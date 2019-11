‘Ver y tratar’: modelo para luchar contra el cáncer de cuello uterino

Pregunta El Tiempo: ¿Cuál es la situación de las colombianas frente al cáncer de cuello uterino?



Respuesta Jairo Bonilla: El panorama de esta enfermedad en Colombia es muy desalentador, dado que es la tercera causa de mortalidad por cancer en la mujer de acuerdo con el observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de Salud (OMS). Estamos hablando que se estima un aumento cercano al 23 % en la incidencia y del 35 % en la mortalidad en los próximos 10 años.

Para hacernos una idea, estas alarmantes cifras representan que en promedio más de 18 mil casos se registran en el país anualmente y cerca de 2 mil 200 son casos nuevos. Algo que nos debe llamar aún más la atención es que alrededor del 90 % de estos casos nuevos se encuentran en estadios avanzados, es decir, solamente el 9% de las mujeres recién diagnosticadas tienen la enfermedad en estado no crítico.



Esta situación es más preocupante si tenemos en cuenta los datos de la más reciente Encuesta Nacional de Demografia en Salud donde se menciona que un 40 % de los hogares colombianos tienen a la mujer como cabeza de familia, con un promedio de hijos de 2,5; lo cual nos lleva a una cifra de un promedio de 4 mil huérfanos al año por esta enfermedad.



Por eso, con Medimás EPS pasamos a la acción porque es un fracaso como sociedad que se nos sigan muriendo las mujeres por una enfermedad prevenible; ahora, con la implementación de la estrategia ‘ver y tratar’ dentro de la consulta de colposcopia, logramos que cada vez más niños disfruten de muchos años de vida junto a sus madres.



E.T: Pero entonces, cuéntenos ¿qué es una colposcopia y cuál es la diferencia con una citología?



J.B: La citología hace parte de la prevención del cáncer de cuello uterino. Es un examen que se utiliza para descubrir las enfermedades precancerosas en las mujeres, favoreciendo la detección temprana de la enfermedad; la citología puede arrojar un examen normal o anormal.



Por otro lado, la colposcopia es un examen no invasivo que se ideó para confirmar los hallazgos de una citología anormal y que consiste en visualizar grande el cuello del útero, aplicándole unos líquidos que nos permiten mirar si tiene lesiones o no.



Bajo un microscopio, con un aumento importante, podemos confirmar y diagnosticar que lo que la citología está sugiriendo es verdad o no, y en caso de ser necesario procedemos luego a tomar una biopsia y dependiendo de sus resultados determinamos el tratamiento pertinente.



E.T: A diferencia de otras EPS, ¿qué hace exitoso e innovador el modelo para la práctica de colposcopias que realiza Medimás?



J.B: Cabe destacar que con la llegada del nuevo equipo directivo de Medimás EPS y su enfoque en los modelos de prevención en salud, se vienen solucionando muchos de los problemas planteados en el Plan Decenal para el control del cáncer 2012, como son: la desarticulación entre los diferentes actores del sector; oportunidad y coberturas deficientes en la confirmación diagnóstica de las lesiones precancerosas y seguimientos poco efectivos, entre otras.



Con nuestro modelo hemos atendido a 20.000 usuarias en los últimos dos años , lo que equivale a una cobertura de colposcopia del 85 % de las usuarias con citología anormal en todo el país, la gran mayoría de ellas atendidas dentro de los primeros 30 días una vez conocido el resultado de su citología, superando significativamente el indicador trazado por las autoridades de salud.



‘Ver y tratar” es el modelo pionero e integral que garantiza el tratamiento oportuno y el seguimiento adecuado de las pacientes positivas, ofreciéndoles atención inmediata sin incurrir en mayores costos ni en demorados trámites administrativos que conllevan a la pérdida de las pacientes y a un aumento considerable en las tasas de mortalidad.



E.T: Entonces doctor, ¿en qué consiste la metodología de ‘ver y tratar’ dentro de la consulta de colposcopias?



J.B: ‘Ver y tratar’ es una estrategia de detección de lesiones precancerosas y tratamiento inmediato que se ofrece en una misma visita de la paciente, bien sea con métodos destructivos como las cauterizaciones con frío o la conización con radiofrecuencia.



Estos procedimientos deben ser realizados por un médico ginecólogo, experto durante la consulta de colposcopia, garantizando una excelente oportunidad y cobertura a las pacientes usuarias de Medimás EPS con lesiones precancerosas (NIC 2, NIC 3 Y carcinoma insitu o estadío 0).



Medimás EPS en alianza estratégica con Colpolatina ofrece a todas las usuarias equipos de alta tecnología y médicos ginecólogos especialistas en colposcopia, entrenados en la realización de este tipo de procedimientos; los cuales se realizan sin la necesidad de utilizar salas de cirugía, mejorando así la optimización de este recurso y generando una reducción del costo médico gracias a esta respuesta inmediata.



