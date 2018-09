Under Armour sigue pisando fuerte en Colombia

El mundo del running ha tomado fuerza a través de los años convirtiéndose en casi una religión para quienes lo practican. Esta actividad, recomendada para mejorar la salud, también se ha convertido en un estilo de vida en el que la prioridad es el bienestar a través del entrenamiento, logrando resultados saludables y una satisfacción por alcanzar metas a largo plazo.

Quienes lo practican se encuentran en una constante necesidad por estar informados sobre las últimas tendencias que giran alrededor del running, y en ese sentido, marcas como Under Armour han venido fabricando distintos productos que complacen las necesidades de los que practican running, proporcionándoles un buen desempeño.



La tecnología que aplica Under Armour en sus productos desde sus inicios, ha estado pensada en solucionar aquellas necesidades que se descubren a través de los entrenamientos para darles seguridad a los corredores y satisfacción en sus prácticas, lo que aún muchos no logran producir. Por esta razón, sus nuevas zapatillas llegan con tecnología HOVR bajo el concepto “La gravedad te detiene, HOVR te impulsa”.

La tecnología HOVR

El nuevo sistema de Under Armour cumple con la necesidad de tener un zapato que proporciona no solo una amortiguación sino también retorno de energía. La entresuela UA HOVR está hecha de un compuesto de espuma patentado, fabricado en asociación con los innovadores de Dow Chemical, que posee un durómetro súper blando con un increíble soporte y absorción de impactos para cada golpe de pie.



Un componente clave del sistema UA HOVR es el 'Energy Web', un tejido de malla que envuelve el núcleo de amortiguación para ofrecer una gran capacidad de respuesta. Esta combinación ideal hace que los corredores se sientan y rindan mejor con menos fatiga. Asimismo, con UA HOVR el zapato absorbe parte del impacto que normalmente sentiría el cuerpo de un atleta, ayudando a la comodidad y manteniendo las piernas en perfecto estado para el camino por delante.

Diseño que sorprende

Dentro del deseo de querer complacer a cada uno de los que se sienten parte de la vida sport, se crearon dos modelos para cada categoría: Phantom, para corredores con pisada neutra, es un calzado mixto, aquel que se puede utilizar tanto para carreras como para entrenar en el gimnasio, ya que brinda una cómoda pisada con peso ligero de 300 gr. con diseño anatómico y cuello tejido para una total comodidad.



Esta zapatilla tiene un precio de $469.900; y Sonic, para corredores de largas distancias que buscan un tejido transpirable en su parte exterior, está acompañado internamente de una plantilla removible para que cada pisada sea de alto rendimiento con un ligero peso de 255 gr. Su precio es de ($359.900).



Más allá de la estructura que la zapatilla con la tecnología HOVR pueda tener, y de ofrecer una excelente calidad, utilizarlas se ha conviertido en una total experiencia al momento de competir, beneficiando a los “runners” desde el momento en el que comienzan un simple recorrido hasta que concluyen una gran maratón.