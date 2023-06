De acuerdo con las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible demanda un enfoque integral que tome en consideración las preocupaciones ambientales y el desarrollo económico, por ende, requiere de acciones concretas por parte de instituciones motivadas a garantizar el bienestar.

En línea con ello, hace 11 años la Universidad del Rosario ha venido trabajando en una estrategia de buen gobierno y sostenibilidad, con un Plan Integral de Desarrollo o Ruta 2025, que tiene como propósito generar, en el caso económico, social y ambiental, programas y prácticas que perduren en el tiempo y transformen a la comunidad.



“La Universidad del Rosario ha trabajado en abordar los desafíos que trae consigo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, no solo con un Sistema de Gestión Ambiental como un pilar trasversal, sino con iniciativas enmarcadas en tres funciones: docencia, investigación y extensión”, afirma Claudia Dulce Romero, directora de Extensión y Egresados de la Universidad del Rosario, agregando que “el interés de la Universidad por luchar a favor de la sostenibilidad viene enmarcado en su compromiso con el entorno en el que se encuentra y la sociedad, pero también con los estudiantes que ven la necesidad de promover ciertos cambios y de lograr una sostenibilidad, no solo en el presente, sino para el futuro”.



Lo mencionado por la directora de Extensión y Egresados de la Universidad del Rosario trasciende a una serie de obstáculos a los cuales la institución se ha tenido que enfrentar al intentar conseguir que toda una comunidad entienda y hable el mismo lenguaje ambiental. Por ejemplo, este plantel educativo está en camino de ser libre de plástico de un solo uso, lo que ha provocado asumir un liderazgo no solamente a nivel universidad, sino de todos sus aliados.



“Para lograr ser libre de plástico de un solo uso planteamos un sistema por fases en donde en el segundo semestre de 2022 comenzamos a implementar una serie de acciones internamente con los estudiantes y aliados. Es decir, teniendo en cuenta que en la Universidad se realizan eventos y actividades diarias, solicitamos que todos los elementos que se manipularan fueran de plástico de un solo uso. Adicional, otros artículos, como la tapa del café, el mezclador del café y los soportes de plástico, se eliminaron de manera contractual y jurídica. Además, en este 2023 prohibimos las bebidas como las gaseosas y el agua en botellas de plástico y hemos logrado que los estudiantes, proveedores y empresas, se adapten. Ahora tenemos en mente crear una tienda a granel para disminuir el uso de empaquetados y las personas puedan comprar una tasa de cartón o una lonchera hecha a base de caña y llenarla de papas y otros alimentos que vienen en paquetes”, explica Esteban Arce Pardo de la Dirección de Operación de Campus de la Universidad del Rosario.

Primer lugar en Colombia en el ranking UI GreenMetric

El UI GreenMetric World University Ranking, creado en 2010 por Universitas Indonesia, entrega anualmente los resultados y la efectividad de las políticas de sostenibilidad de universidades alrededor del mundo. Tiene como ideal llamar a la acción para enfrentar la crisis del cambio climático, con la medición de tácticas en torno a la conservación de la energía y el agua, el transporte ecológico, el manejo de los residuos y la incidencia de la educación en el entorno local y regional de las universidades.



Precisamente, la Ruta 2025 de la Universidad del Rosario, la cual pretende incorporar en todos sus procesos una visión sistémica bajo un enfoque biocéntrico que marque un camino hacia la sostenibilidad, hizo que se convirtiera en líder a nivel nacional, segunda en Latinoamérica y número 28 en el mundo, entre 1050 universidades participantes de 85 países, siendo esta la mejor posición histórica de una universidad colombiana, lograda con un puntaje de 8760 dentro del ranking UI GreenMetric.



“En este esfuerzo, que se ha venido liderando desde hace seis años, la Universidad no solo ha tenido en cuenta los ítems que evalúa el ranking como el transporte, la infraestructura, los residuos, el agua y la educación, sino objetivos alineados al Sistema de Gestión Ambiental. Hemos venido mejorando hasta llegar a la primera posición, repitiendo este lugar en el 2020 y 2022. Diría que el éxito de los indicadores es la alineación con temas de coyuntura como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en una apuesta institucional”, dice Andrea Díaz Pulido, coordinadora de Sostenibilidad de la Universidad del Rosario.



