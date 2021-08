Únase a la fiebre de Powerball y participe por 274 millones de dólares

¡Imagine ganar el premio de lotería más grande del mundo sin siquiera salir de su casa! El chance de ganar en grande está al alcance de su mano gracias a los 274 millones de dólares (más de 1 billón de pesos) que la lotería Powerball ofrece a todos los colombianos este miércoles 18 de agosto.

Claramente es imposible ganar un premio de lotería sin participar en los sorteos. ¿Por qué no regalarse entonces la oportunidad de ser millonario?

Comprar boletos desde Colombia es muy fácil y seguro gracias al servicio de compra de boletos de lotería en línea de LottoSun.



Adrián Cooremans, vocero de LottoSun, afirma que: "LottoSun ofrece la posibilidad de participar oficialmente de las mejores loterías del mundo desde cualquier país y sin salir de tu casa”.



“Todo lo que hay que hacer es abrir una cuenta gratuita, entrar en la página del Powerball, elegir los números, y confirmar la compra. En LottoSun se pueden ganar millones por un costo menor a 5 dólares la línea. El proceso es muy sencillo y no lleva más de unos minutos", comenta Cooremans.

¿Cómo funciona LottoSun?

LottoSun cuenta con agentes locales ubicados en diferentes países que compran los boletos oficiales a nombre del jugador. A cambio, el sitio cobra una pequeña tarifa de transacción y sube en la cuenta personal del usuario el boleto escaneado antes del sorteo. Ganar premios del Powerball es perfectamente legal y además, LottoSun no cobra ninguna comisión por los boletos ganadores.



¿Y si no soy ciudadano de Estados Unidos?



“De acuerdo con las reglas del Powerball, no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar a las loterías de Estados Unidos”, explica Cooremans. “Al utilizar los servicios de compra de boletos de lotería online de LottoSun, todos pueden participar en los sorteos del Powerball con boletos oficiales y, además, tener las mismas posibilidades de ganar que alguien que compró por sí mismo sus boletos en Estados Unidos”.



¿Cómo cobrar tus premios desde Colombia?



Si un colombiano gana un premio en LottoSun, la empresa ayudará al ganador a que reclame el premio personalmente. El ganador no deberá pagar ninguna comisión o pago extra a LottoSun, pues la totalidad el premio es única y exclusivamente del dueño del boleto vencedor. Cuando el usuario gana un premio secundario, este será transferido directa y automáticamente a su cuenta personal.



20 años ganando con LottoSun



A lo largo de los 20 años de actividad desde su fundación, LottoSun ha pagado más de 105 millones de dólares en premios, a más de 6 millones de ganadores de todo el mundo. Entre los mayores ganadores de LottoSun se encuentran una mujer de Panamá que ganó 30 millones de dólares jugando al Florida Lotto y un hombre de Bagdad que ganó un premio mayor de 6,4 millones de dólares con el Megabucks de Oregón.



¿Cómo hicieron estos jugadores para ganar?



Todos, sin excepción, se arriesgaron por un sueño y compraron un boleto de lotería. 274 millones de dólares es muchísimo dinero, y si bien las probabilidades no siempre son favorables, nunca alcanzaremos nuestro sueño de ganar la lotería sin comprar el boleto.



¿Por qué comprar boletos del Powerball?



La lotería Powerball, una de las más famosas de Estados Unidos y del mundo, ha ganado su fama mundial gracias a sus enormes premios, como el premio mayor de 1,58 mil millones de dólares entregado en el año 2016. Para el siguiente sorteo de esta semana el Powerball ofrece 274 millones de dólares. ¿Va a dejarlo pasar?

¡Participe del Powerball en LottoSun antes del miércoles 18 de agosto, y corra el riesgo de ser un ganador!

¡Buena suerte y por favor juegue responsablemente!

