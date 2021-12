Bogotá está lista para recibir a más de 250 emprendedores locales que participarán en la primera edición de la feria Vassar, cuyo concepto busca resaltar el talento de las marcas con sello colombiano en categorías como moda, diseño, gastronomía, belleza, hogar y decoración. El evento es organizado por la Asociación de Emprendedores, Páramo Lab y Alina Vélez Comunicaciones.



La cita con estos emprendimientos será del 10 al 16 de diciembre en el Parque El Country de la ciudad de Bogotá, donde se habilitarán 25.000 metros cuadrados para poder realizar las compras tan esperadas, sobre todo en esta época decembrina.

La distribución de la feria incluirá tres pabellones, zonas verdes donde los visitantes podrán descansar, y una zona exclusiva de restaurantes. “También vamos a ocupar el espacio de las pesebreras del parque, las cuales renovamos de la mano de Páramo LAB para ratificar nuestro compromiso con el parque y con la experiencia de nuestros visitantes”, explicó María Carolina Gutiérrez, miembro de la junta directiva de la Asociación de Emprendedores.



Como parte de la organización, la feria mantendrá los protocolos de bioseguridad, tales como el uso de tapabocas y la presentación del carné de vacunación contra el Covid-19, procurando así aportar a la reactivación económica del país con total precaución.



Agenda VASSAR



Los sietes días de la feria Vassar estarán cargados no solo de emprendimientos sino también de muchas experiencias para los asistentes. En este sentido, los organizadores incluirán una oferta de entretenimiento variada que cuenta con la presentación de grupos musicales, y el ingreso de mascotas a las áreas de uso exclusivo de la feria.



“Tenemos muchas experiencias diseñadas para los visitantes de la feria, entre ellas un line up de bandas musicales que complementarán la experiencia en esta primera edición. También queremos que la comunidad sepa que las puertas de Vassar estarán abiertas a partir de las 11 a.m., hasta las 10 p.m., y que quienes quieran podrán disfrutar del Parque El Country, como normalmente lo hacen, pues solo ocuparemos un porcentaje de este”, explicó Gutiérrez.



Además, se contará con la presencia de fundaciones como El Llano es Vida, Compaz, Somos CAPAZes, y de la Asociación de Emprendedores, quienes recibirán un porcentaje sobre la venta de boletería para apoyar las actividades que realizarán a lo largo del 2022 con sus asociados.

La cita con estos emprendimientos será del 10 al 16 de diciembre en el Parque El Country de la ciudad de Bogotá. Foto: Vassar

Asimismo, a los cientos de emprendimientos que aplicaron a la Asociación de Emprendedores, también se sumaron los de personajes reconocidos en el país, “como el de Julieta Piñeres y la periodista Vanessa de la Torre, además de influenciadores digitales como Luisa Fernanda W y María Alejandra Manotas, y celebridades como Laura Londoño y María Fernanda Romero”, agregó Alina Vélez, CEO de Alina Vélez Comunicaciones.



Entre los sponsors de la feria se encuentran Addi, Seat, Té Hatsu, Cyzone, Redeban, Buchanan’s, Tanqueray, Poke Pura Malta, Club Colombia, Stella Artois y BBC.



Los interesados en ingresar a Vassar pueden adquirir las boletas en la página web entradasmarillas.com, o acercándose a la taquilla, ubicada al fondo de la entrada principal del parque. Durante los siete días estarán habilitadas varias rutas de transporte público, ciclovías y parqueaderos aledaños que podrán ser tomados como opción para movilizarse hacia la feria. Además habrá parqueadero vigilado para bicicletas y patinetas.