaTek Dimensity 8200-Ultra se refleja en un smartphone como este en temas de desempeño e inteligencia artificial, desde la parte de juegos hasta la cámara y las imágenes que se pueden ver en su display. Cuando hablamos de desempeño, nos referimos a que puede abrir las aplicaciones mucho más rápido, ofrecer una conectividad más veloz y acompañar al usuario todo el día sin que este se quede sin batería", argumenta Alexander Rojas, gerente de ventas en Colombia y Centroamérica de , agregando que "este teléfono no solo aprende, que es lo básico, sino que infiere y propone aquello que se puede hacer en él".



En medio de ese contexto, crear una obra maestra con la cámara del Xiaomi 13T es posible. Ofrece una configuración de cámara triple potenciada con el sistema de optimización fotográfica Xiaomi Imaging Engine. Incluye una cámara gran angular de 50MP con una distancia focal de 24 mm, un teleobjetivo de 50MP con una distancia focal equivalente de 50 mm y un lente asférico de 7P diseñado para capturar más luz. Además, como cámara secundaria, está equipado con un lente ultra gran angular de 12 megapíxeles con una distancia focal equivalente a 15 mm, lo cual es ideal para hacer fotos panorámicas. Por otro lado, su capacidad de elegir los niveles de saturación, contraste y nitidez de las imágenes en la fase de preajuste da la opción de conservar con mayor detalle y color las fotografías que se han realizado y hasta aplicarlos en futuras tomas, lo que, en definitiva, le da paso a ir creando un estilo fotográfico de manera más personal y distintiva.



A lo anterior, se suma poder llevar los videos a otro nivel. Las cámaras traseras del Xiaomi 13T son compatibles con grabación de vídeo 4K en todas sus distancias focales. Entrar en el modo Pro de la función Editor de Video en la aplicación Xiaomi Gallery deja incluir subtítulos y bandas sonoras adicionales y editarlos como insumos independientes. ¿El resultado? Videos cortos con excelente calidad para plataformas de redes sociales o blogs personalizados.

Xiaomi 13T Foto: Xiaomi

Una experiencia audiovisual nítida

Lo mencionado no sería igual si el Xiaomi 13T no tuviera una pantalla sofisticada. Su pantalla CrystalRes de 6,67" viene con una frecuencia de actualización de hasta 144Hz y una resolución de 2712 x 1220 que mejora la experiencia para ver contenido o jugar videojuegos. Tiene un modo de alto brillo de hasta 1200 nits con una intensidad máxima de hasta 2600 nits, posee un 100 por ciento de cobertura DCI-P3 con 68 mil millones de colores y es compatible con Dolby Vision® y HDR10+ de extremo a extremo, mejorando el contraste entre las partes oscuras y brillantes de la imagen, restaurando la verdadera textura de los detalles y equilibrando la saturación del color. Por otro lado, cuando se activa la función Pro HDR Display en la aplicación Xiaomi Gallery, la pantalla CrystalRes del Xiaomi 13T aumenta su brillo hasta cinco veces, lo que proporciona a los usuarios una experiencia visual envolvente y atractiva.

Eficiencia energética y batería

El Xiaomi 13T es protagonista de un conjunto de mejoras en términos de eficiencia energética y duración de su batería, lo que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia más fluida y eficiente. Es más, su procesador MediaTek Dimensity 8200-Ultra fue construido para ello.



Su autonomía máxima de hasta 16 horas contínuas en video, elimina cualquier preocupación por la duración de la batería al salir de casa, ya sea para tomar fotos, grabar vídeos o disfrutar de diferentes contenidos durante largos periodos de tiempo, esto sumado a la carga rápida del Xiaomi 13T, el cual es capaz de alcanzar el 100 por ciento de batería en solo 41 minutos. Además, la placa de 5000 mm de acero inoxidable logra una disipación del calor más rápida, prolongando el uso del dispositivo sumado a su gran batería de 5000mAh.

Otras innovaciones

Cuando de innovaciones se trata, Xiaomi se esfuerza por sorprender a su comunidad. En esta ocasión, el Xiaomi 13T ha superado rigurosas pruebas de resistencia en laboratorio para evaluar su capacidad de resistir salpicaduras, agua y polvo, de acuerdo con la norma IEC*. Así las cosas, ha obtenido la certificación IP68, que garantiza un alto nivel de protección. Además, se ha verificado que puede soportar una diferencia de temperatura de hasta 5 grados Celsius entre el agua y el dispositivo durante estas pruebas.



Como novedad adicional, incorpora la tecnología de SIM card digital o e-SIM, ofreciendo ventajas clave en términos de simplicidad y seguridad. Esto quiere decir que no solo ahorra espacio físico, sino que también mejora la seguridad, ya que no se puede extraer físicamente como una tarjeta SIM convencional. Si bien la e-SIM marca el camino hacia el futuro, Xiaomi reconoce que la SIM tradicional seguirá siendo relevante durante algún tiempo

Xiaomi 13T Foto: Xiaomi

Garantía y disponibilidad

Quienes adquieran un Xiaomi 13T en cualquier canal de venta oficial de Xiaomi en Colombia y activen el teléfono dentro del territorio colombiano tendrán dos años de garantía y una reparación de pantalla por daños accidentales, a partir de la fecha de compra o fecha de activación**. Asimismo, el Xiaomi 13T incluye cuatro generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android, así como cinco años de parches de seguridad.



"Con nuestra apuesta de garantía, buscamos darle seguridad a los consumidores finales y demostrarles que es un equipo eficiente. Cada vez más estamos apostando por realizar acciones locales para transmitir la esencia de la marca. Queremos que a través de Xiaomi todos podamos redescubrir Colombia y recuperar la esencia de nuestras obras maestras. Buscamos que Xiaomi siga siendo la compañía número uno en despacho de teléfonos inteligentes en el país, pero para eso tenemos que crecer en la categoría de alta gama y revolucionar el mercado, como hemos venido haciendo", asegura Ceballos.



Por último, el Xiaomi 13T de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento estará disponible en tres colores: negro, verde pradera y azul de los alpes. Contará con un precio base de lanzamiento del 12 de octubre al 26 de octubre de $2.999.900 y, al momento de su lanzamiento y hasta agotar existencias, aquellas personas que lo adquieran se llevarán totalmente gratis una Redmi Pad SE con su compra*.



El Xiaomi 13T estará disponible en operadores móviles como Claro, Movistar, almacenes de cadena como Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Éxito, Falabella y en las tiendas oficiales de Xiaomi en Mercado Libre y Linio.

*Sujeto a términos y condiciones.



**Sobre la garantía de pantalla:

La reparación del display será gratuita para los usuarios finales, incluyendo únicamente el reemplazo del display y la mano de obra correspondiente. Esta garantía comercial no será aplicable o no cubrirá los siguientes casos: daño a la pantalla causado intencionalmente o con negligencia grave, daños que afecten únicamente a la superficie de la pantalla como rayones u otro aspecto estético de la pantalla, daños ocasionados por software no autorizado o aplicaciones de terceros utilizadas por el consumidor. Asimismo, la garantía comercial tampoco quedará aplicada en alguno de los siguientes casos: el número de serie y/o el número IMEI están dañados o han sido eliminados o manipulados, el producto es falso y no ha sido fabricado por Xiaomi, el defecto es causado por un uso no previsto o contrario a las instrucciones, manuales o directrices de Xiaomi o del vendedor o el defecto surge de reparación/manipulación propia o no autorizada del consumidor o del uso de repuestos, software o componentes no autorizados o no originales.