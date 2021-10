Windows 11: el nuevo sistema operativo de Microsoft

Fue en los años 1992 – 1993 cuando Microsoft lanzó el primer Windows, en su versión 3.1. Es desde ese entonces que la compañía emprendió un viaje en el que exploraría cada una de las necesidades y requerimientos del mercado, la tecnología y la humanidad, con tanto éxito que, ha logrado que 9 de cada 10 computadores en el planeta usen Windows.



En medio de ese panorama, la nueva actualización del sistema operativo de Microsoft, el cual utilizan más de mil millones de personas en el mundo, ya está disponible. Se trata de Windows 11, una versión que llegó cargada de novedades y funcionalidades para el beneficio de sus usuarios.

“Para nosotros Windows 11 es el mejor sistema operativo que hemos construido. Y si bien siempre pensamos eso de todas las versiones, es porque cada vez que lanzamos un nuevo sistema operativo identificamos cuáles son las necesidades actuales y las que pensamos que van a presentarse en los próximos cinco años. Cuando lanzamos Windows 10 dijimos que el mundo iba a empezar a moverse hacia los servicios y hoy el sistema operativo de un celular funciona así, llega una actualización, se acepta y se actualiza. Lo mismo pasó con Windows 10: dijimos que se iba a volver un servicio para poder mejorar la experiencia en dos vertientes: una de seguridad y otra de experiencia para todos los usuarios. Ahora bien, hoy decimos que estamos cambiando porque el mundo cambió radicalmente y entendimos que la mayoría de los usuarios empiezan a hacer de su computador o tablet con Windows su centro no solo de trabajo, sino de entretenimiento y vida personal”, afirma Ulises Cabrera, gerente de producto para Surface.



Es de esta manera que se deben tener en cuenta distintos factores que hacen presencia en un computador, empezando por su aspecto, diseño, maneras fáciles de buscar y de organizar. En ese sentido, el nuevo Windows 11 permite a sus usuarios obtener una nueva perspectiva y acceder a distintas herramientas que los ayudarán a optimizar el espacio de la pantalla y a maximizar su productividad.



Esta versión viene con la posibilidad de ajustar la distribución de las aplicaciones en la pantalla y acceder a una experiencia de uso más sencilla en el computador, la tableta y el móvil, pues la marca cree firmemente en que no debe incidir el tamaño del dispositivo.



“Existen varias funciones para cada uso y tipo de usuario (…) esta vez queremos recordar que dentro de Windows, y en sus aplicaciones, tenemos un botón de maximizar que cuando se presiona ofrece un menú de opciones: ahora no solamente pueden ponerlas más grandes, sino distribuirlas en el orden que quieran. La parte importante es que una vez que lo hagan pueden seguir conservando ese mismo orden. Adicional, le hemos dado más énfasis al hecho de poder tener múltiples pantallas dentro de Windows para simplificar la forma de trabajar en el día a día”, continúa Ulises.



Lo anterior indica que la reescritura que se realizó del código del sistema operativo hace a esta versión más eficiente y permite aprovechar las nuevas ventajas de la computación del hardware, el equipo y el sistema operativo combinado con la memoria RAM y los procesadores que le sacan el mayor provecho a sus funciones, lo que se traduce en la posibilidad de crear nuevos escenarios y ambientes en donde los usuarios pueden definir cuáles aplicaciones necesitan tener abiertas al mismo tiempo.



“Este es un sistema operativo actual que tiene un foco especial en la productividad, es decir, para ayudarnos a pasar menos tiempo en hacer las cosas y ser más ágiles. De igual manera, hay un tema que es inherente a esta nueva realidad híbrida e hiperconectada, y es el tema de seguridad: cómo hago para que todo lo que realizo en el computador -que cada día es más porque va desde estudiar, trabajar, jugar, comprar o conectar con mis amigos- sea más seguro. Debemos tener presente que al tiempo que pasamos cada vez más tiempo en nuestros dispositivos, y que las aplicaciones evolucionan para que todo sea más fácil, la gente que podemos llamar mal intencionada también piensa en cómo obtiene beneficios. Por eso, al tema de seguridad le hemos puesto gran énfasis (…) Hoy estamos añadiendo nuevos componentes en el sistema y uno es tomar ventaja de uno que se llama TPM, para que podamos ser cada vez más seguros; podemos identificar más del 60 por ciento de ataques que están viniendo sobre el usuario antes de que le lleguen, simplemente habilitando esta función del TPM e instalando Windows 11”, agrega Ulises.



Otra de las características más relevantes es la manera de entretenerse. Windows 11 fue creado para ajustarse a otros ecosistemas que brinden una experiencia de uso móvil y táctil como lo es el mundo de los videojuegos, razón por la cual, Microsoft incluyó el HDR para mejorar la imagen, hacerla más brillante, vivida y vibrante, como una forma de avanzar en temas de entretenimiento.



Integración con todo el ecosistema



Además de escuchar a sus usuarios, Microsoft también tiene contacto con la industria que hace parte de su sector, pues si bien son grandes desarrolladores, la empresa busca que Windows aproveche la tecnología de hardware, los lenguajes audiovisuales y la multimedia de todo el ecosistema tecnológico. “Windows 11 va a permitir correr aplicaciones de Android a partir del próximo año. Ya hoy pueden entrar al grupo de Insider de Windows 11 e ir viendo las aplicaciones, instalarlas y probarlas”, cuenta Ulises.



“La promesa es que, si el dispositivo funcionaba bien con Windows 8 y 10, debería funcionar bien con Windows 11. Desde luego, si el dispositivo ya tiene muchos años o es una impresora que se conectaba difícilmente con Windows 7 y cuando pasó al 8 el fabricante de la impresora dijo que esa era la última actualización en el dispositivo, pues va a costar mucho trabajo hacerla correr o posiblemente ya no funcione. No es un capricho: la tecnología está innovando permanentemente para hacerla más eficiente, crear nuevas funcionalidades, hacerla más fácil de usar y más segura. Hay una razón de eficiencia y de seguridad cuando los sistemas ya no tienen soporte: simplemente ya no están en capacidad de recibir mejoras o se vuelve riesgoso” afirma Ulises.



Instalación y disponibilidad



A partir de este momento el nuevo Windows 11 está disponible para algunos equipos, lo único que debe hacer es ingresar a Windows Update para que de inmediato el sistema se conecte a la nube, analice el computador o dispositivo y ejecute un análisis técnico de las condiciones del hardware para recibir esta versión.



“Lo más importante es que vayan al sitio de Microsoft y verifiquen si su máquina está preparada para recibir el Windows 11. Yo les diría que el principal componente para instalarlo es que el equipo tenga TPM y si no cuenta con esto, mi sugerencia es que lo habiliten o lo obtengan por razones de seguridad”, concluye Ulises.