En su constante esfuerzo por seguir desarrollando acciones sosteni¬bles, organizaciones de toda índole se encuentran con la exigente tarea de encontrar soluciones que evidencien su compromiso con el planeta. Los unifor¬mes, que durante décadas han servido para potenciar la imagen de las organiza¬ciones y promover el bienestar dentro de sus colaboradores, nos brindan también un camino para seguir demostrando el cuidado que las empresas e instituciones tienen hacia el medioambiente.

Gracias a la inclusión de textiles fabrica¬dos con hilos de poliéster reciclado de Lafayette en los uniformes y dotaciones, se aborda uno de los principales retos ambientales de hoy: la disposición de botellas plásticas PET. En el mundo se vende un millón de botellas por minuto y según la ONU (Organización de las Naciones Unidas), solo alrededor del 9% de los desechos plásticos generados, se ha reciclado.

Derivado de su carácter innovador y luego de más de una década de investigación, en Lafayette se han desarrollado telas fabricadas con hilos de poliéster reciclado provenientes de botellas PET, las cuales pueden hacer parte desde el uniforme escolar de un niño, hasta la dotación de un profesional de la salud.



El proceso parte de la recolección y limpieza de las botellas PET que son transformadas en chip de poliéster reciclado, materia prima que Lafayette convierte en hilos que posteriormente se tejen y finalizan para así tener un textil, que además de provenir de la utilización de materia prima de origen reciclado, son 100% funcionales para un uso tan exigente como lo es el de los uniformes y dotaciones de empresas, hospitales, colegios, hoteles, casinos y Fuerzas Armadas.



Este desarrollo tecnológico no permite evidenciar fácilmente la diferencia de una tela hecha con material reutilizado versus otra tela que no lo fue, por esta razón, los hilos que Lafayette fabrica con poliéster reciclado cuentan con las certificaciones GRS y RCS.

Facebook Twitter Linkedin

Hilos Fabricados por Lafayette Foto:

El sello GRS (Global Recycled Standard) garantiza que los hilos son elaborados con poliéster 100% reciclado, prove¬nientes de la reutilización de botellas PET, certificando esta materia prima, su trazabilidad y producción con prácticas sociales, ambientales y química limpia de alto estándar. Por otro lado, el sello RCS (Recycled Claim Standard), certifi¬ca que las telas de Lafayette elaboradas con chip de poliéster reciclado se pro¬ducen bajo un sistema de verificación y custodia, que va desde la recepción de la materia prima hasta la entrega al cliente final.



Adicionalmente, estos textiles cuentan con el sello OEKO-TEX STD 100, certifi¬cación que garantiza que las telas son seguras para el usuario una vez esta en¬tra en contacto con la piel, cumpliendo además altos estándares de química limpia en su producción.

Facebook Twitter Linkedin

Estándares de química limpia en producción de Lafayette Foto:

La inclusión de estos textiles en los uniformes promueve e incentiva el reciclaje de botellas PET a través de una matemática simple, por ejemplo: la camisa utilizada por la fuerza de ventas de una empresa equivale en promedio a 9 botellas PET de 600 ml, si la dotación de este equipo comercial demanda 2.000 camisas al año, la inclusión de estos textiles representaría la reutilización de 18.000 de estas botellas. Si se piensa que hoy es posible utilizar estas telas para diferentes prendas de dotación como chaquetas, pantalones y hasta chalecos antibalas, ¿se imaginan cuántas botellas se pueden transformar si todos los uni-formes se hicieran con ellas?



El uso de estos textiles certificados de Lafayette Uni For Me, concede la plena tranquilidad a empresas y diferentes instituciones públicas y educativas de que, al incluirlas en su dotación, están efectivamente inmersos en el ciclo virtuoso de la reutilización de botellas PET, convirtiéndolas en uniformes que ayudan a potenciar la excelencia en las empresas y a aportar al cuidado del medioambiente, estableciendo de forma sencilla y trasparente el aporte de esta actividad a la sostenibilidad del planeta.



Reciba gratis una asesoría para incluir en sus uniformes textiles sostenibles de Lafayette Uni For Me, ingresando a https://contenidos.uniformelafayette.com/sostenibilidad-portafolio



¡Súmese al cambio!