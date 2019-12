Vuelve a las salas de cine una película de acción y aventura

Con el propósito de hacer que esta época navideña alcance otro nivel, aficionados y seguidores de la franquicia de acción y aventuras ‘Jumanji’, podrán ser testigos de su episodio más reciente: ‘Jumanji: El Siguiente Nivel’.



En Jumanji: El Siguiente Nivel, se logró reunir al equipo que empezó esta aventura, modificando lo que cada uno hacía anteriormente para poder volver al juego, y mostrando algunos otros de los elementos que configuran el mundo de Jumanji.

La producción, enfocó su trabajo en crear secuencias de acción espectaculares, a través de cinco escenarios de rotación constante. Meses antes del rodaje, el equipo no cesó de construir sets, desarmarlos, y armar unos nuevos. Asimismo, y en cuanto a las locaciones del mundo real –Atlanta y Calgary-, estas representaron varios desafíos en términos de logística de producción, debido al comportamiento de la Madre Naturaleza.



Pero todo en esta cinta exigía ser llevado al siguiente nivel. Las secuencias y acrobacias estuvieron bajo la dirección de Wade Eastwood -coordinador de acrobacias-, quien recreó las escenas sin perder la fidelidad al personaje y a la historia misma.



Entrando en materia, Jumanji: El Siguiente Nivel, reúne a los cuatro adolescentes que sobrevivieron las pruebas en Jumanji: The Next Level, mientras estos retornan a Brantford, New Hampshire con el fin de tomarse unas vacaciones tras la universidad. Ahora, siendo estudiantes en formación profesional, estos héroes y heroínas, intentan sobrellevar las corrientes que les conducirán al siguiente nivel en sus respectivas vidas. Spencer se siente compelido a regresar al juego, así que Martha, Fridge y Bethany, deben formar equipo y entrar nuevamente al mundo de Jumanji. Embarcándose en esta misión de rescate, los jóvenes esperan traer a Spencer de vuelta a casa.



El juego está roto. Todo lo que saben acerca de Jumanji está a punto de cambiar, porque poco a poco descubren que esto es algo más que una jungla; es más grande, hay mayores peligros, y los obstáculos a superar son mucho más emocionantes. Esto significa que todo puede pasar, así que además de la tremenda acción, los increíbles efectos visuales y las locaciones épicas, se debe esperar lo inesperado.

Acerca de los personajes

Los cuatro medulares de la cinta anterior, están de vuelta – Spencer, Bethany, Fridge y Martha –. El escuadrón de los avatares del juego regresan con algunos cambios: el doctor Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), ha regresado al juego, con todo y su lista de fortalezas. Sin embargo, esta vez, él fungirá como avatar de Eddie (Danny DeVito), el abuelo de Spencer. El doctor Sheldon “Shelly” Oberon (Jack Black), proporciona buenos momentos cómicos. La ruda y hermosa experta en artes marciales, Ruby Roundhouse (Karen Gillan) es el avatar de Martha. El diminuto zoólogo y valet de armas Mosue Finbar (Kevin Hart), regresa con su característico paliacate rojo y su enorme mochila con armas. Bethany ha vuelto también al juego, aunque de una manera realmente inesperada. Asimismo, vuelve Jefferson “Airplane” McDonough (Nick Jonas), el intrépido piloto. Finalmente, y dentro de los nuevos personajes, hay un nuevo villano, y es Jurgen el Brutal (Rory McCann); Ming, el avatar más reciente interpretado por Awkwafina.



Esta producción de Matt Tolmach, Seven Bucks, Detective Agency, y Columbia Pictures, es creada por Jake Kasdan, y protagonizada por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Danny Glover y Danny DeVito. La supervisión musical por Manish Raval; la música por Henry Jackman; y la diseñadora de vestuario Louise Mingenbach, también conforman esta película de pura diversión.





