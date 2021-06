Universidades se alistan para el retorno a clases presenciales

El segundo semestre del 2021 traerá consigo el regreso a clases presenciales con alternancia en las universidades del país.



“Las instituciones de educación superior han realizado todas las adecuaciones necesarias para dar continuidad a la prestación del servicio educativo, en condiciones de calidad y bioseguridad”, aseguró la ministra de Educación, María Victoria Angulo. “Asimismo, han venido trabajando en esquemas de retorno gradual y seguro en los procesos de alternancia”, agregó.

Un factor clave que lo permitirá es la inclusión en la fase tres de vacunación contra el Covid-19 de más de 130 mil profesores y 123 mil funcionarios administrativos y de apoyo. A ello se suma lo avanzado que está la vacunación de maestros mayores de 50 años, quienes son el 32 por ciento del total de maestros del sector universitario, según el Sistema de Información de la Educación Superior (Snies).



En estos 15 meses de pandemia, las universidades se han preparado para el retorno seguro a sus sedes. Para ello, han realizado inversiones en equipamientos que cumplan las medidas de bioseguridad, como señalización, estaciones de lavado de manos y zonas de control de temperatura; han definido los aforos de sus salones y demás espacios de interacción colectiva.



También han fortalecido sus tecnologías de información y telecomunicaciones, incluyendo la cobertura de internet y la instalación de equipos de transmisión en aulas y laboratorios que faciliten la alternancia, además del desarrollo de aplicaciones para el manejo de la información de cada persona y la implementación del carnet digital.

Facebook Twitter Linkedin

A partir del 1 de agosto, el regreso a las clases universitarias comenzará con las actividades académicas en laboratorios prácticos y de investigación. Foto: Moisés Carrillo M. / Unisimón

Retorno seguro a laboratorios



La directiva no. 13 del Mineducación estableció las recomendaciones para que, a partir del 1 de agosto, el regreso a las clases universitarias comience por las actividades académicas en laboratorios prácticos y de investigación.



Universidades como la Simón Bolívar anunciaron en días pasados que, para sus estudiantes, la medida ministerial aplicará también para la formación en salas de simulación y multimedia ubicadas en sus instalaciones, con todos sus programas de pregrado, posgrado y las prácticas en IPS y profesionales.



Sonia Falla Barrantes, vicerrectora académica de Unisimón, dijo que la presencialidad es obligatoria en los cursos teórico-prácticos que deriven prácticas clínicas, comunitarias y/o empresariales para el logro de las habilidades y destrezas prácticas. Del mismo modo, algunos cursos teóricos se ofrecerán en simultáneo de manera presencial y virtual.



“Nuestros laboratorios (incluidas las salas de computos) tienen disponibilidad horaria para que nuestros estudiantes asistan con cita previa, en caso de que deseen practicar o realizar actividades de trabajo independiente, para lo cual deberán tramitar el acceso con sus respectivos programas”, precisó la vicerrectora.



No es obligatoria



Mineducación definió la alternancia como la combinación del trabajo académico en casa, complementado con encuentros periódicos presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos, así como la asistencia a la institución debidamente organizada, de acuerdo con el análisis particular de contexto de cada sede educativa y otras variables que puedan surgir, observando los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud.



Siguiendo las directrices del Gobierno nacional, las universidades mantendrán en el segundo semestre las clases presenciales con alternancia. En Unisimón, durante el proceso de matrícula, cada estudiante podrá escoger cursos teóricos o teórico-prácticos en presencialidad o de manera remota.



“Si en el transcurso del semestre se prefiere modificar la decisión, podrá informarse al profesor del curso y al director de programa para ajustar la modalidad, pues en 2021-2 la asistencia presencial será voluntaria, acorde a la capacidad del aula y los protocolos de bioseguridad”, explicó su vicerrectoría Académica, Sonia Falla.

"Volver a los espacios académicos presenciales como parte integral del proceso formativo, el desarrollo psicosocial y la salud mental de nuestros jóvenes no da más espera"



María Victoria Angulo, ministra de Educación.