La educación superior es una oportunidad de conocimiento que le permite al ser humano trascender en la vida, es un factor fundamental en la construcción de sociedades más equitativas, donde cada persona tiene la oportunidad de descubrir su potencial. Y es que a través de las herramientas que brinda la educación superior, se abren diferentes oportunidades; además de sobresalir en el ámbito profesional, también enriquece la vida a nivel personal.

La educación superior hoy en día permite que los estudiantes tengan espacios de esparcimiento y un conjunto de elementos que contribuyen a su formación y bienestar integral. Sin embargo, también enfrenta desafíos en los cuales las instituciones educativas deben replantearse cuál es el impacto que están produciendo en la sociedad o si solo están generando profesionales que abrirán un mercado laboral.



Por lo anterior, “en Unicervantes queremos que nuestros profesionales adquieran la capacidad de comprender la sociedad digital en la que nos encontramos, incorporando la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en su desarrollo profesional, orientándolos de manera adecuada y apoyándolos no solo en el proceso de descubrir sus habilidades, sino también en su vocación”, señala Julián Ardila Mora, director de Planeación y Gestión de Unicervantes.

La oferta académica de Unicervantes y su propuesta frente a lo económico

La oferta académica de Unicervantes se enfoca en cuatro facultades: la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que incluye los pregrados en Derecho, Ciencia Política, Psicología y Trabajo Social, así como la especialización en Innovación Social y Gestión de Proyectos; la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, que comprende los pregrados en Finanzas y Negocios Internacionales, Contaduría Pública y Administración de Empresas; la Facultad de Sagrada Teología, que ofrece el pregrado en Teología y la especialización en Teología y Educación Clásica; y la Facultad de Ingeniería, que brinda el pregrado en Ingeniería en Analítica de Datos.



“Con esta oferta, Unicervantes se diferencia porque busca y llega a personas que históricamente no han tenido la posibilidad de acceder a la educación superior. Siempre hemos querido ser una universidad privada, católica, de excelente calidad, con espacios e infraestructura tecnológica de primer nivel, procesos de formación que apoyen a los jóvenes en su camino a ser agentes sociales de transformación a través de los principios sociales de la Iglesia y costos asequibles. Así, hacemos frente al pensamiento que muchos jóvenes tienen de no querer estudiar", enfatiza Ardila Mora.



Precisamente, Unicervantes en su comunicación afirma que la educación no es solo para obtener movilidad económica, sino para desarrollarse y mejorar su estilo de vida. No obstante, es necesario garantizar el acceso a la educación, especialmente para personas que no pueden beneficiarse de los programas del Estado en colaboración con universidades públicas y privadas.



"Desde nuestra institución, se diseñó una oferta similar a la que ofrecen los programas del Estado, pero financiada directamente por nosotros. Es aquí cuando hablamos particularmente de la beca 'Mi vocación', en la que otorgamos a los aspirantes hasta un 30 por ciento de descuento en la matrícula durante toda la carrera, para que puedan ingresar y mantenerse en el proceso de formación. Esta beca seguirá aplicando si los nuevos estudiantes mantienen su promedio académico acumulado igual o superior a 4.0, sin sanciones disciplinarias y sin infringir el reglamento estudiantil", afirma Ardila Mora.

Requisitos para acceder a la beca 'Mi vocación' para 2024-1

La beca 'Mi vocación' está dirigida a aquellos que se proponen hacer realidad su objetivo profesional a nivel de pregrado o posgrado en el primer semestre del 2024. Para acceder a ella, deben completar el proceso de inscripción a través del equipo de admisiones, la página web, llamando al número de contacto o visitando la sede de Unicervantes en Bogotá. Este proceso es personalizado e implica la entrega de documentos y la realización de entrevistas. Una vez admitidos, los estudiantes podrán comenzar a disfrutar de la mencionada beca.

"Esta campaña estará vigente hasta el 11 de febrero de 2024. Invitamos a todas las personas a iniciar su proceso de formación profesional con la beca ‘Mi vocación’. Nuestro objetivo es promover el acceso y despertar el espíritu educativo de los jóvenes. Estudiar siempre será lo mejor porque brinda la posibilidad de utilizar herramientas y adquirir conocimientos que garantizan un mejor futuro; el camino al éxito se asegura mediante la formación", concluye Julián Ardila Mora, director de Planeación y Gestión de Unicervantes.



