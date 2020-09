Una vida sana, la clave para mantener su corazón en movimiento

Hay un dicho según el cual la vida es movimiento, y nada lo ejemplifica mejor que el corazón. Su frecuencia, su diástole y su sístole son claras muestras de que este órgano está cumpliendo su función, esencial para nuestra vida.

Por eso, en septiembre, que es reconocido como el Mes del Corazón, lo invitamos a cuidar la salud de este órgano y reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.



Es cierto que hay muchos factores de riesgo que escapan a nuestras decisiones, como la edad o el historial familiar; no obstante, hay muchas acciones que podemos hacer para que las probabilidades de sufrir una de estas enfermedades sean sustancialmente menores.



“La ingesta de frutas, verduras, granos y proteínas cómo el pescado pueden disminuir el riesgo cardiovascular. Realizar ejercicio físico de baja, moderada o alta actividad con regularidad; dejar de fumar; dejar de ingerir bebidas alcohólicas, y acudir a las citas con los profesionales de la salud para un óptimo control y tratamiento de estas enfermedades también son medidas primordiales para la prevención”, asegura Julio Zuluaga, asesor médico de Bayer en el Área Cardiopulmonar.



Hábitos saludables como los anteriores son fundamentales a todas las edades, pues las enfermedades cardiovasculares, aunque son más frecuentes en adultos mayores, pueden manifestarse y prevenirse en cualquier momento de la vida.



Asimismo, es necesario resaltar la importancia de cuidar la salud física y mental para disminuir el riesgo de padecer este tipo de males. En el plano físico, es recomendable hacer ejercicio de manera regular o caminar, como mínimo, 30 minutos al día cinco veces por semana; conservar un peso saludable; seguir una dieta sana, baja en grasas saturadas y calorías; no fumar y evitar las bebidas alcohólicas.

Foto: Crédito: Bayer

Sin embargo, la salud mental también desempeña un papel muy importante en nuestra vida y nuestro bienestar. Evitar el estrés es, por tanto, una tarea a la que todos debemos prestar atención, especialmente en medio de una situación tan difícil y desafiante como lo es la pandemia.



Para ello, es imprescindible, por ejemplo, combatir el estrés laboral con acciones como las siguientes:



· Priorizar, ordenar y decidir: Es necesario que jerarquice las tareas para que no se le acumule el trabajo y pueda medir mejor su tiempo.



· Respirar profundo y tener paciencia: Hay momentos en los que el trabajo se vuelve dispendioso y puede generar dolores de cabeza. Ante estas situaciones, tome un respiro para que su mente se aclare. Con un poco de paciencia, podrá desarrollar sus labores con mayor tranquilidad.



· Los problemas personales no son laborales y viceversa: Para estar tranquilo, es indispensable que lo personal y lo laboral no se confundan y se afecten.



· Hay tiempo para todo: Que el trabajo no lo abrume ni le quite espacios. Coma a las horas que son y tómese el tiempo para hacer actividades relajantes y que le gusten, como leer, hacer yoga, dibujar, ver películas y disfrutar con sus seres queridos.



Además de todo lo anterior, es crucial que escuche a su médico de cabecera. Vaya a verlo, al menos, una vez por año para conocer sus niveles de presión arterial, glicemia, función renal, colesterol y triglicéridos. Si usted está diagnosticado con una enfermedad cardiovascular, es fundamental que siga las recomendaciones médicas y tome sus medicamentos puntualmente para evitar complicaciones con el colesterol, la hipertensión arterial, el azúcar en la sangre y los coágulos.



Recuerde que su salud cardiovascular, en buena medida, depende de usted mismo. Por eso, queremos invitarlo a cuidarse física y mentalmente para mantener el movimiento de su corazón.





Veeva (PP-XAR-CO-0617-1)