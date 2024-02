Xi Jinping, un hombre de cultura

Desde la introducción del pensamiento de Xi Jinping sobre la cultura, en octubre de 2023, ‘cultura’ se ha convertido en una palabra de moda en toda China.



En vísperas del Año Nuevo lunar, el país ha estado ocupado organizando numerosos eventos culturales para adoptar esta nueva tendencia.



En la provincia oriental de Zhejiang, un museo ha cautivado a los visitantes con la tecnología de realidad aumentada, reviviendo escenas de la vida cotidiana y el trabajo de hace 8.000 años. En la provincia noroccidental de Shaanxi, los visitantes de otro museo tienen la oportunidad de saborear delicias culinarias tradicionales representadas en poemas chinos de la antigüedad.

Mientras tanto, en Beijing, los miembros de un comité de cine de ciencia ficción recién establecido están haciendo preparativos para el próximo éxito de taquilla, tras el fenomenal éxito de ‘The Wandering Earth’, con el fin de ofrecer al público una alternativa al monopolio de Hollywood en el cine de ciencia ficción.



En enero, una reunión clave de políticas sobre comunicación pública elogió el pensamiento cultural de Xi, afirmando que "proporciona sólidas garantías ideológicas, una poderosa inspiración y condiciones culturales favorables para hacer de China un país más fuerte y revitalizar a la nación china en todos los frentes".



El Partido Comunista de China (PCCh), nacido hace más de un siglo tras el Movimiento de la Nueva Cultura, y la difusión del marxismo en el país, siempre se ha sentido orgulloso de su esencia cultural. Ahora, bajo el liderazgo de Xi, el Partido está utilizando medios culturales para mejorar su gobernanza e impulsar la modernización de China.

Un hombre con un toque cultural

Xi nació en 1953 en una familia de revolucionarios. De niño, se inspiró profundamente en la cultura tradicional de China. Ha dicho que nunca olvidará la historia de Yue Fei, contada por su madre. Yue fue un comandante militar patriótico del siglo XII y su madre se le tatuó en la espalda "servir al país con la mayor devoción", una frase que encarna "zhong", o "lealtad", en la filosofía confuciana. Xi se fijó como objetivo de su vida seguir este lema.

Xi Jinping pasea junto a su madre, Qi Xin.

Xi ha mencionado que la lectura es su pasatiempo favorito. Sus profesores lo recuerdan como un estudiante excepcional apasionado por la lectura de literatura clásica, particularmente como fanático de Du Fu, un renombrado poeta realista de la dinastía Tang (618-907).



A finales de la década de 1960, Xi fue enviado de Beijing a Liangjiahe, una pequeña aldea de la provincia de Shaanxi en la meseta de Loess, como un ‘joven educado’, para que se dedicara a un arduo trabajo agrícola. Llevando una caja entera de libros a la aldea, Xi se sumergió en un viaje de lectura diversa, explorando obras desde obras maestras de la literatura china hasta las de Shakespeare y Tolstoi, y desde ‘Servir al pueblo’, del presidente Mao, hasta ‘Das Kapital’ (‘El capital’), de Karl Marx.



Unos 40 años después, el hombre que solía leer hasta altas horas de la noche bajo el tenue resplandor de una lámpara de queroseno en una cueva, se encontraba en un podio en la sede de la Unesco como presidente de China, compartiendo sus puntos de vista sobre la cultura y la civilización. "Presentó poetas y escritores famosos para resaltar la larga historia de su país y la importancia de la diversidad cultural", según reportajes de los medios de comunicación.



Xi se refirió a Liangjiahe como su ‘universidad’, donde aprendió las virtudes tradicionales de China. A lo largo de sus más de siete años en esta aldea, Xi soportó una vida difícil y compartió trabajo y comidas con los lugareños pobres. Recuerda vívidamente la generosidad de los aldeanos, ya que impartían valiosas lecciones sobre la vida y el trabajo y compartían lo poco que tenían.



A cambio, Xi extendió la misma amabilidad. Compartía sus raciones para ayudar a los necesitados, ofreció sus zapatos a un aldeano más joven que no tenía ni un par, le dio su sombrero a alguien que carecía de uno para resguardarse del frío y generosamente regalaba libros y cuadernos a aquellos que apreciaban la lectura y el aprendizaje. Los aldeanos usaban la palabra ‘ren yi’, o benevolencia y rectitud, los más altos estándares de rectitud moral tradicional, para alabar al joven.