Continuando con la coordinadora, hay planes de mejora en cada punto para los próximos meses. En términos de movilidad sostenible, ha obtenido una infraestructura que, a la fecha, cuenta con el 62 por ciento de capacidad destinada a medios sostenibles como carros eléctricos, bicicletas eléctricas, bicicletas convencionales y escúteres; tiene como meta continuar ampliando el espacio. En educación, seguir impulsando un conjunto de asignaturas que generen experiencias académicas y sensibilicen a los alumnos en sostenibilidad. En lo que a agua se refiere, continuar con el ahorro de agua a través de los lavamanos que fueron instalados durante la pandemia con griferías de pedal, que les ha permitido ahorrar aproximadamente un 35 por ciento de este líquido respecto al sistema anterior. Ahora bien, en infraestructura, están en marcha un proyecto de más de 25 mil metros cuadrados que incorpora un tema de diseño articulado paisajístico con parámetros de ciudad y nuevos edificios con certificación EDGE.



“Todas nuestras grandes apuestas se resumen en seguir trabajando por la sostenibilidad y resultado de ello es que el próximo año Colombia será anfitriona para recibir el encuentro anual de UI GreenMetric. Estamos avanzando de la mano de universidades como la Universidad Autónoma de Occidente, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad El Bosque y la Universidad Nacional de Colombia”, enfatiza Díaz Pulido.



Conozca otros detalles aquí. https://urosario.edu.co/periodico-nova-et-vetera/nuestra-u/universidad-del-rosario-primer-lugar-en-colombia-en-el-ranking-ui-greenmetric

Recorriendo todo el país

Pensando en seguir promoviendo el interés por la sostenibilidad, la Universidad del Rosario creó Ruta País Sostenible, un modelo de educación experiencial que tiene como fin visitar, junto a su comunidad académica, las áreas protegidas y los Parques Nacionales Naturales del país.



“Por medio de una experiencia de viaje, la comunidad académica en general llega a identificar los desafíos que existen en Colombia en sostenibilidad y toma conciencia sobre la responsabilidad que tiene cada uno en aportar. Nuestra primera salida fue al Parque Nacional Natural Chingaza, la segunda fue al Parque Nacional Natural Uramba en Bahía Málaga, después estuvimos en el Parque Natural Regional en el Desierto de la Tatacoa y por último en la Reserva Natural El Zoque. Próximamente, iremos al Parque Nacional Natural El Cocuy. Y es que en cada uno de esos viajes hemos tenido la oportunidad de convivir con sus comunidades para conocer su día a día en términos sociales, económicos y ambientales, lo que nos ha ayudado a que los profesores, estudiantes, funcionarios y egresados de la Universidad, conozcan el panorama actual y se motiven a actuar a favor de la sostenibilidad”, cuenta la directora de Extensión y Egresados de la Universidad del Rosario.



De otro lado, Ruta País Sostenible también permite que se movilicen las dinámicas sociales de las comunidades locales, pues del recaudo total del dinero que aportan los viajeros, el 80 por ciento se destina para ello.



“El siguiente paso que queremos dar con Ruta País Sostenible es ejecutar proyectos de extensión, analizar cómo logramos que todo lo que se investiga y aprueba en el salón de clases puede tener un impacto fuera de la institución y en otra región. Estamos viendo cómo desarrollar proyectos de emprendimiento, procesos de formación y proyectos sociales en las comunidades”, argumenta, Dulce Romero.



Encuentre aquí más información sobre el compromiso de la Universidad del Rosario con el medio ambiente. https://urosario.edu.co/periodico-nova-et-vetera/nuestra-u/universidad-del-rosario-destaca-dentro-de-tres-universidades-mas-responsables

En la búsqueda de la carbono neutralidad

Por último, la Universidad del Rosario le apuesta a calcular su huella de carbono para definir las metas que le den la oportunidad de alcanzar la carbono neutralidad y de enfocarse en las inversiones que pueda realizar para declararse como una institución libre de huella de carbono.