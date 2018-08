Unimagdalena impulsa a la región a través de su oferta de postgrados

La Universidad del Magdalena busca posicionarse como una Institución líder en formación postgradual, cumpliendo con los más altos estándares de calidad académica por medio de su oferta, respondiendo a la necesidad de formar profesionales calificados, cualificados y capaces de comprender, proponer, crear e innovar a partir de un pensamiento crítico, teórico y reflexivo, reforzando así su gran compromiso con los profesionales del Caribe.

La Alma Mater cuenta con 36 programas postgraduales, en los que diferentes graduados de la región Caribe y del resto del país podrán seguir investigando y profundizando con el fin de convertirse en profesionales más competentes y transformadores.

Entre el periodo académico de 2004 y 2007, la Universidad del Magdalena contaba con 26 programas de postgrados, de los cuales nueve eran especializaciones y 17 maestrías, sin embargo, esta oferta fue disminuyendo; fue así como entre los años 2008 y 2016, la Alma Mater redujo su oferta posgradual, quedando solo con 15 programas.





Teniendo en cuenta dicha coyuntura, hasta finalizar el año 2016 el equipo de trabajo de la nueva administración universitaria en cabeza del Doctor Pablo Vera Salazar, estableció como reto prioritario el rediseño del Centro de Postgrados y la creación de una nueva oferta apuntando a mejorar la cobertura, ofrecer programas pertinentes que respondan a las necesidades del Caribe, con calidad científica, humana y tecnológica; donde la innovación, la inclusión y el impacto de sus egresados generaran en el entorno un cambio de paradigma en la construcción de una región sostenible, competitiva y responsable con la sociedad.

Foto: Cortesía de la Universidad de Magdalena

Es en ese renacer de la formación postgradual en UNIMAGDALENA, donde la regeneración, el dinamismo, el pensamiento creativo, la pasión, el compromiso, la perseverancia y el trabajo en equipo de toda la comunidad universitaria, contribuyó a la creación de 19 nuevos programas completando a través de cuatro doctorados, 19 maestrías y 13 especializaciones, las más completas posibilidades de nuevos conocimientos para los profesionales que necesitan satisfacer las necesidades laborales de la región.

El compromiso con el Caribe y el país es continuo, buscando para el 2020 una oferta diversificada en todas las áreas del saber, cumpliendo con la misión de entregarle a la ciudad, al Caribe y al país, 76 nuevos programas de posgrados. Esta es una apuesta ambiciosa y visionaria, que tiene como propósito seguir posicionando a la Universidad del Magdalena a nivel nacional e internacional como una institución Acreditada en Alta calidad.

¿Por qué es importante estudiar un programa postgradual?

Foto: Cortesía de la Universidad de Magdalena

Cursar una especialización, maestría y/o doctorado es esencial si se busca avanzar en el fortalecimiento de competencias, teniendo en cuenta que la dinámica actual laboral exige una constante actualización de su personal profesional.

“Las empresas de hoy en día segmentan ambientes muy turbulentos de orden competitivo y su diferenciación básicamente está tanto en las estrategias que deciden implementar, más profundamente en los aportes que los seres humanos que trabajan en ellos pueden hacer, como un valor agregado en el cumplimiento de los objetivos propuestos”, explica el doctor Oscar García Vargas, coordinador académico de los postgrados de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena.

Es así como los expertos recomiendan una formación académica evolutiva pues la dinámica de los negocios se impone no solo a nivel nacional sino internacional, por ende, el mundo global requiere a profesionales altamente cualificados, capaces de impulsar y administrar oportunidades de innovación, que aporten ventajas competitivas a las organizaciones.

Ante este panorama, el administrador magíster Edwin Chacón Velásquez, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de UNIMAGDALENA, augura un importante crecimiento de personas cualificadas y con estudios postgraduales en la región Caribe.

“Debido a un entorno económico cambiante, cada vez con tecnologías de la información y de la comunicación que avanzan a velocidades increíbles, hacen que los profesionales de nuestros días se vean en la necesidad de desarrollar procesos de capacitación continuas para conocer las disciplinas a profundidad, estar actualizados en el conocimiento, poder tener más habilidades y destrezas para trabajar en equipo, para afrontar nuevos proyectos, y para utilizar herramientas tecnológicas cada vez más novedosas”, manifiesta el Decano.

Necesidades en la región Caribe

Foto: Cortesía de la Universidad de Magdalena Foto: Cortesía de la Universidad de Magdalena Foto: Cortesía de la Universidad de Magdalena

En Colombia son cerca de 6.460 postgrados que aportan a las experiencias académicas e investigativas de los profesionales con programas interdisciplinarios que profundizan en conocimientos de áreas o actividades específicas.



Así, se contribuye a la formación de líderes que abordan de manera holística e integradora las necesidades regionales, que además ayudan a repensar el desarrollo hacia una sostenibilidad territorial y que guían a las empresas hacia escenarios altamente competitivos, a través de la administración eficiente de los recursos que se les asignen.



Según el economista magíster Lucas Gutiérrez Martínez, director de la maestría en Desarrollo Territorial Sostenible de la Institución, los postgrados son una herramienta que permiten acceder a un nivel superior de formación y no estancarse únicamente en los conocimientos de un pregrado.



“Se eleva la competitividad del profesional y así mismo le amplía el espectro de sus actividades, puesto que un postgrado no necesariamente se hace en el área de formación que uno estudia en pregrado, sino que sirve para extender las oportunidades laborales y al mismo tiempo aumentar la productividad y competitividad de las personas y de la región que reciben ese tipo de profesionales”, indica el también docente Gutiérrez Martínez.



De igual forma, asevera que particularmente en Santa Marta y en el Magdalena existen ejemplos de ecosistemas que necesitan mayor talento humano para elevar no solo los rendimientos individuales (como los salarios), sino los rendimientos sociales y colectivos, “la Sierra Nevada, el Río Magdalena, el Mar Caribe, la Ciénaga Grande, generan esos conflictos medioambientales con el desarrollo económico y de eso trata justamente el Desarrollo Sostenible, de armonizar medio ambiente, desarrollo económico y desarrollo social en un solo eje”.



Es así como en la región Caribe y específicamente en la ciudad de Santa Marta se están teniendo en cuenta diversas competencias y profesiones que puedan organizar y administrar adecuadamente los recursos, para no solo fortalecer el manejo de empresas, sino también la creación de las mismas, ofreciendo nuevas oportunidades para los habitantes de la región.