Liang Yujin, un campesino que ahora tiene más de 70 años, recuerda haber hecho visitas no anunciadas a Xi en cuatro ocasiones después de que éste abandonara Liangjiahe. Xi, que ya era un funcionario de alto rango, recibió a Liang en su casa y comieron comidas preparadas por su esposa, Peng Liyuan. Liang trajo mijo, calabazas y batatas para Xi y, a cambio, Xi le ofreció té y pasteles. "Preguntó por todas las familias de la aldea", dijo Liang.



En 1982, Xi comenzó a trabajar en Zhengding, un distrito histórico de la provincia de Hebei, primero como subjefe del Partido y luego como jefe del Partido. Después de descubrir dos antiguos árboles de langosta en su lugar de trabajo, hizo que se verificara su edad y se cercaran para protegerlos. También inició un estudio exhaustivo de reliquias culturales en todo el distrito y comenzó los esfuerzos de conservación.

La profunda pasión de Xi por la historia y la cultura era tan intensa que, en un momento dado, consideró dedicarse a la arqueología; Sin embargo, este interés iba más allá de un mero interés personal.



A menudo comparte un antiguo proverbio chino con funcionarios y amigos extranjeros, abogando por el uso de la historia como brújula para los esfuerzos presentes y futuros. Cree que extraer lecciones de la tradición es fundamental para formular decisiones de políticas.



Situadas en la provincia de Zhejiang, las ruinas arqueológicas de Liangzhu, ahora Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, estaban rodeadas de campos mineros a principios de la década de 2000. El exceso de polvo industrial y la contaminación acústica transformaron toda la zona en lo que Jiang Weidong, un funcionario del comité de gestión del sitio, describió como ‘algo como una zona de guerra’.



Al enterarse de esta situación, en julio de 2003, Xi, entonces secretario del Partido en Zhejiang, ordenó rápidamente el cierre de las minas. Su dedicación hacia Liangzhu perduró a lo largo de las décadas siguientes. A medida que los arqueólogos confirmaron la importancia de Liangzhu como testimonio de 5.000 años de civilización china, dio instrucciones meticulosas para su protección. En su mensaje de felicitación con motivo de la inauguración del Foro de Liangzhu, el año pasado, Xi elogió el sitio como un tesoro de las civilizaciones del mundo.

Xi Jinping visita el paso de Jiayu, una parte famosa de la Gran Muralla construida en la dinastía Ming (1368-1644).

Desde que asumió el puesto de líder del Partido -- secretario general del Comité Central del PCCh --, en 2012, Xi ha emitido más de 170 instrucciones significativas sobre reliquias culturales, arqueología y patrimonio cultural inmaterial. También ha realizado más de 100 inspecciones in situ de sitios históricos y culturales.



Xi también alberga un profundo amor por la ‘cultura roja’. A lo largo de los años, ha visitado casi todos los sitios históricos importantes relacionados con capítulos críticos del pasado revolucionario. Estos lugares incluyen un lago en Zhejiang donde se celebró el primer Congreso Nacional del PCCh, en 1921, y la Colina Fragante, en los suburbios de Beijing, donde los líderes del Partido sentaron las bases para el establecimiento de la Nueva China. "Mientras caminamos hacia el éxito, recordemos de dónde venimos", dice Xi.



Es un fanático de las ricas culturas humanas. Al hablar sobre sus extensos viajes por todo el mundo, Xi dice: "Adentrarme en las diversas civilizaciones de los cinco continentes me trae la mayor alegría".



Desde que asumió la presidencia, Xi ha visitado más de 70 países. En Grecia, habló de un antiguo modismo chino y de la contemplación de Atenea de la guerra y la paz. En Bélgica, estableció paralelismos entre el té chino y la cerveza belga, destacando el valor de apreciar las diferentes culturas. En México, mostró un gran interés por las similitudes entre elementos de la civilización maya y elementos chinos, como el dragón. En el Templo de Luxor, en Egipto, habló sobre los orígenes y el desarrollo de las civilizaciones antiguas.



