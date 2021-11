Voto con responsabilidad, una obligación del electorado

El fin de año y el 2022 se van a caracterizar también porque son periodos de importantes decisiones. Los colombianos tendremos la obligación de elegir los representantes a los Consejos Municipales y Locales de Juventud (el próximo 5 de diciembre), mientras que el 13 de marzo se realizarán las elecciones legislativas para Senado y Cámara de Representantes y el 29 de mayo se escogerán al Presidente y Vicepresidente de la República para el periodo 2022-2026.



Lo anterior, aunque es algo que se sobreentiende, demanda de los electores no solo su presencia en las urnas para cumplir con este deber, sino toda su responsabilidad y compromiso social, el que además le brinda luego el derecho a exigir.

Al respecto, Gabriel Clavijo, docente de Ciencia Política del Politécnico Grancolombiano, afirma que votar con responsabilidad –primero que todo– es un deber ciudadano y además es el ejercicio fundamental y primordial de la ciudadanía.



“Con el voto responsable se está garantizando la transparencia dentro del proceso electoral, buscando la escogencia de los mejores candidatos y que desempeñen sus funciones de la manera correcta, para que hagan un buen ejercicio de la democracia, un óptimo control social, una adecuada formulación de políticas públicas y mejor ejecución de las mismas”, precisa el docente.



De igual manera, sostiene que al ejercer el voto con responsabilidad, el ciudadano tiene la garantía de exigir que se cumplan de los programas ofrecidos durante la campaña electoral de los candidatos.



“Esto quiere decir que los colombianos pueden utilizar mecanismos de participación y exigencia, puede salir a la calle si es el caso para manifestarse y al mismo tiempo ejercer control ciudadano para el cumplimiento de las funciones y de los programas de gobierno”, agrega Clavijo.



InfoCandidatos



Tras conocerla en México, Alexander Vega Rocha, registrador Nacional del Estado Civil, quiso adecuar al sistema electoral colombiano la aplicación InfoCandidatos, recientemente lanzada en el país.



Esta innovación puesta al servicio, en primera instancia, de las elecciones Consejos Municipales y Locales de Juventud, viene a posicionarse como una red social política, ya que su función principal es llevar específicamente contenido de los candidatos, inscritos previamente ante la Registraduría.



Ya puede ser descargada desde los dispositivos con sistema operativo IOS y Android. Así, cuando la descarga el aspirante, este puede subir su perfil profesional, su fotografía, su plan de trabajo y todos los contenidos de su interés.



“Al ser ellos los únicos autorizados para publicar estos materiales (audios, videos de no más de un minuto y escritos), queda claro que un tema de ‘fake news’ no puede darse. De esta manera, los seguidores de estos candidatos serán notificados cada vez que ellos compartan información”, explica Felipe Sánchez Iregui, jefe de la Oficina Comunicaciones y Prensa de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Los ciudadanos también pueden descargar esta aplicación, identificándose como tal, con su número de cédula. Para el caso de las próximas elecciones de diciembre esta opción solo está habilitada para los jóvenes entre los 14 y los 28 años. Si alguien mayor a esa edad quiere ingresar lo debe hacer en la opción de ‘Invitado’ para poder tener acceso a esas publicaciones.



Cabe anotar que tener el registro de la cédula va a permitir que el ciudadano solamente vea lo que suben los aspirantes que corresponden a su municipio, según lo determina el censo electoral, lo que da la posibilidad de segmentar la información.



En esta app (libre de discursos de odio y de burbuja de verdad), la gente va a poder escribirle al candidato, quien es el único que va a tener acceso a ese mensaje (no es público), lo que además crea una línea directa entre ellos, al tiempo que les permitirá comparar los programas de uno y otro aspirante.



“La primera parte de la aplicación va a ir para los Consejos Municipales y Locales de Juventud, pero va a tener las funcionalidades para las elecciones de Congreso y las presidenciales”, aclara Suárez.