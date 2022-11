En medio de un panorama global incierto, con una economía que denota una preocupante inestabilidad, fenómenos inflacionarios que se extienden por las diferentes latitudes, con la prevalencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, y con efectos que también se evidencian en Colombia con precios de los productos, tasas de interés y el dólar por las nubes, más una volatilidad imperante en los mercados, siempre resultará alentador conocer noticias y pronósticos positivos.

En esa línea, Alonso Ángel, vicepresidente de Inversiones en Porvenir, explica que en escenarios como el actual resulta de vital importancia mantener una visión de largo plazo sobre el ahorro pensional, entendiendo que este se construye durante toda la vida laboral y solo puede utilizado en el momento del retiro.



Igualmente, el directivo hace una invitación a no tomar medidas apresuradas de traslados pues, como se ha dicho, luego de periodos de desvalorización suele venir una recuperación de los precios de los activos financieros, durante lo conocidos efectos rebote.



Con esos conceptos claros, el experto de la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir hace referencia a los seis aspectos claves que los afiliados deben saber acerca de las rentabilidades de los ahorros pensionales.



En primera instancia, entender la rentabilidad como ese beneficio o ganancia que se ha obtenido de un dinero invertido en un periodo determinado de tiempo como porcentaje del capital invertido: esta rentabilidad, según Ángel, puede ser fija o variable, positiva o negativa y su desempeño en los fondos de pensiones debe evaluarse para horizontes de largo plazo, teniendo en cuenta que estos son los periodos o lo que normalmente le toma a cada trabajador la construcción de su ahorro pensional. Por lo tanto, considera importante no tomar decisiones apresuradas por situaciones transitorias de elevada volatilidad.



Un segundo punto señala que los rendimientos son fundamentales en el ahorro pensional, ya que el saldo de la cuenta de ahorro individual no solo se compone de la suma de los aportes que realiza el afiliado y el empleador (si da lugar), sino también de los rendimientos generados por la gestión que realiza la Administradora de Fondos de Pensiones que, en el largo plazo, representan entre un 40% hasta un 60%, dependiendo de la antigüedad. Aquí es importante saber que a mayor antigüedad mayor es el porcentaje del saldo que corresponde a rendimientos. “Es así como se construye el capital que, al final de la vida laboral del afiliado, le permitirá obtener las mesadas pensionales que garantizarán su tranquilidad financiera en la vejez”, subraya el ejecutivo.



Así mismo, saber en qué se invierten los ahorros es clave para entender el porqué de las fluctuaciones de las inversiones realizadas con el ahorro pensional. La mayor parte de los ahorros de los afiliados en fondos privados se encuentran invertidos en los mercados financieros locales e internacionales, es decir, en títulos de deuda, acciones, índices o monedas. Es esencial tener claro que estos mercados son volátiles y por ello puede que se presenten variaciones o fluctuaciones en el valor de un activo o un portafolio en un periodo determinado, y por eso en los resultados correspondientes a diferentes períodos.



El cuarto aspecto es que los afiliados tienen la posibilidad de elegir el perfil de fondo de pensiones obligatorias en el que deseen estar. Los fondos de pensiones –agrega Ángel–cuentan con un esquema de multifondos que permite administrar los recursos de los afiliados de acuerdo con la etapa de su vida laboral, las expectativas de pensión y su tolerancia al riesgo. Este mecanismo cuenta con tres tipos de fondos para manejar y optimizar su ahorro pensional durante la etapa de ahorro: conservador, moderado y de mayor riesgo. Adicionalmente, indica que existe el fondo Especial de Retiro Programado, que es donde van los recursos de los afiliados que eligen esta modalidad de pensión.



“No olvide tener presente que las desvalorizaciones de los mercados financieros suelen ser coyunturales y afectan a todas las administradoras de fondos de pensiones”, advierte el Vicepresidente de Inversiones en Porvenir.



A estos se suma un quinto factor y es entender por qué se presentan desvaloraciones en los fondos de pensiones y, por consiguiente, en las cuentas individuales de los afiliados. Por eso, el directivo recomienda tener claro que el sector pensional no es el único actor que es afectado por las volatilidades que enfrentan los mercados financieros y agrega que actualmente se han presentado desvalorizaciones de los activos financieros en los mercados globales ante la incertidumbre generalizada.



“Vale la pena entender que los activos en los cuales están invertidos los ahorros de nuestros afiliados son susceptibles a las variaciones de los mercados financieros, y son valorados diariamente a precios de mercado, por lo cual algunos días se pueden ver retornos positivos y otros días retornos negativos. Adicionalmente, es importante el desempeño de los mercados financieros es un reflejo de las condiciones económicas, políticas, fiscales o monetarias de un país o una región”, recalca este experto.



Finalmente, el sexto aspecto recuerda que existe una garantía de un mínimo de rendimiento para los afiliados. Así, en tiempo de crisis, las AFP también deben garantizar un mínimo de rendimientos a todos sus afiliados, pues en la regulación existe un mecanismo de rentabilidad mínima que deben cumplir las administradoras de pensiones a todos sus clientes, y este requerimiento se mide en horizontes de largo plazo como 5, 4 y 3 años dependiendo del fondo.



De esta manera, esta AFP refuerza su compromiso que es y seguirá siendo con la administración rigurosa, responsable y confiable de los recursos, y por eso el mensaje está dirigido a mantener la calma.