Xi también ha compartido reflexiones personales sobre la literatura, como sus impresiones de ‘El viejo y el mar’, de Ernest Hemingway, y sus experiencias visitando lugares asociados con Hemingway en Cuba.



Personas familiarizadas con Xi dicen que su educación cultural ha influido profundamente en su fuerte sentido del idealismo y su enfoque pragmático del trabajo. A menudo se refiere a la filosofía de ‘zhi xing he yi’, o ‘unidad de conocimiento y acción’, defendida por el antiguo filósofo chino Wang Yangming (1472-1529), y la considera una esencia de la cultura tradicional china.

El arte de la gobernanza

En 2012, Xi incorporó el concepto de ‘confianza cultural’ en el informe al XVIII Congreso Nacional del PCCh. Más tarde, integró este concepto en las ‘cuatro confianzas’ del socialismo con peculiaridades chinas, describiéndolo como una "fuerza más fundamental, más profunda y más duradera".



"Sin una confianza plena en nuestra cultura, sin una cultura rica y próspera, la nación china no podrá revitalizarse", afirmó.



Mientras el mundo atraviesa cambios profundos no vistos en un siglo, Xi ha llevado a China a una nueva era.



Los teóricos del Partido creen que los graves desafíos a que se enfrenta el país en el siglo XXI exigen un renacimiento cultural para reconstruir la identidad nacional en el mundo posterior a la Guerra Fría, donde varias civilizaciones y sistemas de valores compiten y coexisten. Incluso, dicen que el ascenso y la caída de los principales países durante los últimos 500 años es el resultado de la rivalidad entre culturas.



Xi ha cultivado la confianza en la cultura china al servicio de la revitalización de la nación y ha establecido una barrera impenetrable contra elementos negativos de la cultura occidental, según los observadores.



El 1 de julio de 2021, cuando el Partido celebró su centenario, Xi propuso ‘dos integraciones’, enfatizando la necesidad de "integrar los principios básicos del marxismo con las realidades específicas y la excelente cultura tradicional de China". La ‘segunda integración’ -una con una excelente cultura tradicional- representa una profunda ‘reacción química’ y la emancipación de la mente, dijo Xi.



En junio de 2023, en una reunión clave sobre herencia y desarrollo culturales celebrada en Beijing, Xi resumió cinco características distintivas de la civilización china, enfatizando sus destacadas continuidad, innovación, unidad, inclusión y naturaleza pacífica.

Xi Jinping visita la nueva edificación del Museo de Sanxingdui en Guanghan, provincia de Sichuan, en el suroeste de China, el 26 de julio de 2023.

Más de un mes después de esa reunión, Xi visitó el sitio arqueológico de Sanxingdui, en la provincia de Sichuan. Durante su visita, se tomó su tiempo para examinar detalles de diferentes lados de los artefactos de hace miles de años.



"¿De dónde vienen?", preguntó.



"Se originaron en la cuna de las civilizaciones del río Yangtse y del río Amarillo, y nacieron de las creaciones innovadoras de los antiguos habitantes locales", respondió el curador.



A finales de 2023, cuando Xi entregó su mensaje de Año Nuevo desde su oficina en el centro de Beijing, en su estantería se exhibía una fotografía de él observando con gran atención los artefactos de Sanxingdui.



El pensamiento de Xi Jinping sobre la cultura, presentado formalmente en octubre de 2023, abarca varios aspectos clave, incluido el fortalecimiento del liderazgo del Partido sobre la comunicación pública y la cultura y la promoción de la transformación creativa y el desarrollo innovador de la excelente cultura tradicional de China.



Los teóricos del Partido afirmaron que el establecimiento del pensamiento muestra que la confianza histórica y cultural del Partido han alcanzado nuevas alturas.

"Si no hubiera 5.000 años de civilización china, ¿de dónde vendrían las 'peculiaridades chinas'? Y si no fuera por estas peculiaridades chinas, ¿cómo podríamos tener el camino exitoso actual del socialismo con peculiaridades chinas?", dijo Xi en una ocasión.



