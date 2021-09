WOM: transformando el mercado de las telecomunicaciones en Colombia

Desde que WOM llegó al país, ha demostrado compromiso por brindarles a sus usuarios la compañía de telecomunicaciones que merecen, conectar a los desconectados, y con ello, generar una transformación positiva en el país. Dicha compañía salió a las calles y realizó diferentes estudios de mercado para escuchar a las personas y poder reconocer y entender sus dolores y necesidades. Fue así como WOM definió una estrategia con una promesa de valor diferente a las de los otros operadores, basada en precios justos, experiencia diferencial y la construcción de una marca relevante, de la mano de una comunicación disruptiva, que sin miedo a decir las cosas como son, da voz a las injusticias que existen en la categoría.

“Los usuarios están cansados de los asteriscos en los contratos de telefonía móvil, de las vigencias, de que los usuarios nuevos sean quienes accedan a más y mejores beneficios que los clientes antiguos, de que sea una odisea comunicarse con el operador para poner una queja o cancelar el servicio, entre muchas otras injusticias. Para nosotros ha sido primordial escuchar al consumidor para poder brindarle una oferta de servicios que impacte sus hábitos y su bolsillo de manera positiva, al tiempo que creamos una comunicación de marca con la que se sienta identificado”, afirma Chris Bannister, CEO WOM Colombia.



El lanzamiento de la oferta comercial de WOM representó una variación en los precios del mercado y en el costo del precio por GB que antes no se creían posibles, pues la entidad ha logrado cumplir con su objetivo de desarrollar productos que respondan a las exigencias y necesidades desatendidas de los usuarios, con ofertas disruptivas y únicas, como es el caso del WhatsApp ilimitado por un año con una recarga desde $1.000 y de planes pospago desde $17.500 mensuales con 15 gigas.



“Iniciamos una transformación en el mercado de las telecomunicaciones que apunta a la democratización de la conectividad, ya que los colombianos han venido experimentando disminuciones significativas en los precios de los servicios de telefonía móvil. Los datos del mes de abril del Índice de Precios al Consumidor, IPC, dados a conocer por el Dane, mostraron una reducción del 1.09 por ciento, la cifra más baja desde agosto del año pasado, lo que coincide con el lanzamiento de nuestra oferta comercial. Además, de mayo a agosto ha continuado la baja con una disminución del 3,73 por ciento en total durante dichos meses”, continúa Bannister.



Una cultura organizacional poderosa



Si hay algo que caracteriza a WOM es la manera en la que refleja su ADN por medio de cuatro valores: honestidad, pasión, valentía y compromiso, y un propósito: transformar el mercado de las telecomunicaciones en Colombia. En ese sentido, cada una de las personas que trabajan en la organización, quienes son llamados ‘WOMers’, se esfuerzan por vivirlos a diario y en pro de dicho objetivo común.



“Tenemos un ADN WOM que nos permite diferenciarnos valorando las diferencias, siendo disruptivos, innovadores y creativos, no teniendo miedo a decir las cosas como son, al contrario, nos atrevernos a dar voz a los que no tienen voz. Reconocemos cuando nos equivocamos y nunca nos quedamos con un no, siempre buscamos soluciones o alternativas para hacer las cosas posibles de la mejor manera”, explica Bannister.



En medio de ese contexto, WOM implementó un modelo de liderazgo que tiene como propósito inspirar a sus colaboradores a entregar más por sí mismos y por la sociedad, alentando a sus equipos y desarrollando al máximo su potencial, mientras ponen en el centro las acciones del cliente y le dan una especial prioridad a su fuerza de ventas; toda la organización trabaja para ellos, para que a su vez, esto se vea traducido en la experiencia al cliente.



“Nuestro modelo de liderazgo potencializa cuatro características principales. En primer lugar, accountability, que corresponde a la habilidad de hacerse dueño absoluto de las responsabilidades que le competen, siempre dentro del marco de lo ético, aceptando errores y buscando constantemente soluciones y alternativas. De igual forma, un líder WOM se comunica de manera asertiva, es directo, claro, respetuoso, escucha a los demás y se preocupa porque todos estén informados a tiempo y entiendan lo que se les comunica. Al mismo tiempo, analiza y evalúa con agudeza y curiosidad en vez de obedecer ciegamente, es decir, tiene pensamiento crítico y, finalmente, construye confianza en el trabajo en equipo para que todos actúen de manera coordinada y efectiva”, dice Bannister.



Democratizando la conectividad



Para WOM, avanzar en el cierre de brechas digitales, conectar a más de 20 millones de colombianos que aún no tienen acceso a internet y contribuir en la migración del 2G y 3G, al 4G, son los retos que hacen parte del desafío de la digitalización que tiene el país. De igual forma, la compañía considera que para lograrlo es esencial una sana competencia y un trabajo articulado entre operadores, sector privado y público, que, además, se centre en generar oportunidades que dinamicen y reactiven la economía.



“Los empresarios tenemos la responsabilidad de dinamizar y reactivar la economía a través de inversiones, generación de empleo y creación de productos y servicios que atiendan las necesidades de las personas. En nuestro caso, como compañía queremos generar oportunidades y esperanza para los colombianos. Tenemos un plan de inversión de USD $1 billón para los próximos cuatro años, de los cuales, ya hemos invertido USD $230 millones; y hemos creado más de 2.000 empleos a nivel nacional, con condiciones de calidad, que incluyen contratación directa, medicina prepagada, horario flexible, entre otros”, puntualiza Bannister.



Agregando que “en el 2020, el año más difícil a causa del covid-19, contratamos a 1.700 personas a nivel nacional, avanzamos con pasos de gigante en nuestro despliegue en infraestructura y comercial, para que en el 2021 presentáramos una oferta comercial que ha generado un cambio en el mercado, con una evidente reducción de precios de telefonía móvil. Pero además, fuimos el primer operador en cumplir con el compromiso de conectividad adquirido con el Gobierno Nacional conectando a más de 600 comunidades rurales por primera vez, cuando nadie lo creía posible, y logramos 1 millón de usuarios en tiempo récord, es decir, en tan solo cuatro meses”.



Ética y liderazgo en la era digital



Con el objetivo de generar un mensaje de unión para el país, en medio de la polarización, convocando y escuchando a los líderes de las compañías de telecomunicaciones, el próximo 1 de octubre se llevará



a cabo el foro ‘Ética y liderazgo en la era digital’, un encuentro que estará dedicado a destacar la importancia de la ética en la transformación digital, a través de temas como el aporte y la responsabilidad social desde las telecomunicaciones al correcto y buen uso de las TIC, la asertividad, resiliencia y valores al generar contenidos, informar y comunicar a través de las TIC y el rol de las telcos, junto a la ética y la solidaridad en el proceso de reactivación económica, entre otros factores.



“Ser parte de este foro significa una gran oportunidad para generar diálogo en pro de un cambio positivo en la sociedad. Como compañías de telecomunicaciones somos actores clave en el panorama híbrido de presencialidad y virtualidad que hace parte de esta nueva realidad. Precisamente, la pandemia nos permitió evidenciar la creciente necesidad de generar más oportunidades de conectividad para todos los colombianos”, finaliza Bannister.



Así las cosas, lo invitamos a conectarse el próximo 1 de octubre a las 2:00 p. m. a través de eltiempo.com