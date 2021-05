VIVA: la empresa de vivienda de los antioqueños

Las regiones de Colombia tienen poder, sobre todo cuando se reconocen aquellas compañías que desde sus inicios, han trabajado por impactar de manera positiva a las comunidades que las integran. Y es que a raíz de esas labores, han podido obtener resultados sorprendentes en materia de desarrollo y sostenibilidad.

Tal es el caso de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA, una entidad que tiene como meta gestionar, promover e impulsar todas las actividades comerciales, industriales, de servicio y consultoría, que estén directa o indirectamente relacionadas con el desarrollo de planes, programas y proyectos de vivienda social. VIVA nació aproximadamente hace 20 años, como una apuesta del gobernador Guillermo Gaviria Correa, para reducir el déficit de vivienda social y la generación de empleo en las comunidades más vulnerables.



“Durante todos estos años, la empresa se ha enfocado en vivienda social, excepto en los últimos tres gobiernos, sin embargo, con la llegada de Aníbal Gaviria, se quiso retomar esa génesis que tenemos en función de la vivienda social. En la compañía existen una serie de elementos que hacen parte de esa promesa de valor y es el estar articulada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, afirma María Fanery Sucerquia, gerente de VIVA.



El departamento de Antioquia es el único que cuenta con una empresa industrial y comercial de orden departamental para atender específicamente la vivienda social, lo que también le ha permitido a VIVA articular diferentes aliados, empresas públicas y privadas, entre otros, para disminuir el déficit de dicho sector. Como muestra de ello, está ubicado en los últimos cinco lugares de la lista de los departamentos que están en el déficit más bajo en materia de vivienda.



Para generar valor social, económico y ambiental, a través de la transformación integral del hábitat y la dignificación de la vida, VIVA renovó su portafolio de servicios con altos estándares de calidad, integrales, sostenibles y pertinentes, con el cual, pretende, por un lado, fomentar el mejoramiento de la calidad de vida de aquellas familias de menores ingresos, por medio de proyectos que ofrezcan espacios dignos, acciones y actuaciones, y por el otro, facilitarle a los municipios aledaños asesorías y acompañamiento en aspectos técnicos, arquitectónicos, jurídicos y de financiación.



“Para llevar a cabo estos proyectos tenemos aliados que son los alcaldes y sus equipos de planeación. Desde allí estructuramos nuestro nuevo portafolio con cuatro ofertas. La primera es la cofinanciación de viviendas, la segunda es la estructuración de los habi, instrumentos que creamos en el laboratorio de vivienda y hábitat para atender los territorios, la tercera es el banco de materiales que funciona como un marketplace, en donde involucramos todo el sector y buscamos economías de escala en los materiales, para que VIVA con unos convenios que suscribe con los alcaldes, pueda atender la demanda en términos de materiales de construcción que tienen los municipios, y, la cuarta es el reactivar nuestro fondo de crédito social enfocado a familias que no son objeto de bancarización. Lo que hacemos es que les otorgamos un crédito a estas familias y les ayudamos a que puedan llevar a cabo el cierre financiero para sus viviendas”, explica Sucerquia.



La esencia de la nueva imagen de VIVA



‘VIVA hogares para la vida’ es un programa que la entidad tiene matriculado dentro de su Plan de Desarrollo Aníbal Gaviria, con el cual busca reducir la brecha habitacional del departamento de Antioquia, teniendo en cuenta que tienen un déficit de 394.200 viviendas, y en ese sentido, le apunta a cofinanciar 75.000 soluciones distribuidas en 25.000 viviendas nuevas, 30.000 mejoramientos y 20.000 titulaciones.



“Con este programa no solo tenemos planes alrededor de la construcción, también hay unas metas establecidas en términos de intervenciones urbanas alrededor de la vivienda, equipamientos, andenes y espacios públicos que estén conexos y permitan construir zonas para la comunidad”, continúa Sucerquia.



Pero durante los últimos meses, VIVA se ha visto inmersa en un proceso de transformación organizacional, en donde de la mano de la nueva Agenda 2040 del departamento y junto a una apuesta por la sostenibilidad, decidió modernizar su imagen corporativa para posicionar la marca ‘VIVA hogares para la vida’; un cambio que pretende evidenciar las transformaciones internas reflejadas en las comunidades del territorio.