Los teóricos dicen que Xi es pionero en adoptar una nueva forma de gobernar el país aprovechando la cultura. Xi cree firmemente en el materialismo histórico marxista, que considera a las masas como creadoras de la historia. Eleva la antigua creencia de ‘min wei bang ben’ -que significa "el pueblo es la base del país; con una base sólida, el país está en paz"- al principio del Partido de ‘poner a la gente primero’.



Después de liderar a China para eliminar la pobreza absoluta, Xi fijó el siguiente objetivo: la prosperidad común. "La prosperidad común es un objetivo fundamental del marxismo y también ha sido una búsqueda básica del pueblo chino desde la antigüedad", dijo Xi a funcionarios del Partido, citando a los filósofos antiguos. Confucio dijo: "El problema no reside en la escasez sino en la distribución desigual; no en la pobreza sino en la inseguridad", y Mencio hizo un llamado a la gente a "cuidar a los ancianos y a los hijos de otros como cuidan a los suyos propios".



"Nuestro objetivo es a la vez inspirador y simple. En última instancia, se trata de ofrecer una vida mejor a la población", afirmó Xi.



Combina la filosofía de gobierno de "el país pertenece al pueblo, y el pueblo es la base del país" con la idea tradicional de que "el ascenso o caída de un poder político depende de si se adapta a la voluntad del pueblo".

Xi Jinping, elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), se reúne con la prensa en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing el 15 de noviembre de 2012.

En su primer día en el cargo como máximo funcionario del Partido, Xi citó un proverbio chino para pedir una ‘autodisciplina férrea’ y lanzó la campaña anticorrupción más extensa en la historia del PCCh. Xi a menudo comparte historias sobre figuras antiguas conocidas por su integridad con funcionarios del Partido, exigiéndoles que practiquen la autodisciplina. Utiliza un proverbio chino para advertir a todo el Partido: "Muchos gusanos desintegrarán la madera, y una grieta lo suficientemente grande provocará el colapso de una pared".



En marzo de 2018, Xi se convirtió en el primer presidente chino en prestar juramento frente a la Constitución. Mencionó el antiguo dicho: "Cuando quienes defienden la ley son fuertes, el Estado es fuerte; cuando ellos son débiles, el Estado es débil", y enfatizó la necesidad de promover reformas bajo el Estado de derecho y mejorar el Estado de derecho dentro del marco de las reformas.



"La cuestión del imperio de la ley versus el imperio del hombre es una cuestión fundamental en la historia de la política y un problema importante que todos los países deben afrontar y resolver en el proceso de lograr la modernización", declaró.



Xi ha construido y perfeccionado el ‘linaje espiritual del PCCh’, destacando la tremenda fuerza mental que el Partido ha demostrado en momentos o capítulos clave de su historia. Es un acérrimo opositor del ‘nihilismo histórico’. Cuando algunas personas en línea difamaron a mártires revolucionarios como Qiu Shaoyun, cientos de miles de miembros de la Liga de la Juventud Comunista de China publicaron refutaciones. Xi elogió su respuesta: "La rectitud ha superado la mala conducta, ¡bien hecho!".



Xi introdujo el concepto de los "cambios profundos no vistos en un siglo", incorporando ideas de una visión marxista de la historia y la antigua filosofía china de los ‘cambios’. En su informe al XX Congreso Nacional del PCCh, incluyó "descartar lo obsoleto en favor de lo nuevo", del ‘Libro de Cambios’, impulsando reformas en áreas clave.



Xi, un probado creador de cambios, se basa en sus experiencias transformadoras en Liangjiahe, donde desafió a los escépticos y procedió a la construcción del primer pozo generador de metano en toda la provincia de Shaanxi.



Ahora, aboga por abrazar el espíritu emprendedor e innovador de la nación china para impulsar a China hacia una era de innovación.



En una conversación con académicos, mencionó cómo, durante el siglo XVIII, bajo la dirección del Gobierno Qing, los misioneros occidentales pasaron diez años creando el ‘Mapa de la China imperial’, un avance sin precedentes. Este mapa se mantuvo en secreto dentro de la corte imperial mientras los misioneros llevaban los datos a Occidente, los organizaban y los publicaban, lo que permitió que Occidente comprendiera mejor la geografía de China.



