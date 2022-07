Con el objetivo de impulsar el consumo de pollo y de darles la posibilidad a los colombianos de deleitarse con recetas diferentes a las que la mayoría de veces se encuentran en los menús de los restaurantes, del 2 al 11 de septiembre del año en curso, se realizará el ‘Festival del Pollo Colombiano’, un evento de Fenavi-FONAV que esta vez contará con el apoyo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRES) y la Revista La Barra.

“El Festival del Pollo Colombiano se viene realizando hace diez años, sin embargo, el enfoque siempre había sido hacia los puntos de venta de los avicultores y eso no permitía que de verdad explotáramos el potencial de lo que es un festival. Para esta ocasión, y teniendo en cuenta que para nosotros los restaurantes significan una vitrina del sabor, quisimos invitarlos a ser parte de la actividad porque necesitamos que las personas vuelvan a sorprenderse con las recetas que contienen pollo. Además, a través de estudios que hemos venido realizando del canal food service, identificamos que en ese canal, la penetración que hoy en día tienen los platos de pollo dentro de los menús es tan solo del 15 por ciento, lo que indica que hay una gran oportunidad de desarrollo”, afirma Luis Rodolfo Álvarez Piñeres, director para el desarrollo de la categoría Pollo Colombiano, agregando que “Por lo anterior, estamos invitando a los restaurantes a que nos demuestren la versatilidad del pollo y nos sorprendan con nuevas recetas”.



El Festival del Pollo Colombiano se realizará en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, ciudades en donde en esta oportunidad se entregará la ‘Estrella El Pollo de Oro’ a los establecimientos que resulten ganadores bajo tres modalidades: Asaderos de pollo, Comidas rápidas y Restaurantes.

La dinámica

Serán más de 300 restaurantes los que competirán por la Estrella Pollo de Oro, un símbolo que representa la excelencia en las diversas formas de preparación que tiene el pollo, uno de los alimentos preferidos por los colombianos por su versatilidad, sabor y alto valor nutricional. En este punto, el Festival se encuentra en su primera fase: la fase de inscripción, en la cual los restaurantes interesados deben ingresar a www.festivaldelpollo.com y diligenciar el formulario antes del 31 de julio en tres categorías: Pollo asado, Comida rápida y Restaurantes.



“Nuestra meta es superar los 300 restaurantes inscritos y $7.000 millones en ventas durante el Festival. A la fecha, llevamos cerca de 215 restaurantes registrados. Pueden inscribir el restaurante con un solo punto o varios puntos de venta; en una sola categoría o en las tres”, continúa Álvarez Piñeres.



Una vez se cierre la fase de inscripción, el equipo de Fenavi-FONAV se encargará de coordinar con los restaurantes la respectiva logística para el momento en el que se vaya a llevar a cabo el Festival.



“Cuando empiece el Festival, cada uno de los restaurantes tendrá un material impreso que permitirá que los consumidores se enteren de que están participando en el Festival del Pollo Colombiano, pues ellos serán quienes prueben la receta con la cual desean ganar. Una vez hayan consumido el plato, escanearán un código QR y por medio de WhatsApp, nos proporcionarán unos datos y harán la votación. Mínimo deben ser 200 personas las que voten del 2 al 11 de septiembre en cada restaurante para que quede activo dentro de los que pueden ganar”, explica Álvarez Piñeres, agregando que “Después del 11 de septiembre, tabularemos, sabremos cuáles fueron los restaurantes que tuvieron las mejores votaciones y elegiremos los tres finalistas por ciudad y por categoría”.



Para la selección de los mejores platos preparados con pollo y el ganador de cada categoría, el Festival contará con un jurado de lujo, reconocidos chefs que son considerados entre los mejores del país y su trabajo culinario se destaca a nivel internacional: Leonor Espinosa, nombrada recientemente en Londres como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2022 en The World's 50 Best Restaurants; Juan Manuel Barrientos, reconocido como una revelación en el ámbito internacional gastronómico y que recientemente alcanzó su segunda estrella Michelin con su restaurante Elcielo, y Koldo Miranda, reconocido chef español que cuenta con una estrella Michelin. Este selecto grupo serán quienes tendrán la última palabra para seleccionar a los ganadores del concurso, previa votación de los consumidores, quienes elegirán las mejores recetas hechas con pollo.



“Los restaurantes van a competir por el sabor, la innovación y la presentación de su plato, la competencia no va a girar en torno al precio del mismo, sino en función de él. Vale la pena aclarar que además de la Estrella Pollo de Oro, tendrán un plan de publicidad posterior al evento con influenciadores, publicaciones en redes sociales y en la Revista La Barra, entre otras”, finaliza Álvarez Piñeres.



Si está interesado en participar, inscriba su restaurante en www.festivaldelpollo.com hasta el 31 de julio de 2022.