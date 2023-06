Hoy en día existe una controversia acerca de la necesidad de estudiar una carrera profesional como Derecho, no solo porque algunos consideran que hay un porcentaje alto de abogados en el país, pues de acuerdo con la Unidad de Registro Nacional de Abogados, en Colombia son más de 420 mil los egresados con tarjeta profesional, sino porque hay una intención de relativizar la labor que ejercen en los diferentes ámbitos.

Sin embargo, lo cierto es que los abogados son necesarios, sobre todo en medio de un contexto como el que se vive en el territorio nacional, en donde es alta la tasa de litigiosidad, criminalidad y, por tanto, el índice de procesos en curso ante las diferentes jurisdicciones. Por lo anterior, instituciones educativas como el caso de Unicervantes se han dedicado a consolidar una propuesta académica que busca formar abogados con la habilidad para comprender los conflictos jurídicos y poder proponer soluciones innovadoras, prácticas y ágiles, partiendo del concepto clásico del latín 'directum' que significa 'lo que está conforme a la regla', formando abogados con una perspectiva de la integralidad en todas las dimensiones: intelectual, cultural, humano, científico, disciplinar y trascendente.



“Cuando decidimos diseñar el programa de Derecho, lo hicimos buscando ofrecer al estudiante las herramientas profesionales suficientes para poder desenvolverse frente a los desafíos del mundo contemporáneo. Contamos con un componente disciplinar claramente definido y, aunque en ese aspecto ciertamente somos similares a las otras universidades, en Unicervantes pretendemos brindar una formación sólida desde la concepción del derecho al futuro abogado, con las herramientas hermenéuticas suficientes que le permitan comprender y aplicar las normas y sus procedimientos en términos del paradigma de justicia para todos. El derecho es un arte y es el arte de llegar a lo justo, por ende, la fundamentación que le damos es para que actúe a partir de los parámetros de legalidad y en la búsqueda de la verdad, con ética y con valores, puesto que el abogado desde sus diferentes facetas siempre está trabajando en beneficio de la sociedad y, por tanto, sus acciones tienen que reflejar el amor y la empatía para con el otro”, afirma Julián Alberto Ardila Mora, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Unicervantes y director del programa de Derecho.



Continuando con el directivo, desde la institución educativa consideran que cuando una sociedad logra resolver de manera ágil y oportuna sus conflictos, se convierte en una sociedad en paz y, por consiguiente, requiere de abogados dispuestos a resolver conflictos inclusive antes de que estos lleguen a la jurisdicción.



“Por lo anterior, el perfil del aspirante a nuestro programa de Derecho consiste en que sea una persona que tenga pasión por la lectura, el estudio de la historia, la economía y la política. Una persona que comprenda los contextos, esté dispuesta a buscar la verdad y sea sensible a las realidades de la sociedad. El abogado debe ser empático y tener la capacidad de identificar las necesidades de las comunidades, aplicando la norma y comprendiendo las consecuencias que trae esa aplicación”, continúa Ardila Mora.

Unicervantes

La propuesta académica del programa de Derecho

En medio de ese contexto, el plan de estudios del pregrado en Derecho de Unicervantes tiene dos grandes componentes. Por un lado, el de fundamentación en teoría jurídica en donde el estudiante aprende por qué y para qué existe el derecho y, por el otro, el disciplinar en donde se capacita en seis áreas de conocimiento.



“Cuando hablamos del componente disciplinar debemos mencionar que se divide en seis áreas. El derecho civil que regula las relaciones entre personas y sus aspectos cotidianos, el derecho comercial que regula la relación entre el comerciante y no comerciante y los mismos comerciantes, el derecho constitucional y administrativo que se encarga de estudiar lo que tiene que ver con la constitucionalización del derecho y la relación entre el Estado y el ciudadano, el derecho penal que trata los asuntos de los delitos, las penas y el procedimiento para el juzgamiento criminal, el derecho laboral que regula las relaciones entre empleadores y trabajadores y, uno más transversal, el derecho procesal que busca poner en práctica todos los componentes a través del acceso a la jurisdicción”, explica Ardila Mora.



Según el decano, es así como Unicervantes ha logrado contribuir a que el alumno de Derecho adquiera habilidades como la capacidad de construir argumentos pertinentes en cada contexto con referencias filosóficas, económicas, políticas, históricas y jurisprudenciales, y aplique las principales metodologías de investigación jurídica y sociojurídica.



“Nosotros partimos de concebir que el derecho tiene origen en lo escrito y lo positivo, pero que parte de un orden ya establecido, unas leyes y verdades que se manifiestan en la realidad y que implican el comprender lo que sucede en la sociedad y el servicio por los demás. En relación con el impacto social, en Unicervantes hemos fortalecido el Consultorio Jurídico a través de la atención a personas que no tienen la posibilidad de pagar un abogado y hacer valer sus derechos, por lo que, desde la Universidad, los estudiantes asesorados por sus profesores se encargan de atender a esa población. Lo hacemos de manera radial a través de la emisora Mariana 1.400 AM con un programa una vez a la semana, en la sede de Unicervantes, en lugares donde tenemos convenio y desde hace un año y medio en lo que se ha denominado el consultorio jurídico online”, enfatiza Ardila Mora.

Unicervantes

Pronta ubicación en el mercado laboral

Otro de los aspectos mencionados por el decano, consiste en la gran posibilidad de vinculación laboral que tiene el egresado de Derecho de Unicervantes. El egresado no solo adquiere conocimientos para que se desenvuelva en espacios públicos, sino también privados.



“Nuestro egresado puede desarrollarse como servidor público, es decir, asesorando entidades estatales en procesos como la creación de la normatividad interna o ejerciendo otro rol en el poder judicial siendo procurador, magistrado o juez, entre otros; pero también lo puede hacer en el sector privado en temas en los cuales contribuya a la solución de conflictos jurídicos. Aquí le damos la opción de entrar en una carrera que ofrece flexibilidad, de hecho, más del 90 por ciento de nuestros egresados ya están vinculados laboralmente”, finaliza Julián Alberto Ardila Mora, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Unicervantes y director del programa de Derecho.



Si desea más información ingrese a https://www.unicervantes.edu.co/pregrado/derecho/.