Xi utiliza este ejemplo para enfatizar que el desarrollo científico y tecnológico debe integrarse con el progreso social. Destaca la necesidad de profundizar las reformas en la gestión de la ciencia y la tecnología, permitiendo que todas las fuentes de innovación fluyan libremente.



Infundiendo tanto los principios de la teoría marxista del desarrollo como la dialéctica tradicional china, Xi ha introducido una nueva filosofía que aboga por un desarrollo innovador, coordinado, ecológico y abierto, accesible a todos. Insta a un enfoque de "consolidar la estabilidad a través del progreso y establecer lo nuevo antes de abolir lo viejo", empleando las perspectivas filosóficas chinas para guiar los esfuerzos económicos de la nación.

Xi Jinping visita un pabellón de exhibición de Archivos Nacionales de Publicaciones y Cultura de China.

Como un ferviente admirador de la literatura y el arte, él ha promovido vigorosamente el florecimiento de la cultura china. En 2014, es decir, 72 años después del primer evento de este tipo, Xi presidió el segundo seminario sobre la literatura y el arte en la historia del PCCh, proponiendo conceptos como "usar la literatura para transmitir la moralidad" y "cultivar a las personas a través de la cultura". Los participantes recordaron que habló "como si hablara entre amigos y familiares" y estrechó la mano de todos en el seminario, que tuvo una duración de tres horas.



Le entusiasman la cultura y las artes folclóricas, como los mitos, las epopeyas, la narración de cuentos y las óperas locales. Alienta a los jóvenes novelistas, poetas y pintores contemporáneos a innovar, al tiempo que extiende su apoyo a la industria cinematográfica nacional de ciencia ficción. Esto refleja su profundo compromiso con el fomento y la promoción de diversos aspectos del patrimonio cultural chino y las expresiones artísticas contemporáneas.



Ha hecho hincapié en las peculiaridades destacadas de la cultura china (la indivisibilidad del territorio, el orden del Estado, la unidad de la nación y la continuidad de la civilización) afirmando: "Nuestro país debe ser reunificado, y seguramente lo será".



Xi ha adoptado la filosofía tradicional de ‘tian ren he yi’, o ‘la unidad de la naturaleza y el hombre’, para iniciar una campaña sin precedentes para la restauración y protección ecológica. Esto incluyó una veda de pesca durante diez años en el río Yangtse para proteger la vida acuática. Comparó la protección del río Yangtse con el tratamiento de la medicina tradicional china, enfatizando los esfuerzos para tratar enfermedades existentes y prevenir enfermedades futuras.



Bajo su liderazgo, China ha sido testigo de cambios históricos en sus esfuerzos de protección ambiental, que han resultado en cielos más azules, montañas más verdes y aguas más claras.



Xi aprovechó la antigua filosofía de favorecer la paz y la coexistencia armoniosa al formular la política exterior, proponiendo el concepto de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. En una ocasión, dijo a los líderes extranjeros que China no tiene la intención de desarrollar solo su patio trasero, sino más bien un jardín compartido por todas las naciones.

Un nuevo camino de civilización

Un instituto de investigación con sede en Estados Unidos observó que Xi ya no se considera simplemente heredero o protector de una gran civilización, sino también creador de una.



Las tradiciones culturales y condiciones nacionales de China determinaron que la modernización china, una nueva forma de la civilización humana liderada por Xi, seguirá un camino distinto al de Occidente.



Con más del 20 por ciento de la población mundial, aspira a reducir la brecha de riqueza, lograr la armonía entre los aspectos materiales y espirituales, perseguir el desarrollo sin sacrificar el medioambiente y nunca buscar la expansión ni una posición dominante en el extranjero.



Xi leyó ‘El hombre unidimensional’, de Herbert Marcuse, en su juventud. Al ver los inconvenientes de una existencia humana ‘unidimensional’ causada por la invasión del capital en la modernización de Occidente, Xi siempre ha deseado abordar los desequilibrios entre las necesidades materiales y espirituales, y entre el ser humano y la naturaleza. China se dedica al desarrollo coordinado de las civilizaciones material, política, espiritual, social y ecológica. Xi se refiere a esto como la característica distintiva de la ‘civilización moderna de la nación china’.



