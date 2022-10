Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, es sinónimo de transformación, una palabra que describe perfectamente los cambios que durante los últimos años, la ciudad ha venido experimentando en materia de infraestructura y la han hecho merecedora de grandes reconocimientos. De hecho, durante el 2022, el Gran Malecón del Río de la ciudad recibió por parte de la plataforma TripAdvisor, el premio Best of the Best por pertenecer al 10 por ciento de las atracciones más populares del mundo y, además, fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos 2027.

Lo anterior es parte del empeño que cada uno de los barranquilleros y habitantes de ‘La Arenosa’, le han puesto al hecho de buscar oportunidades que enaltezcan al territorio, y, ejemplo de ello, es el impulso que ha tomado el sector vivienda. De acuerdo con Camacol Atlántico, el primer trimestre del 2022 trajo consigo la comercialización de 7959 viviendas en todo el Atlántico, posicionando al departamento como el de mayor crecimiento nacional en ventas con un 30,7 por ciento. Dicha entidad, también afirma que en esta zona se vendieron aproximadamente 89 unidades habitacionales diarias y, que las ventas obtenidas en esos primeros tres meses del 2022, son superiores a las registradas durante ese mismo periodo en años anteriores.

Vive Río

Ahora bien, ¿cuáles son los proyectos que continuarán transformando la ciudad? Para responder correctamente a esta pregunta es preciso hablar de ‘Vive Río’, el primer proyecto inmobiliario ubicado sobre el Gran Malecón del Río con pre-certificación ambiental, que contará con un diseño vanguardista y una vista sin igual.

“Vive Río es un proyecto de uso mixto, es decir, de vivienda y comercio, que tiene como valor agregado su ubicación entre el Recinto Ferial más importante de la región Caribe y el Gran Malecón del Río, el espacio público más visitado de Colombia, galardonado con importantes premios internacionales y nacionales por su diseño y aporte para los barranquilleros. Es un proyecto que va a contar con dos torres de 33 pisos cada una y apartamentos desde los 36 hasta los 165 metros cuadrados”, afirma Pedro Otero, gerente de Inciti.co, empresa que lideró la estructuración y las ventas del proyecto.

La obra, que también ha sido pensada para ser un nuevo icono por su forma de vela en honor a los buenos vientos que vienen sobre la ciudad, funciona como una inversión en la que las personas pueden elegir un apartamento para vivir o para arrendar a través de diferentes plataformas. A ello, se suma la oportunidad que tendrán de disfrutar y divertirse en una zona social con salón gourmet, piscina con borde infinito, lavandería, gimnasio, terraza y restaurantes, entre otras opciones.

Vive Río

Inversión que se traduce en bienestar

Al ser el primer proyecto de vivienda ubicado frente al Gran Malecón del Río, les ofrece a los interesados la oportunidad de pagar la cuota inicial en un plazo máximo de 37 meses, es decir, el 40 por ciento del valor del apartamento en ese tiempo, una oportunidad que, en palabras del gerente de Inciti.co, no se debe desaprovechar.



“Contamos con un largo plazo para pagar la cuota inicial porque es un proyecto ambicioso y exitoso, hoy estamos al 80 por ciento de las ventas de las dos torres y creemos que al dar este tiempo para cancelar el 40 por ciento del apartamento, les permite a los inversionistas adquirirlo con mayor facilidad”, continúa Otero.





Vive Río

Los responsables del proyecto

Vive Río marcó un hito en el mercado inmobiliario de Barranquilla y la comercialización masiva de este desarrollo es el resultado de meses de trabajo conjunto entre Alianza YDN, Convias, Inciti.co y La Haus, quienes se lograron alinear con la esencia del proyecto, las necesidades y las expectativas del mercado para presentar un producto exclusivo y sostenible.

“Logramos convertirnos en el proyecto No VIS con mayores ventas del departamento en el primer semestre del año 2022 y el mes de septiembre lo cerramos con 592 unidades compradas. A ello, se suma que estamos comprometidos con aportar a una Barranquilla más verde, es más, la ciudad está trabajando por convertirse en la primera ciudad biodiverciudad del país, con proyectos como el Bosque Urbano de Miramar y el Ecoparque de Ciénaga de Mallorquín. Por eso, en Vive Río queremos aportar un grano de arena y ya contamos con la pre-certificación Casa Colombia que otorga el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, lo que les permitirá a los inversionistas ahorrar en los costos de los servicios y las tasas de los créditos hipotecarios”, explica Daniel Vives, uno de los socios constructores del proyecto, agregando que “Los resultados de Vive Río están fundamentados en el proceso de estructuración comercial, de la mano de los estudios realizados por Inciti.co y La Haus, claves para determinar el tamaño, diseño y estrategia de comercialización del proyecto”.

Vive Río

Es así como Vive Río demuestra que Barranquilla y el sector del Gran Malecón del Río están listos para ser testigos de proyectos de talla mundial.