Use sus cesantías para decirle adiós a esa casa montadora

Ahora que las circunstancias obligan a que pasemos más tiempo de lo habitual en nuestras casas, descubrimos que estas buscan aprovechan cualquier debilidad estructural o de los materiales para quitarnos tranquilidad. Son las casas montadoras.

Aparecen manchas en donde ayer había una pared pulcrísima; un pedazo de baldosa del baño se mete bajo sus pies cuando sale de la ducha; un crujido a mitad de la noche lo deja sentado en la cama y le roba la paz; una puerta de la alacena se abre como por arte de magia en el momento menos oportuno y le deja un fuerte dolor de cabeza.



Sabemos que también le ha pasado, aunque no quiera hablar de eso, aunque prefiera no darle la cara a ese grifo que gotea y hacerse el loco, como si no pasara nada. Pero su casa montadora no quiere ser ignorada. A ella le gusta robarle el sueño.



En Corona tenemos la solución para que se despida de su casa montadora: invierta las cesantías en la remodelación de su hogar.

Por si no lo sabía, el Gobierno ha estipulado la renovación de vivienda como uno de los tres casos en los cuales es posible que los colombianos puedan hacer retiros de cesantías.



Así que, si tiene una casa montadora, no espere más y dígale adiós para siempre con una remodelación que la convierta en la casa de sus sueños.

No viva más una película de horror



Usted y su familia se merecen un hogar en el cual se sientan tranquilos y descansados, y que disfruten todos los días, sin preocupaciones ni riesgos para su bienestar.



Por eso, aprenda a reconocer cuándo la casa que con tanto empeño compró en su momento se la está montando.



Si está viviendo alguna de estas situaciones, no dude en invertir sus cesantías en remodelación:



- Misteriosas apariciones en las paredes



Una mañana cualquiera se levanta y encuentra, delante de usted, un rostro que lo mira. O eso le parece. Observa con detenimiento la imagen. Gris. Café. Verdosa. Una mancha que parece tener muchas formas. Lo peor es que no será la única aparición a la que tendrá que hacerle frente de aquí en adelante si no hace algo pronto.



Y no es que se haya despertado en el sueño de terror de algún director de cine. Es la humedad, que no perdona y se convierte en una gran aliada de las casas montadoras.



Si tiene un poco de pintura, puede pasarles el rodillo por encima a esas manchas y cubrirlas, pero el problema persistirá, porque se multiplican de manera exponencial.



No camufle las manchas. Lo mejor que puede hacer es afrontar la reparación, resanar la pared y remodelarla aplicando una pintura de bajo olor o instalando una pared cerámica que repela la humedad y resista ambientes interiores y exteriores.



Las cesantías son una gran ayuda para sacarse de encima esas apariciones.



- Una gota que taladra su cabeza



Ese ruido en mitad de la noche. Un “trip, trip” que hace eco por toda la casa y mantiene en vela a su familia. Se ha asegurado de cerrar bien el grifo antes de irse a acostar y, sin embargo, ahí está ese sonido. En algún momento, las gotas se acumularán, formando un charco, y el escándalo se habrá vuelto insoportable antes de que salga el sol.



Pero escuche bien. Hay otro ruido, uno agudo, casi imperceptible al comienzo. Ahí está. Crece hasta ser un barullo. A su casa montadora le ha dado por abrir una fuga en el sanitario. Si eso no lo asusta, entonces se aterrorizará cuando llegue el próximo recibo del agua.



Para ponerle punto final a esta situación, la mejor solución es comprar griferías, duchas y sanitarios ahorradores de agua que, además de disminuir el consumo y los gastos, le darán un nuevo look a los baños del hogar.



- Trampas y zancadillas



Cualquiera tiene un tropiezo en la vida. Eso es muy cierto, pero si las baldosas del piso se levantan o se rompen, eso se vuelve pan diario: cuando juega con sus hijos y las mascotas; cada vez que camina desprevenidamente por el corredor o la sala, o si lleva los platos con el almuerzo de la cocina al comedor.



Para que esto no pase más, lo mejor es remodelar el piso y cambiarlo por uno cerámico que resista el paso del tiempo y no se levante ni se despique con facilidad.



Estos son solo algunos de los escenarios que traen consigo las casas montadoras, afectando su bienestar y haciendo que se sienta cada vez más incómodo e inseguro en su propio hogar.



Por eso, no espere más y transforme de nuevo su vivienda en aquella que siempre soñó.

Con Corona, invertir sus cesantías en remodelación es muy fácil. Contamos con asesores expertos que lo guiarán a lo largo del proceso. También, en nuestra tienda en línea podrá comprar los productos que necesite y los tendrá en la puerta de su casa con todos los protocolos de bioseguridad.



Así, con nuestra ayuda y sus cesantías, podrá decir definitivamente “Adiós, casa montadora, hola, casa de mis sueños”.