E.T: En ese sentido, si el modelo de Medimás EPS ‘ve y trata’ al mismo tiempo, ¿a cuántas mujeres han logrado salvarles la vida previniendo el cáncer invasivo de cuello uterino?



J.B: Como le mencioné en un principio, el 90% de nuevos casos se encuentran en estadios avanzados, pero en el caso de Medimás EPS hemos logrado invertir esta tendencia debido a que nuestro modelo exitoso de atención integral, desde el primero de enero de 2018 a la fecha, generó el diagnóstico de cáncer de cuello uterino en 1365 pacientes, dentro de las cuales el 94 % fueron diagnosticadas y tratadas en estadio 0, permitiéndonos salvarles la vida al evitar que puedan evolucionar con el tiempo a carcinoma invasivo.



E.T: Anteriormente dijo que la forma en que están previniendo el cáncer de cuello uterino es costo eficiente. ¿A qué se refiere?



J.B: Este modelo de atención de Medimás EPS reduce ostensiblemente el costo médico del tratamiento de las enfermedades precancerosas y del carcinoma en estadio 0, por múltiples razones: evita los sobrecostos en remisiones, los costos directos relacionados con la atención hospitalaria y ambulatoria, los costos indirectos relacionados con incapacidades y ausencias laborales.



Así estamos generando un ahorro importante al sistema de salud evitando los inmensos costos de los pacientes con cáncer invasivo que escapan al seguimiento adecuado y oportuno, generados como consecuencia de un modelo de atención desarticulado.



E.T: ¿Cómo ha sido la experiencia de Medimás EPS implementando este novedoso modelo en los territorios más apartados del país?



J.B: Tenemos que comprometernos con llegar a todas las mujeres del país por más remoto que sea el lugar donde se encuentren. Con Medimás EPS hemos llegado hasta los municipios más apartados en Nariño, Valle del Cauca, Eje cafetero, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Cesar, Guajira, Santanderes, Arauca, Casanare, Huila, Tolima, Llanos orientales, Cundinamarca y Boyacá.



Una de las mayores experiencias y satisfacciones que ha dejado su implementación es la gran acogida entre las usuarias que venían acostumbradas a una atención desarticulada, que no aseguraba una ruta adecuada para lograr su respectivo tratamiento; y de otro lado, un personal de salud que solo generaba una remisión para colposcopia sin lograr en la gran mayoría de los casos la trazabilidad en la atención de la usuaria.

E.T: Con esta labor, ¿Cómo se han mejorado los procesos de detección temprana y atención para las mujeres, en cada uno de los territorios que han hecho presencia?



J.B: El modelo de prevención de cáncer de cuello uterino de Medimás EPS genera un empoderamiento del programa por parte de las enfermeras que atienden en los servicios de toma de citología en el primer nivel, favoreciendo la trazabilidad del programa, la optimización en los tiempos de prestación del servicio y la disminución en los procesos para realizar la colposcopia.



Aprovecho que me hace esta pregunta para resaltar que en este modelo exitoso es importante el papel de las profesionales de enfermería, quienes están absolutamente enamoradas y comprometidas con este modelo, lo que por supuesto genera excelentes resultados y garantiza el éxito de este.



E.T: Ustedes han liderado iniciativas de responsabilidad social empresarial para la práctica de colposcopias. ¿En qué ha consistido y cuáles han sido los resultados?



J.B: El éxito de este modelo integral de prevención de cáncer de cuello uterino nos ha brindado la posibilidad de llevarlo incluso a mujeres no usuarias de Medimás EPS como parte de Es real, el programa de responsabilidad social empresarial de la entidad.



Quiero contarle que hace tan solo un mes estuvimos en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena de Indias, en donde brindamos la oportunidad de atender bajo el mismo esquema a 50 mujeres dentro de las cuales encontramos un número significativo con lesiones precancerosas. La buena noticia es que de manera inmediata recibieron tratamiento en el mismo centro de atención sin ninguna complicación intra o postoperatoria, garantizando que estos casos nunca desarrollarán un carcinoma invasivo de cuello uterino y entregándoles las herramientas al equipo de salud de la IPS para que pongan en marcha y repliquen esta modalidad exitosa en el manejo de estas pacientes.



E.T: Gracias a este modelo, ¿Medimás EPS es referente a nivel nacional?



J.B: Sí lo es, y no solo nacional sino internacional. Para Medimás EPS y para mí, Jairo Bonilla, es motivo de satisfacción reconocer que nuestro modelo de atención no solo hace parte de una estrategia colombiana, sino que además lidera actualmente este tipo de programas y es espejo para las otras clínicas que hoy en día se encuentran en desarrollo en países como México, Panamá y Costa Rica.



Pero más satisfactorio aún es saber que día a día con la implementación de este modelo de atención estamos logrando disminuir las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino de todas nuestras usuarias.