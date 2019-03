Utilitarios, la opción para el trabajo liviano

De acuerdo con el Informe del Sector Automotor de Fenalco y la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, en 2018, se matricularon 83.049 vehículos utilitarios,

un 13% más que en 2017, un panorama que impulsa a la industria automotriz a continuar lanzando modelos que atiendan las necesidades de confort, y a la vez, de funcionalidad de los clientes empresariales. Estas son las novedades para 2019.

Trascendiendo fronteras

Nissan lanza para 2019 sus vehículos Frontier X Gear y Frontier PRO-D, pick ups

que se destacan por el desempeño tanto en ciudad como en condiciones más agrestes, por su calidad, resistencia y robustez.



La nueva edición de la Frontier X Gear cuenta con avanzadas tecnologías que

conforman la visión Nissan Intelligent Mobility, que asisten al conductor durante

los diferentes tipos de camino como el Control de Descenso en Pendientes (HDC), cuya función es mantener el vehículo a velocidad constante en pendientes; Asistente de Ascenso en Pendiente (HSA), para detectar el ángulo de inclinación de la carrocería, y asignar la presión necesaria en los frenos.



“Nissan decidió ampliar su portafolio en el segmento pickup con Frontier PRO- D

por ser el vehículo de trabajo que cuenta con bajos costos de mantenimiento, extensa

capacidad de carga, carrocería resistente, eficiencia en motor diésel, además

de sus amplios espacios interiores”, afirma Juan Carlos López, gerente nacional de

Mercadeo de Distribuidora Nissan.



Entre algunas de sus características están: motor 2.5 litros diésel Euro IV de 4 cilindros en línea y 16 válvulas, 161 caballos de fuerza; resistente y adaptado para la ciudad o carreteras; suspensión trasera Multilink con eje rígido, diseñada para minimizar los movimientos generados por el pavimento, sin transmitirlos de una llanta a la otra en el mismo eje; chasis doble C más durable, un platón resistente y puntos de reforzamiento que alargan la vida útil del vehículo ofreciendo mayor durabilidad; y sistemas de frenos de Discos Ventilados adelante y de tambor atrás asistido por el Sistema Antibloqueo de Frenado (ABS), Sistema de Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA).

Para el trabajo duro

Adaptada para las exigentes condiciones geográficas y climatológicas de Colombia

y destinada para el trabajo duro, Chevrolet presenta la DMAX, una pick up con

cinco versiones Diésel motor Isuzu, de las cuales se pueden elegir entre cabina

sencilla o cabina doble, con tipo de tracción 4x2 o 4x4.



Se caracteriza por una mayor potencia, gracias a su motor con calibración VGS de 2.5L Diésel, cuenta con torque constante desde bajas revoluciones lo que asegura mejor desempeño al conducir, y arranque, así como menor consumo de combustible y tracción 4x4 que se puede accionar en movimiento -Sistema Shift On The Fly.



Su capacidad de carga es de entre 1045 kg y 1285 kg de acuerdo a versión. Incluye

pasajeros. Su conjunto estético es muy robusto, propio de una camioneta de trabajo, aunque sin dejar de lado las líneas agresivas.



La versión más equipada se cuenta con control de estabilidad (Stabilitrak), control

de tracción, asistente de arranque en pendiente (HSA), asistente para control de descenso (HDC) y cámara de reversa.



La capacidad de carga, de acuerdo al tipo de cabina es: Sencilla 4×2: 1.395 kilogramos;

Sencilla 4×4: 1.284 kilogramos; Doble 4×2: 1.090 kilogramos; y Doble 4×4: 1.045 kilogramos.

Una alternativa renovada

Renault-Sofasa presenta al mercado la nueva generación de la Kangoo en Colombia,

con una renovada motorización a gasolina, mayor espacio en su habitáculo y

equipamiento diferencial en tecnología y seguridad.



Este vehículo llega con el objetivo de fortalecer la dinámica de la marca en el segmento de los vehículos utilitarios, en el cual se posiciona como tercera con 2.218

unidades comercializadas a cierre de agosto del año 2018.