El lanzamiento de la nueva imagen se realizó en el marco de las actividades de ‘Mayo por la vida’ en el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín, un espacio para recordar el legado de su fundador Guillermo Gaviria Correa y presentar el catálogo de servicios y los avances que se han desarrollado en los diferentes prototipos de vivienda, donde se puedan construir hogares para la vida.



Por medio de una intervención de urbanismo escénico con videos, prototipos de viviendas productivas y hábitats sostenibles, los asistentes pudieron vivir una experiencia con todos los sentidos, y el gobernador de Antioquia (E) Luis Fernando Suárez y la gerente de VIVA, María Fanery Sucerquia, presentaron los nuevos atributos de la identidad corporativa de VIVA, una imagen sólida, resiliente, incluyente, efectiva y rigurosa, con elementos, colores y formas que representan la forma de ser y de actuar de la organización.



La estrategia que utilizó el equipo de VIVA fue un camino que le permitiría evolucionar y adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado y a las expectativas de su público objetivo, sin embargo, dicho proceso, que fue llevado a cabo mediante las fases de inspiración, ideación e implementación, trajo consigo diversos retos, tales como saber percibir los elementos diferenciales de la marca para modernizarla y volverla a posicionar.



“Además del cambio de imagen, hemos tenido muchos desafíos. En este periodo recibimos la empresa con unas condiciones administrativas, financieras y jurídicas, bastante complejas (...) Sin embargo, creo que en medio de todo esto la empresa ha podido dar un gran giro en todos los sentidos, por eso nos dedicamos desde el primer momento a elevar las capacidades técnicas, financieras y de mejoramiento en los procesos”, agrega Sucerquia.



Los atributos de la nueva marca



VIVA resiliente:



Para continuar con el objetivo de ser una marca adaptable, auténtica, innovadora y sostenible, VIVA creó VIVALAB, un laboratorio para la innovación y la sostenibilidad, a través del cual se idean proyectos de vivienda y hábitat con nuevos modelos, materialidades y prácticas adecuadas, que den soluciones pertinentes a las particularidades socioculturales de cada territorio.



VIVA incluyente:



Con el propósito de mostrarse como una marca comunitaria y diversa, VIVA implementa en cada proyecto estrategias de acompañamiento social y cultural y beneficia a personas de estratos 1, 2 y 3, urbanos y rurales.



VIVA efectiva:



Si hay algo que caracteriza a VIVA es que es una marca funcional y confiable, por lo que día a día trabaja para gestionar, construir y mejorar las viviendas y hábitats con el apoyo de aliados expertos y responsabilidad social.



VIVA rigurosa:



Como marca exigente y transparente, el personal de VIVA trabaja con rigor técnico y rinde cuentas a su público de interés de manera permanente.



Comprometidos con el bienestar de las familias antioqueñas



Desde el punto de vista del enfoque diferencial de VIVA, existe una especial atención con las comunidades, lo que se traduce en un apoyo dirigido a la población con alta vulnerabilidad como mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado, desplazados, afrocolombianos, indígenas y discapacitados.



“Tenemos un atributo muy relevante y es que hoy desde el Ministerio de Vivienda los recursos hacia el campo están reducidos. Apenas hace cinco meses se lanzó o se suscribió la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural y VIVA lo ha venido llevando a cabo durante sus 20 años”, dice Sucerquia.



A lo anterior, se suma el liderazgo de VIVA en la Agenda 2040, una conversación que ha promovido la Gobernación de Antioquia, no solo para seguir conectados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sino para, desde la vivienda, contribuir al fin de la pobreza, ciudades y comunidades sostenibles y alianzas.



Por último, VIVA se encuentra liderando la convocatoria más grande del país en términos de mejoramiento de vivienda, donde recientemente se postularon 104 de los 125 municipios de Antioquia, recibiendo 7.040.000 familias como candidatas.



Para más información ingrese a https://viva.gov.co.