Xi describe metafóricamente la singularidad de la modernización china con terminología física: Los países desarrollados occidentales siguieron un proceso de desarrollo ‘en serie’. China, que busca recuperar los ‘200 años perdidos’, tiene que tomar un camino de desarrollo comparable a un proceso ‘paralelo’, que involucra el desarrollo simultáneo de la industrialización, la informatización, la urbanización y la modernización agrícola.



Designó Shenzhen como Área Piloto de Demostración del Socialismo con Peculiaridades Chinas. Adyacente a Hong Kong, Shenzhen fue la primera zona económica especial establecida, hace más de 40 años, por Deng Xiaoping. A menudo conocida como la ‘ciudad de la innovación’, la urbe, con una población que duplica la de Nueva York, proporciona un vistazo al futuro de la modernización de China.



Al llegar a la ciudad, los visitantes son bienvenidos en el aeropuerto por una cita de Jules Verne: "Todo lo que uno puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad". Otro lema prominente se mantiene erguido en la zona emblemática de la ciudad, Shekou, proclamando la sabiduría tradicional china: “Las palabras vacías no harán nada por nuestro país; solo el trabajo sólido lo hará florecer".



Desde autos eléctricos hasta avanzados drones y desde iniciativas de baja emisión de carbono hasta proyectos de ciudad inteligente, la urbe sigue fomentando la innovación. Se ven parques y bibliotecas cada cuantos cientos de metros y los teatros también son fáciles de encontrar. Shenzhen, con un sistema conveniente de servicios públicos, varias organizaciones sociales y un equipo de funcionarios al servicio de la gente y favorable a las empresas, es un modelo del futuro.



En el norte, la Nueva Área de Xiong'an, cerca de Beijing, es una nueva ciudad de la modernización socialista planificada por Xi. En mayo del año pasado, Xi visitó esta ‘ciudad del futuro’, en plena construcción, y prestó especial atención a las condiciones ecológicas del lago Baiyangdian. Destacando la conservación de los recursos de agua y el desarrollo ecológico, su construcción encarna la antigua sabiduría ecológica de "usar lo que nos ofrece la naturaleza y tomarlo con moderación".



Xi designó Zhejiang como un área de demostración para la prosperidad común. Durante su visita a la aldea Lizu el año pasado, observó la transformación de una localidad que era sucia, caótica y pobre en una aldea limpia y bonita de demostración de la prosperidad común. El ingreso de los aldeanos ha superado el promedio nacional de las zonas rurales y hoy la aldea es famosa por su rico ambiente cultural. Xi sostuvo conversaciones con jóvenes empresarios que regresaron desde ciudades de todo el país y expresó su satisfacción con el papel que han jugado en el desarrollo rural.

Xi Jinping inspecciona el poblado de Lizu en Yiwu, provincia de Zhejiang, en el este de China, el 20 de septiembre de 2023.

El nuevo tipo de país socialista moderno dirigido por Xi ha desacreditado efectivamente la visión histórica lineal que todas naciones deben converger hacia un modelo occidental.



En el escenario mundial, Xi ha propuesto una serie de nuevos conceptos con respecto al intercambio entre civilizaciones y las relaciones internacionales, demostrando el compromiso de China de ser un constructor de la paz mundial, un contribuyente al desarrollo global y un defensor del orden internacional.



La propuesta de Xi de la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad refleja el compromiso del país con la paz y la estabilidad. Presentada en 2013, la idea resuena con la visión consagrada por el tiempo de la nación china de que ‘el mundo entero es una gran familia’, en la que se imagina un mundo en que prevalece la armonía universal. Esta marca una nueva trayectoria para avanzar en las civilizaciones globales y prepara el camino para la liberación definitiva y el desarrollo holístico de la humanidad, como lo concibió Karl Marx.



Sin embargo, existe la preocupación que una China firme podrá desafiar el actual orden mundial. Pero Xi se muestra optimista de que la naturaleza inclusiva de la civilización china puede fomentar la coexistencia con otras naciones marcada por la ‘armonía en la diversidad’.



