Universidad de la Sabana: innovadora, resiliente y con sentido humano

Si es profesional y entre sus planes está complementar sus estudios, no se puede perder la Feria Nacional de Posgrados que se llevará a cabo del próximo 16 al 21 de marzo en el país. La entrada es libre, con inscripción previa sin ningún costo en este formulario.



Los interesados podrán realizar la búsqueda de programas como especializaciones, maestrías, MBAS, doctorados, diplomados, cursos especializados, cursos de Idiomas y adicional encontrar opciones de financiación para continuar con su formación académica.

En esta edición, el encuentro contará con más de 30 reconocidas instituciones educativas para que los interesados conozcan sus programas de formación, descarguen los folletos o pensums en PDF. Igualmente, podrán ser atendidos en línea por los asesores de carrera de la facultades y sostener una videollamada o conversación por Whatsapp; si quieren registrarse en alguno de ellos e iniciar el proceso de matrícula, lo podrán hacer en el formulario de la universidad, con el botón regístrate.



Hace unos días el mundo estuvo pendiente de uno de los logros más grandes alcanzados por el ser humano en los últimos años, la llegada del Perseverance a Marte. Mientras se admiraban las imágenes desérticas del planeta es posible que hayan surgido miles de preguntas sobre los cuantiosos recursos que fueron necesarios invertir para alcanzar tan admirable logro. Pero cuando se habla de estos se hace referencia, especialmente, al más importante. Las personas.

El dinero es fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto. Se ha construido un sistema económico capitalista donde el factor monetario es un insumo necesario. Pero basta imaginar el siguiente escenario. En algunos años, luego de gastar millones de dólares para volver a enviar a otro “Perseverance”, esta vez tripulado por seres humanos, la misión falle por la codicia, el miedo, la envidia y el trabajo individualista de sus tripulantes.



Iniciarán discusiones sobre quién será el primero en pisar Marte y tomarse una foto que los inmortalice. Luego, surgirán las envidias y rencores para ser los primeros en explorar, en aparecer en una trasmisión en vivo, en describir este planeta desconocido. Ser el primero, el primero, el primero… en acabar con todo. Posiblemente serán los mejores ingenieros, matemáticos o físicos, ¿pero serán las mejores personas?



La decisión de realizar un posgrado va más allá de adquirir conocimiento. En este tiempo donde la tecnología ha permitido que cualquier persona acceda fácilmente a libros, revistas, videos, tutoriales y pueda aprender casi cualquier tema, muchos se preguntarán: ¿para qué estudiar un posgrado, si los temas impartidos en la universidad se pueden aprender en casa y por cuenta de cada quién?.

Es cierto que es posible estudiar solo. Pero ¿no es mejor complementar todo este conocimiento con los valiosos puntos de vista que pueden tener otros compañeros? ¿De qué sirve acumularlo en la cabeza si el individualismo no permite darse cuenta de que existen múltiples realidades en las cuales se puede aplicar lo aprendido? ¿De qué sirve saber tanto, sino es posible trabajar y construir en equipo?



La universidad no es solo un espacio físico o virtual donde se transmite conocimiento. Es un lugar donde se crean enseñanzas teniendo como base los saberes, experiencias y deseos de las personas que interactúan en clase.



Donde se establecen lazos fraternos, se construyen proyectos que impacten a la sociedad y se crea una comunidad que se preocupa por apoyar a sus miembros en todos los sentidos. Es un grupo que no juzga sino que ayuda. Que amablemente corrige y busca por todos los medios poner al servicio de la sociedad todos los beneficios adquiridos. Por lo menos ese es el espíritu de la Universidad de la Sabana.

El reto como institución ya no es impartir conocimiento, la verdadera innovación es apoyarse en la tecnología para alcanzar una más alta, basada en el plano social. Un cambio revolucionario en donde las personas expresen sus ideas sin miedo a ser rechazados, excluidos o recriminados. Una sociedad de profundo respeto por las creencias de los demás, de carácter dinámico que tenga en cuenta no solo las ideas de todas las personas, sino también sus sueños, miedos y limitaciones. Una sociedad constructiva.



Para todos aquellos que buscan un posgrado para formarse, la recomendación es que no busquen una universidad para ello. Eso lo pueden hacer solos. Pero para aquellos que quieren crear, soñar, luchar y construir un verdadero cambio social, económico, político y tecnológico, la invitación es a disfrutar del ambiente creativo, innovador y alegre que es posible encontrar al cursar un posgrado. No es un camino fácil. Tampoco imposible. Pero no existen grandes resultados sin esfuerzo.



Ahora: ¿todavía quiere aparecer como la primera persona que pisó Marte?