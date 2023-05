La Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainúm, invita al evento “Psicología Positiva, la Ciencia de la Felicidad y la Paz”, este 21 de junio en el Teatro Julio Mario Santodomingo en Bogotá, el cual contará con la participación de los líderes mundiales en este campo. Este encuentro hace parte de la celebración del acuerdo de colaboración entre Unisinú y la Universidad de Harvard para la implementación del Programa Ciencia para la Paz y reafirma el liderazgo de la Universidad del Sinú en materia de Psicología Positiva en Colombia y América Latina.

Este tipo de espacios, pensados para estimular la consciencia, entregar conocimiento por parte de expertos de talla mundial y dar herramientas efectivas para lograr la felicidad y la paz, se hacen cada vez más necesarios en un contexto y una sociedad como la actual, en donde la depresión, la ansiedad, el insomnio, la falta de inteligencia emocional, la agresividad, entre otros factores, se han convertido, incluso, en problemas de salud pública.

Acorde a cifras de la Organización Mundial de la Salud, se estima que un tercio de la población mundial experimenta depresión, una de cada cinco personas la padece, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión y una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos, siendo el suicidio la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad y constituyen una epidemia silenciosa que ha afectado al mundo desde antes del Covid-19, sin embargo, la depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% en el primer año de la pandemia.

En Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social, alrededor del 20% de la población sufre de algún trastorno mental, sólo entre 2020, año de inicio de la pandemia, y 2021, la cifra de casos de atención por trastornos mentales creció en 1,5 millones de pacientes en donde la depresión fue la segunda causa de enfermedad mental en el país.

En este contexto y para dar herramientas efectivas para enfrentar este tipo de temas, la Universidad del Sinú trae a Colombia, por primera vez y con entrada libre, a los líderes mundiales en este campo, Sadhvi Bhagawati Saraswati, líder espiritual, autora y oradora motivacional y reconocida por las memorias número uno en ventas, Hollywood to the Himalayas: A Journey of Healing and Transformation; Nathan DeWall, profesor de Psicología en la Universidad de Kentucky, investigador de temas como las relaciones cercanas, el autocontrol y la agresión, coautor de un conjunto de libros de texto de introducción a la psicología que llegan a millones de estudiantes de secundaria y universitarios y ganador del Premio a la Enseñanza Sobresaliente de la Facultad de Artes y Ciencias por la excelencia en la enseñanza de pregrado y posgrado y Richard Cowden, psicólogo de personalidad social e investigador asociado del programa de Florecimiento Humano de la Universidad de Harvard, quien lidera el acuerdo de cooperación Unisinu-Harvard y se especializa en las dinámicas psicológicas, sociales y religiosas/espirituales que dan forma al funcionamiento adaptativo, el crecimiento personal y el bienestar.

“La Psicología Positiva es fundamental para la construcción de una sociedad más tranquila y pacífica, tanto a nivel individual como colectivo, y el evento será una oportunidad única para aprender sobre su importancia y sus aplicaciones prácticas. Además, los conferencistas reflexionarán sobre cómo incluir esta ciencia en las políticas de gobierno, especialmente en el contexto actual de Colombia con su proceso de paz”, indicó Andrea Ortega Bechara, fundadora del programa Ciencia para la Paz, investigadora de la Universidad del Sinú y Presidente de la Asociación Colombiana de Sicología Positiva, quien expondrá los resultados del proyecto de perdón más ambicioso del mundo, Construyendo Comunidades que Perdonan alrededor del mundo, recientemente presentado en Boston ante la comunidad de la Universidad de Harvard y cuya implementación en Colombia fue resaltada como sobresaliente por los líderes del proyecto.

El VII encuentro “Psicología Positiva, la Ciencia de la Felicidad y la Paz” a realizarse este 21 de junio en El Teatro Julio Mario Santodomingo, hace parte de la exitosa serie de encuentros Colombia Florece que desde 2015 han sido organizados por la Universidad del Sinú para promover la expansión de la Psicología Positiva en Colombia y América Latina y que han traído al país a los fundadores de este campo del conocimiento, Martin Seligman (2015) y Mihalyi Csikszentmihalyi (2016) para eventos anteriores.