Al hablar sobre el ‘Arte de la Guerra’, de Sun Tzu, con invitados extranjeros, Xi hizo hincapié en que el mensaje fundamental del libro militar clásico de la antigua China es la importancia de hacer todo lo posible para evitar guerras y actuar con gran precaución si el conflicto se hace inevitable. En consonancia con el compromiso arraigado de la nación china con la paz, Xi propuso la Iniciativa de Seguridad Global, en un llamamiento para aunar esfuerzos para mantener la paz y la estabilidad mundial.



Desde el pasado mes de octubre, la escalada del conflicto palestino-israelí ha provocado un desastre humanitario. Durante su interacción con líderes extranjeros y su participación en eventos multilaterales, Xi ha pedido repetidamente un cese al fuego, destacando que la solución fundamental al conflicto radica en la implementación de la solución de dos Estados.



En los esfuerzos por mitigar el conflicto y restablecer la paz en la región, China convocó y presidió una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el asunto palestino-israelí, facilitando la adopción de la primera resolución del Consejo de Seguridad de la ONU desde el estallido del conflicto. China despachó a su enviado especial para impulsar las conversaciones de paz, aumentó la asistencia humanitaria y extendió una mano de ayuda a la gente en Gaza en un momento difícil.



China también sirvió como un mediador y facilitó con éxito el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, el año pasado. Daniel A. Bell, catedrático de teoría política en la Universidad de Hong Kong, encomió los esfuerzos de China y los calificó como un ‘ejemplo inspirador’. Los países grandes e influyentes pueden jugar el papel de pacificadores, ya que tienen mayor poder e influencia para llevar a la mesa a las partes en conflicto, indicó.



Una máxima china que Xi menciona con frecuencia durante sus viajes al extranjero es: "Construir amistades entre personas es crucial para fomentar relaciones positivas entre Estados". Bajo su liderazgo, China ha reforzado y ampliado sus asociaciones globales basadas en los principios de igualdad, apertura y cooperación.



Como defensor de los valores comunes de la humanidad, Xi lanzó la Iniciativa de Civilización Global, instando a todas las partes a trabajar juntas para respetar la diversidad de civilizaciones y aprovechar el profundo significado de sus historias y culturas en el mundo contemporáneo. Esta iniciativa constituye una respuesta sólida a los conceptos que apoyan el alejamiento, el choque o la superioridad de algunas civilizaciones.



La Iniciativa de Desarrollo Global de Xi hace hincapié en la importancia de priorizar el desarrollo y adoptar una filosofía centrada en la gente para garantizar que "ningún país se quede atrás en el proceso de la modernización global".

Xi Jinping pronuncia un discurso en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París, el 27 de marzo de 2014.

Para explicar los valores y sentimientos que sustentan la dedicación del pueblo chino a la cooperación beneficiosa para todos, Xi recurre a antiguos refranes chinos para promover acciones para el bien común. La Iniciativa de la Franja y la Ruta es un buen ejemplo. A veces denominada la Ruta de la Seda moderna, la iniciativa ha conseguido la colaboración de más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales, con casi un billón de dólares en inversiones.



Cuando era joven, Xi expuso una vez la idea confuciana de ‘ping tian xia’, o llevar la paz y el orden al mundo, que representa la última de las cuatro etapas de la búsqueda personal. Las otras tres son cultivar el yo moral, administrar la familia y gobernar el Estado.



Según Xi, ‘ping tian xia’ no supone conquistar o gobernar el mundo. Al contrario, su objetivo es sacar a la gente de la pobreza y permitirle vivir en paz con alimentos y ropa suficientes. Ha afirmado que si todos los países persiguen un desarrollo pacífico y luchan por la unidad y la armonía, el mundo se acercará más a la meta.



Al liderar a sus colegas en el homenaje a los restos de Mao Zedong con motivo del 130º aniversario de su nacimiento, el pasado diciembre, Xi subrayó que la mejor forma de conmemorar al difunto líder chino es seguir avanzando en la causa de la que fue pionero. Xi citó las palabras de Mao: "¡Siempre debemos luchar! ¡Siempre debemos seguir adelante! ¡Nuestro mundo dorado, brillante y espléndido, está por delante!".



"La mejor herencia de la historia es crear una nueva historia, y el mayor tributo a la civilización humana es crear una nueva forma de civilización humana", aseveró Xi.