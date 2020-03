Uno de cada dos adultos tiene exceso de peso en Colombia

En el 4 de marzo, Día Mundial de la Lucha Contra la Obesidad, se busca generar conciencia sobre cómo esta enfermedad afecta a la sociedad, ya que pone en alto riesgo la salud de las personas. Controlar el peso es cada vez más difícil debido a las cotidianidades sedentarias, por razones laborales, hobbies que no exigen actividad física, hasta la alimentación poco saludable. Por eso, es importante reconocer la importancia de prevenirla.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad es una enfermedad crónica y progresiva causada por factores ambientales y genéticos. En la actualidad, ya no es considerada un problema estético causado exclusivamente por el exceso de comida y la falta de fuerza de voluntad; incluso, para controlar el peso no basta con un programa de alimentación y actividad física, se requiere del acompañamiento de un grupo multidisciplinario de profesionales (endocrinólogo, internista, psicólogo, deportólogo, y nutricionista, entre otros) que intervengan en el proceso.



Una persona está en sobrepeso cuando su índice de masa corporal (IMC) es igual o superior a 25, mientras que en obesidad se está cuando su índice de masa corporal es igual o superior a 30. El IMC se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros.



En 2016, según cifras de la OMS, más de 1.900 millones de adultos en el mundo de 18 o más años tienen sobrepeso, de los cuales más de 650 millones tienen obesidad y se calcula que hay más de 340 millones de menores y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad.



Esta patología está asociada con más de 195 complicaciones de salud como enfermedades cardiovasculares, renales, diabetes tipo 2, varios tipos de cáncer, apnea del sueño y problemas articulares, entre otros. De acuerdo con los expertos, no existen las dietas milagrosas, se requieren tratamientos de largo plazo; sin embargo, una persona que sufra de obesidad comenzará a reducir los riesgos con una perdida inicial del 5 por ciento de su exceso de peso.



En Colombia



La Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia de 2015 (ENSIN) indica que el 56,4 por ciento de la población colombiana presenta exceso de peso; uno de cada tres colombianos adultos sufre de sobrepeso y uno de cada cinco sufre de obesidad. Esta patología es una carga económica para el individuo y el sistema de salud, las personas con esta enfermedad faltan más días al trabajo y requieren más recursos anuales para su atención que las personas con un peso saludable.



La ENSIN, además, señala que el número de personas con sobrepeso aumentó 5,2 por ciento desde el año 2010. Sumado a ello revela que el 22,4 por ciento de las mujeres sufre de obesidad, por encima del 14,4 por ciento de los hombres que la padecen.



El sitio web https://www.laverdaddesupeso.com/ sostiene que visitar al médico es la decisión más importante para estos casos, ya que es él, como profesional de la salud, quien puede indicarle al paciente cuáles serán los siguientes pasos en su camino hacia una mejor calidad de vida.