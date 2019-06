Universidad del Rosario: 365 años cumpliendo sueños

**Esta carta se escribió recogiendo varios testimonios de personas que nos sentimos orgullosos de ser Rosaristas y queremos extender una felicitación por su cumpleaños 365.

Querida Universidad,



Recuerdo la primera vez que pisé tu Claustro, me sentía parte de la historia del país. Personajes sobre los que había leído en el colegio, como Policarpa Salavarrieta, Camilo Torres y José Celestino Mutis, habían pisado el mismo suelo en el que estaba parada en ese momento. En su época, ellos habían expresado sus ideas en esos salones en los que yo, posiblemente, expresaría las mías. Estaba en un lugar que respiraba historia.



Unas semanas después, tomé la decisión de inscribirme. Nunca me imaginé que el paso por tus instalaciones me cambiaría la vida, tanto personal como profesionalmente. Desde primer semestre tuve la oportunidad de pertenecer al Consejo Estudiantil, a colectivos institucionales, a grupos deportivos y al voluntariado. Aquí, me di cuenta de la importancia que tenía yo como ser humano, aun siendo una niña de 17 años.



En tus aulas conocí profesores que me hicieron sentir como en casa, les importó saber de mi vida, de mi familia y por qué amaba mi carrera. Conocí a toda una comunidad que me brindó acompañamiento constante. Me asignaron un tutor para temas académicos y personales, y desde tercer semestre pude postularme al programa de becas: Sueño Ser. Más adelante, logré costearme parte de mi carrera y mis gastos trabajando como tu embajadora alrededor del país.



Ya han pasado cinco años y aún tengo en mi memoria las salidas de campo a los lugares más increíbles de Colombia, el grupo de salsa al que pertenecí, las clases de rumba en el gimnasio, las fiestas de las Escuelas y Facultades, los entrenos de porras, el intercambio que hice a España en último año, las discusiones con la Sociedad de Debate, entre muchas otras experiencias que marcaron mi vida. Aprendí que ser Rosarista es apropiarse de los problemas sociales de nuestro país para siempre buscar una solución, es debatir en un mismo salón los taurinos con los animalistas, es ver clase con personas de todas las regiones del país. En pocas palabras, ser Rosarista es ser líder al servicio del bien común.



Este año, cumples 365 años y celebro ser parte de una comunidad que siente un amor profundo por ti. Celebramos que hoy combines una historia de más de tres siglos, con innovación y tecnología, para entregar ciudadanos críticos frente a su papel en la sociedad. Felicitaciones a ti y a todos los Rosaristas que, como yo, construimos a tu lado familia, amigos y relaciones para toda la vida. Por esto y por muchas más razones, siempre te diremos: ¡Gracias, Universidad del Rosario!