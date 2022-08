Los residuos hospitalarios son aquellas sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos o gaseosos que surgen de las actividades relacionadas con el sector salud y derivados, desde su generación hasta la disposición final.

De hecho, en el país, desde hace casi un año los generadores de residuos hospitalarios en Bogotá (hospitales, clínicas, laboratorios, otros) pueden escoger su gestor de residuos (libre competencia). “Esto representa un reto tanto para generadores como para gestores, ya que se debe mantener la cadena de correcta gestión, porque desde el embalaje de residuos la segregación de estos debe ser adecuada para elegir su gestión,

sea incineración, confinamiento, relleno, entre otros”, explicó Óscar García, director País de Veolia Colombia.



Si los residuos biosanitarios llegan bien segregados al gestor, se pueden aprovechar estos materiales y hacer un co-procesamiento de los mismos. Sin embargo, no siempre el proceso se lleva a cabo de forma directa desde el generador hacia el gestor. Esto debido a que hay otros actores de por medio que deben tener clara esta gestión, como los recolectores, transportadores, acopios temporales, etc., donde la correcta segregación y proceso puede perderse.



“La confianza entre generador y gestor es vital, puesto que, estos deben procurar un proceso correcto. Si el generador no segrega bien sus residuos, por temas de bioseguridad y normativas, el gestor no puede abrir las bolsas y debe confiar en que todo esté bien segregado”, añadió García.

Transición sostenible

En Veolia el propósito es la Transformación Ecológica y por esto desde hace varios años han empezado la ruta que permita aprovechar los residuos y volverlos a introducir a la cadena productiva, ya sea a través de procesos que permitan su aprovechamiento como materia prima o su reutilización como energía.



Para el caso específico del sector hospitalario se tienen dos grandes líneas: la primera es mejorar la segregación interna de los residuos en los hospitales para que sea posible el aprovechamiento de estos como materia prima. En este sentido, algunos podrían necesitar procesos intermedios básicos para eliminar cualquier tipo de peligrosidad en el residuo.



La segunda, se enfoca en aprovechar los residuos biosanitarios que ya han pasado por tratamiento y esterilización los cuales ya no son peligrosos y por medio de procesos industriales llevarlos a que sean parte en un CDR (Combustible Derivado de Residuos), y así ser utilizados por medio de un co-procesamiento que permitan disminuir el uso de combustibles fósiles como el carbón.



Este año Veolia empezará a realizar pruebas piloto para alinear los controles y la estrategia que permita volver viable este sueño de convertir los residuos de hospitalarios en materias primas o energía, “En nuestro Parque Tecnológico Ambiental La Esmeralda de Manizales, el 60% de la capacidad de su planta de incineración es destinada al tratamiento de residuos del sector hospitalario, la mayoría son de carácter anatomopatológico y corto punzante, residuos provenientes de las entidades prestadoras de salud del Eje Cafetero, Sur Occidente y Antioquia”, agregó la empresa dedicada a la Transformación Ecológica.

Estos residuos por sus características requieren una alta cantidad de energía para ser incinerados, energía que actualmente es suministrada por el biogás captado en el Relleno Sanitario La Esmeralda, aprovechando así la energía de los residuos domiciliarios y minimizando los impactos generados por estos residuos del sector hospitalario. Esta planta de incineración es la única en el país que eliminó por completo el uso del gas natural, solo se utiliza en los momentos que haya interrupción del suministro de biogás del relleno; es la única en el país que permite la disminución en el consumo de un recurso natural y así tratar residuos peligrosos por medio de eficiencia energética y de manera amigable con el medio ambiente.

Educación, pilar de la metamorfosis

Además del proceso de Transformación Ecológica en Veolia también refuerzan la capacitación a los clientes generadores de residuos hospitalarios a través de los fidelizadores, quienes están en constante contacto para generar conciencia sobre la correcta segregación de residuos, basados en la exigencia normativa, la eficiencia económica y la protección de los clientes.



De allí, que sus gestores identifiquen estas oportunidades constantemente para que los clientes puedan iniciar el proceso de segregación de manera correcta y así maximizar las oportunidades de esta gestión de residuos. “Vemos el mundo como debería ser y el potencial para cerrar el ciclo con la circularidad que exige la Transformación Ecológica”, determinó la multinacional.