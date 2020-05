Wi-Fi 6, indispensable para la transformación digital

En pocas décadas, el Wi-Fi se ha convertido en un aspecto indispensable para las organizaciones, donde tanto los clientes como los empleados esperan acceder de manera sencilla a redes rápidas y confiables.



“Los usuarios deben ser capaces de caminar de una ubicación a otra y recibir la mejor conexión de internet. Desafortunadamente, esto no es posible con las antiguas tecnologías de Wi-Fi”, asegura Tam Dell’Oro, analista de WAN, fundador y CEO de la consultora de investigación Grupo Dell’Oro.

Esto tiene una importancia especial en el contexto de la transformación digital, pues el rápido crecimiento en el uso de datos también pone una gran presión en las redes existentes. Actualmente, aplicaciones con un alto ancho de banda, como la televisión 4K UHD, la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), se utilizan cada vez más en la educación, las empresas y los servicios de salud.



De hecho, la consultora Gartner pronostica que el 25% de las organizaciones utilizará aplicaciones de AR y VR en el 2021, y sus necesidades solo se verán cubiertas por tecnologías cuya pérdida de paquetes sea menor y cuyas conexiones tengan baja latencia.



Así mismo, las redes deben tener capacidad para admitir más dispositivos, como aquellos que se conectan mediante el Internet de las Cosas, lo que es fundamental, pues una investigación de Huawei reveló que se conectarán más de dos millones de nuevos sensores cada hora para el 2025. A esto se puede añadir también que, de acuerdo con un análisis de FlexJobs, el 85% de los millennials prefiere trabajos remotos.



Con la transformación digital, crece entonces la necesidad empresarial de invertir en la tecnología de redes inalámbricas más reciente para satisfacer las expectativas actuales, y para garantizar una flexibilidad que permita adecuarse a los nuevos desarrollos. Por eso, las organizaciones están abriéndole sus puertas al Wi-Fi 6.

Huawei Mexico Foto: Huawei Mexico

¿Cómo es esta tecnología?

El Wi-Fi 6 ofrece abundantes beneficios en comparación con las generaciones previas de la tecnología inalámbrica: admite, por ejemplo, un ancho de banda y una concurrencia de usuarios cuatro veces mayores que la del Wi-Fi 5; además, cuenta con funciones para mejorar el rendimiento y la confiabilidad, y reduce el consumo de energía para los dispositivos del usuario final.



Pero no todos los Wi-Fi 6 son iguales, y Huawei se puso un paso adelante con el lanzamiento de diez puntos de acceso AirEngine Wi-Fi 6 en febrero de 2020.



Estos productos cuentan con innovaciones que superan a cualquier competidor, pues ofrecen movilidad sin interrupciones, rendimiento superior, gestión más sencilla y la mejor experiencia para los usuarios específicos y el tráfico crítico de redes.

De hecho, Huawei es el primer proveedor que hace posible un establecimiento continuo de redes Wi-Fi de 100 Mbps activas a escala en todo momento, con el impulso y el liderazgo de la marca en lo que se refiere a la tecnología 5G. Esto significa que se puede tener acceso a las redes en cualquier momento, sin importar dónde se encuentre el usuario.



Huawei también es el único proveedor que ofrece una transmisión de datos HT160 implementada en ocho secuencias espaciales, las cuales cuentan con una transmisión de 9,6 Gbps en un ancho de banda de 5 Ghz y de 1,15 Gbps en 2,4 GHz. Gracias a esto, los puntos de acceso de AirEngine de Huawei logran un impresionante rendimiento de 10,75 Gbit/s.



Además, Huawei ha logrado que el punto de acceso inalámbrico se conecte con múltiples usuarios de manera simultánea. Todas estas características mejoran la utilización de recursos del espectro y hacen que AirEngine establezca un punto de referencia en la industria, al ofrecer un mejor rendimiento para cada usuario, incluso en escenarios de alta concurrencia.



Los puntos de acceso AirEngine también utilizan la tecnología de antena inteligente que cuenta con un “haz” modelado, el cual analiza la ubicación de los usuarios y selecciona de manera inteligente los múltiples elementos de la antena física dentro del punto de acceso para enviar y recibir señales.



Así pues, estos puntos de acceso ofrecen mayor potencia en la señal, a la vez que abarcan distancias 20% más grandes que otros dispositivos. También ofrecen la latencia más baja de la industria, cero pérdidas de paquetes durante el roaming, capacidad de establecer prioridades para usuarios específicos y más de 6.000 tipos de aplicaciones.

Huawei Mexico Foto: Huawei Mexico

La línea de productos AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei ya cuenta con una significativa participación en el mercado global, según el informe de estadísticas de participación en el mercado del Wi-Fi 6 de Dell’Oro para 2019.



Además, Huawei obtuvo el reconocimiento de clientes y socios por mejoras exclusivas como las antenas inteligentes, el roaming sin pérdidas y la aceleración de las aplicaciones inteligentes.



Y es que la gama de puntos de acceso de AirEngine de Huawei se ha diseñado para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los usuarios de redes inalámbricas, lo que contribuirá a que las organizaciones ofrezcan una conectividad sin interrupciones que las respalden en los procesos de transformación digital.