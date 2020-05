Vive la gran feria inmobiliaria

La manera como se compra vivienda en Colombia ha cambiado. Hasta hace unos pocos meses, visitar cualquier proyecto se convertía en un plan familiar. Entrar a los apartamentos o casas modelo generaba la sensación de encontrarse en el hogar soñado. Los muebles, los electrodomésticos y la decoración hacían volar la imaginación de los futuros compradores.

Ahora, por cuenta de la COVID-19, podemos olvidarnos de todo eso

Las empresas de este sector han entendido que deben comenzar a ofrecer sus proyectos mediante canales digitales si no quieren perder mercado. El Informe McKinsey 2018 evidenciaba el rezago de la construcción en Colombia en aspectos relacionados con digitalización, inversión en I-D y gasto IT, algo impensable en un momento en que la vida tiene un gran componente digital.



Entonces, llegó el coronavirus.



“Pocas empresas del ramo habían iniciado, y mucho menos culminado, su proceso de transformación digital. De un momento a otro, la crisis generada por la COVID-19 cambió los procesos y planes, aceleró la adopción de herramientas de ese tipo y obligó a todas las constructoras a reinventarse y adaptarse a este nuevo mundo, especialmente en sus áreas de Mercadeo y Ventas”, explica Juan Pablo Moreno, gerente digital de Estrenar Vivienda, uno de los principales portales web del sector inmobiliario, con más de 480 proyectos de vivienda nueva y cerca de 160 constructoras registradas.

FERIA INMOBILIARIA Foto:

Como explicábamos al comienzo, los procesos tradicionales de venta de vivienda, con los apartamentos modelos, difícilmente volverán a ser los mismos, no solamente por las estrictas medidas de bioseguridad que se van a exigir para los constructores, sino también porque los potenciales compradores van a evitar las aglomeraciones y la interacción.



“Es un hecho que los diversos programas feriales van a ser cancelados. Por ejemplo, este año no habrá Salón Inmobiliario. Lo mismo va a suceder con los eventos regionales presenciales”, asegura Moreno.



Esto no quiere decir que el sector vaya esté paralizado. Al contrario. Luego de tres semanas de su reapertura, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) reporta que 2180 proyectos (84%) retornaron a sus actividades, con 550.000 trabajadores ya en activo.

Una Gran Feria Inmobiliaria

GRAN FERIA INMOBILIARIA - VISÍTANOS Descubre una amplia oferta de proyectos de vivienda a nivel nacional. ¡Conoce más!

El panorama ha permitido replantear la manera en que las constructoras acercan su oferta a los clientes.



De acuerdo con un estudio de Camacol, la caída en la compra de vivienda reportada hasta el 18 de marzo parece haber quedado atrás, ya que, a partir del 19 de ese mes, justo cuando se decretó el confinamiento, la adquisición ha alcanzado niveles similares a los de enero y febrero. En esos meses se registró un alza de 5,7% en el número de los lanzamientos de vivienda nueva, especialmente de Vivienda de Interés Social (VIS).



La conclusión es una sola: existe mercado.

Si se considera, además, que hoy el comprador de vivienda en Colombia es 100% digital y que las tendencias de las curvas de búsqueda de proyectos y oportunidades de vivienda, y de conversión o compra, tienen una diferencia del 21%, según datos de dicho estudio de Camacol, la adopción de herramientas digitales es fundamental para el desarrollo del negocio.



“La constructora que no adopte estas herramientas se va a quedar por fuera del mercado”, indica Juan Pablo Moreno.



Por eso, entre el 22 de mayo y el 26 de julio, Estrenar Vivienda realizará en Colombia, con la participación de Camacol Bogotá y Cundinamarca, y Camacol Santander, la más grande feria digital inmobiliaria del país, la cual reunirá cerca de 70 constructoras con proyectos ubicados en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Valle del Cauca, Eje Cafetero, Antioquia y la Costa Caribe.



Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, manifiesta que “el gremio se suma a esta estrategia con el objetivo de acercar la oferta de proyectos a los ciudadanos, sin que tengan necesidad de salir de casa, pensando en brindarles una experiencia virtual que les permita visitar, cotizar y comprar su vivienda con tan solo hacer clic”.



El ejecutivo destaca que iniciativas como esta son fundamentales para la total reactivación tanto del sector como de la economía.



“La confianza relacionada con la intención de compra de vivienda en todos los estratos socioeconómicos debe ser reforzada por acciones así, siempre pensando en hacerles más fáciles los procesos a los compradores”, agrega Callejas.



Los colombianos podrán ingresar al sitio web www.granferiainmobiliaria.com y acceder a una oferta variada y muy completa, pensada para satisfacer todos los presupuestos y las necesidades de los diferentes estratos socioeconómicos, tanto para primera vivienda como para segunda vivienda o de tipo vacacional.



Además de precios asequibles, quienes ingresen a la feria encontrarán opciones variadas en metros cuadrados, ubicaciones y estilos.

También, será el escenario para inversionistas, o personas naturales que quieran rentabilizar sus portafolios o buscar una inversión segura para sus ahorros.



Otra de las ventajas de este evento virtual será la posibilidad de compra de vivienda desde el exterior.



“Tenemos como meta llegar a 25 millones de impresiones, más de 500.000 visitantes y entre 10.000 y 12.000 clientes potenciales. Como en toda feria convencional, los organizadores nos encargaremos de llevar el tráfico de compradores al evento, los cuales podrán registrarse en los proyectos que les interesen para que sean atendidos directamente por representantes de las constructoras participantes”, declara el gerente digital de Estrenar Vivienda.

FERIA INMOBILIARIA Foto: FERIA INMOBILIARIA

Virtual, pero real

En la Gran Feria Inmobiliaria, los colombianos tendrán la oportunidad de resolver cualquier inquietud que tengan acerca de sistemas de financiación, proyección de créditos y demás trámites requeridos para la adquisición de vivienda.



Los visitantes disfrutarán de la experiencia de compra gracias a recorridos virtuales, Facebook Live, noticias y otro tipo de interacciones que harán que la decisión sea mucho más fácil de tomar.



“Es importante adquirir vivienda, no solo por el valor y la importancia de tener una propia, sino porque la inversión en finca raíz, además de ser una de las mejores alternativas por su potencial valorización, ofrece bajos niveles de riesgo y positivos niveles de rentabilidad”, indica el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.



Moreno concluye diciendo que “el objetivo es ofrecerles a las constructoras participantes la vitrina comercial más llamativa e importante de Colombia y que los compradores puedan no solo cumplir su sueño de vivienda nueva, sino hacerlo en condiciones muy especiales, aprovechando las promociones y facilidades que vamos a tener durante la feria debido a la presencia de bancos y Cajas de Compensación”.



La alianza con entidades financieras como Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Coomeva y Banco Caja Social, les permitirá a los clientes potenciales calcular el monto del crédito hipotecario al que pueden acceder y tener tasas de interés preferenciales para los proyectos presentes en esta Gran Feria Inmobiliaria.