La sostenibilidad enmarca el actuar de Amarilo y su propósito como compañía de mejorar la calidad de vida de los colombianos y su entorno. La constructora, con casi tres décadas de trayectoria en Colombia, avanza en este objetivo a través del desarrollo de proyectos que se destacan en el ámbito nacional e internacional por prevenir, corregir y mitigar los impactos que su actividad pueda ocasionar sobre el medioambiente y el paisaje.

Bajo un modelo de sostenibilidad corporativa integral, esta organización lleva a cabo diferentes acciones buscando lograr bajo impacto ambiental y alto impacto social.

Todo empieza en casa

En los diferentes lugares del territorio nacional donde Amarilo cumple el sueño de tener vivienda propia a cientos de colombianos, la construcción sostenible permite desarrollar proyectos más amigables con el medioambiente, los cuales trascienden en las regiones donde son construidos y se convierten en referentes de progreso y bienestar.



Por esta razón, y como el ejemplo empieza en casa, el Edificio Corporativo de Amarilo (ubicado en Bogotá) es, hoy, un modelo de sostenibilidad integral.. Esto debido a que cuenta con certificación LEED Platino en construcción y operación, convirtiéndose en el primer proyecto en Colombia en lograr esta doble certificación ambiental y el tercero en América Latina.



De manera general, esta infraestructura de 8.729 metros cuadrados cuenta con equipos de tratamiento de agua lluvia y la red de tuberías necesaria para que esta agua sea utilizada en sanitarios, orinales y riego de jardines. También tiene un sistema bioclimático compuesto por doble fachada con el cual se genera un termosifón; vidrios serigrafiados y rejillas de entrada y salida controladas por motores para generar ventilación natural en todos los pisos de oficina abierta y para minimizar así el uso de aires acondicionados.



Durante 2021, el edificio generó ahorros del 35,1 % en agua, del 48,3 % en energía, uso de energía solar en un 14,6 % (a través de 78 paneles solares) y el 32 % del agua lluvia capturada fue reutilizada.

Uso eficiente de recursos

En el sector de la construcción existen diversos sistemas de certificación sostenible que permiten reconocer los esfuerzos de los constructores y su cadena de valor por aportar de manera efectiva a la sostenibilidad, cuidado de medioambiente, relacionamiento con el entorno y salud de las personas. Ejemplo de esto, es el sistema de certificación Leadership in Energy and Environmental Design, LEED, por sus siglas en inglés, el cual reconoce las estrategias y mejores prácticas de construcción asociada a los impactos medioambientales. Otro ejemplo de esto es el sistema de certificación Excellence in Design for Great Efficiencies, EDGE, por sus siglas en inglés, el cual se enfoca en calcular los ahorros energéticos durante el uso de un proyecto y la reducción de las emisiones de carbono.



También existen otros sistemas de certificación como CASA Colombia, BREAAM y HQE, los cuales tienen como objetivo evaluar aspectos que permitan avanzar en la mitigación del cambio climático mediante: uso eficiente de agua y energía, calidad ambiental interior, uso eficiente de materiales y recursos.



En Colombia, los cuatro sistemas de certificación de mayor impacto son: LEED, CASA Colombia, EDGE y HQE. Actualmente, Amarilo cuenta con más de 20 proyectos en proceso de certificación EDGE y CASA Colombia, buscando no solo ampliar el alcance de la construcción sostenible en todo el país, sino también, refrendando su compromiso con la sostenibilidad y con generar un equilibrio entre lo urbano y lo ambiental.



Es necesario señalar que si bien el normal desarrollo del sector de la construcción implica el uso de cantidades considerables de agua y energía (especialmente en fase constructiva), el compromiso medioambiental de Amarilo ha llevado a la compañía a reducir su consumo en un 14 % de energía y en un 45 % de agua durante el periodo 2020-2021. Además de esto, en sus obras, la compañía reutiliza residuos de construcción y demolición, lo cual se evidencia a través de contundentes cifras de aprovechamiento logradas en 2021: 35 % del material de excavación, 68 % de los escombros, 53 % de los residuos no pétreos (madera, papel, cartón y plástico, entre otros) y recirculación de 4.037 metros cúbicos de agua.



Adicional a lo anterior, la constructora realizó la medición de huella de carbono a lo largo de la totalidad del ciclo de vida de sus edificaciones en cinco proyectos piloto, posicionándose como la primera constructora en tener dicho alcance en este tipo de ejercicios y permitiéndole evaluar el impacto de cada uno de los proyectos escogidos durante su vida útil.

Más allá de la debida diligencia

Ir más allá de lo exigido por la Ley con métodos innovadores y soluciones basadas en la naturaleza, ha sido la consigna de las medidas de compensación ambiental de Amarilo.

La constructora es consciente de los impactos ambientales que genera su operación y, en virtud de ello, ha continuado con dos iniciativas que contribuyen a la conservación de hábitats en los municipios de Barranquilla y Villavicencio.



En primer lugar, se resalta el trabajo realizado en el proyecto Alameda del Río, ubicado en el departamento del Atlántico, en donde la constructora desarrolló un innovador modelo de compensación ambiental dirigido a la conservación del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia. Esto mediante la entrega de 62 hectáreas de dicho ecosistema en la Reserva Forestal Protectora el Palomar, ubicada en el municipio de Piojó, a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.



Junto a esta iniciativa, se aportó al enriquecimiento forestal de esta zona con la siembra voluntaria de 15.000 especies nativas. De esta manera, se busca aportar a la recuperación del bosque seco tropical y a la conservación de la biodiversidad del departamento con la protección de 89 especies de flora, 86 especies de aves, 18 especies de mamíferos, 45 anfibios y 151 reptiles.

Como segunda medida, se destaca el Plan Parcial Juanambú, un proyecto que Amarilo presentó en junio de 2021, y en el cual, por medio de una alianza público-privada, se busca catapultar a Villavicencio como una ciudad sostenible, mediante la recuperación, protección y cuidado del Distrito de Conservación de Suelos Kirpas Pinilla La Cuerera y del Humedal Calatrava.



Gracias al Plan Parcial Juanambú, se entregarán al municipio de Villavicencio terrenos que serán recuperados bajo el cuidado y atención prioritaria de las autoridades ambientales. Con ello, Amarilo demuestra que el trabajo colaborativo entre lo público, lo privado y organizaciones ambientales sí es posible.

Una cuestión de desarrollo

La construcción de ciudades sostenibles también implica el cuidado de “nuestra casa común”: la naturaleza, sus recursos y sus invaluables riquezas.



Conozca más del compromiso de Amarilo con el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible de comunidades ingresando a: https://amarilo.com.co/contenido/informes-de-sostenibilidad