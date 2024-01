Vacunación: ¿para qué sirve y cómo se completa el esquema?

La vacunación es la administración de una sustancia que sirve para que el sistema inmunitario del organismo (sistema de defensa) genere una respuesta y así prevenir la enfermedad a la cual está dirigida. Por esta razón, la inmunización de niños, niñas, jóvenes, adultos, mujeres en gestación y adultos mayores, entre otras poblaciones, es la apuesta más eficiente para controlar enfermedades.

Los principales beneficios que ofrece vacunarse son la reducción de morbilidad y mortalidad, y la disminución del riesgo de padecer un gran número de enfermedades atacando inmediatamente microorganismos, asegura la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Razones para vacunarse

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas reducen el riesgo de contraer enfermedades ya que refuerzan las defensas naturales del organismo y le ayudan a protegerse. Cuando una persona se vacuna, se activa su sistema inmunitario.



En la actualidad, existen vacunas para prevenir más de 20 enfermedades que pueden ser mortales; así, se ayuda a personas de todas las edades a vivir más años y con mejor salud. La inmunización es un componente esencial de la atención primaria de salud, un derecho humano incuestionable y una de las mejores inversiones económicas en salud, señalan desde la entidad.



Las siguientes son más razones de peso para vacunarse:



- Anualmente las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas.

- Son una de las mejores herramientas para proteger y cuidar la salud de toda la población objeto: niños, niñas, adolescentes, adultos, gestantes y adultos mayores.

- La vacunación de los pequeños fomenta una familia sana.

- La vacunación a tiempo, es decir cuando se sigue el esquema de vacunación, proporciona seguridad a los niños y niñas antes de que estos se expongan a enfermedades que pueden llegar a causar la muerte.--

¿Cómo completar el esquema de vacunación?

Desde la EPS Famisanar invitan a sus afiliados a completar el esquema de vacunación en niños, niñas y demás poblaciones, asistiendo a los puntos disponibles más cercanos teniendo en cuenta las edades correspondientes.



Cabe destacar que el esquema de Colombia es uno de los más completos de Latinoamérica, donde se cuenta con 22 biológicos que protegen contra 30 enfermedades como sarampión, fiebre amarilla, varicela, covid-19, entre otras, que son aplicadas sin costo para las diferentes poblaciones objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).



Si desea potenciar su salud, así puede completar el esquema de vacunación:



- Población infantil menor de 6 años.

- Esquema de VPH: niñas de 9 a 17 años y niños de 9 años.

- Mujeres gestantes.

- Mujeres en edad fértil (MEF), de 10 a 49 años.

- Población susceptible para fiebre amarilla: niñas y niños de 1 a 14 años a nivel nacional y de 15 a 59 años en los municipios de alto riesgo.

- Dosis adicional de sarampión y rubéola: niñas y niños nacidos del año 2010 al 2019.

- Población susceptible para Covid-19: desde los 3 años en adelante.



Las vacunas por curso de vida son:



- Primera infancia: BCG, hepatitis b, pentavalente, neumococo, rotavirus, polio, triple viral, DPT, varicela, fiebre amarilla, influenza y Covid-19

- Infancia: Covid-19 (sin antecedente vacunal) y a los 9 años en niños y niñas VPH, Influenza si tiene patologías de riesgo.

- Adolescencia: niñas de 11 a 17 años sin antecedente vacunal VPH y desde los 10 años en niñas tétano, Influenza si tiene patologías de riesgo, Covid-19 (sin antecedente vacunal).

- Juventud y Adultez: esquema de tétano en mujeres e Influenza si tiene patologías de riesgo, Covid-19 (sin antecedente vacunal)

- Vejez: Influenza y Covid-19

Información clave

Para mantener al día su esquema de vacunación solo necesita acercarse a los puntos dispuestos por la EPS Famisanar para este fin, es totalmente gratuito. Recuerde también la importancia de asistir con su documento de identidad.



Además, si cuenta con el carné de vacunación, preséntelo, ya que este registra el antecedente vacunal, pero no es obligatorio.



Puede consultar los puntos de vacunación a nivel nacional ingresando al siguiente enlace: https://www.famisanar.com.co/afiliados/pbs/nuestra-red

Desmitificando sobre las vacunas

A pesar de que se ha demostrado, por décadas, que las vacunas salvan vidas, existen muchos mitos que han intentado poner en duda su seguridad y eficacia. De acuerdo con la OPS, estos son algunos de los principales mitos sobre este tema y su justificación real:



1. Las vacunas son peligrosas y tóxicas: falso. Aunque las personas desconozcan algunos de los compuestos de las vacunas, estos se encuentran en el entorno y no generan ningún daño en el organismo. Además, para que una vacuna sea aplicada, debe pasar por múltiples pruebas y ensayos científicos rigurosos y largos, así como procesos de certificación con la OMS para garantizar que sean seguras.



2. Pueden causar autismo: falso. No existe ninguna evidencia científica o médica de que la vacunación produzca trastornos como el autismo. Por el contrario, las vacunas se encuentran avaladas y están reglamentadas para que sean seguras y eficaces.



3. Colocarle a un niño o niña varias vacunas al mismo tiempo le baja las defensas: falso. Un menor puede estar expuesto a más antígenos por un resfriado común que por las vacunas, así que no es más que un mito injustificado.



4. Las vacunas enferman a largo plazo: falso. Con el pasar de los años se ha demostrado que la vacunación trae beneficios a corto, mediano y largo plazo, y que las vacunas no cumplen otra función más que la de proteger a las personas de enfermedades.



5. Algunas vacunas tienen microchips para controlar a las personas: falso. Una afirmación que no solo es falsa, sino completamente ficticia e irreal.