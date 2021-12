Una vida de confort, así es invertir en inmuebles en La Florida

Pensar en valorización, rentabilidad segura y estilo de vida, es pensar en inversión inmobiliaria y que mejor que hacerlo en un lugar en donde la calidad, el estilo de vida y las ganancias saltan a la vista a partir del momento en que se toma la decisión.

Así lo asegura Omar Jiménez-Cano, realtor y asesor global para inversiones inmobiliarias en La Florida, y quien, con más de 10 años de experiencia en el sector, estará junto a Harold Calle, bróker inmobiliario, dirigiendo un evento virtual en el que estarán conversando sobre las ventajas de apostarle a ciudades como Miami y Orlando, sus beneficios fiscales y en rentabilidad.



“La propiedad inmobiliaria de estas ciudades está ubicada entre los top 10 de los Estados Unidos. La valorización de los inmuebles oscila entre 14% a 18 % ciento en dólares promedio anual y si a ello le sumamos que en la Florida están los impuestos más bajos en comparación con otros Estados, además del estilo de vida que se adquiere, encontramos razones suficientes para no pensarlo más e inclinarnos por esta opción”, asegura Jiménez-Cano.



Así mismo y para los expertos, La Florida se configura como el paraíso fiscal más atractivo dentro de los Estados Unidos, razón por la cual resulta ser una alternativa bastante interesante para los inversionistas y sus familias, que optan por tener este lugar como su sitio de vivienda, descanso o para generar una renta significativa. “Esto genera un gran movimiento inmobiliario beneficioso para quienes tienen propiedades o piensan invertir con seguridad jurídica, política y económica, además de la seguridad social”, explica Calle.



Lo que encuentra el que invierte

El rápido crecimiento de Miami, generado a raíz de la ampliación de su puerto, ha propiciado que nuevas empresas lleguen a este lugar y que las existentes continúen creciendo, al tiempo que se ha generado un importante movimiento de personas que deciden rentar o adquirir propiedades, contribuyendo así al crecimiento inmobiliario de la ciudad e incentivando a los constructores a desarrollar más viviendas.



Sin duda, quien llega a La Florida encuentra calidad de vida, pues se trata de un Estado privilegiado por su clima, por la diversidad de etnias que hacen que el idioma no sea barrera para vivir, negociar o disfrutar de su vida nocturna, su diversidad y calidad gastronómica, al igual que sus tantas atracciones y actividades que se pueden realizar con poca o ninguna limitación. Además, los aeropuertos de Orlando y Miami están entre los más importantes del mundo. “Todos estos factores hacen que los bancos americanos tengan billones de dólares para prestar en hipotecas en la Florida a los inversionistas internacionales de cualquier nacionalidad”, agrega Calle.



Sin embargo, Jiménez-Cano explica que es importante tener en cuenta que hoy en día existen alternativas que les permiten a los colombianos entrar de manera más cómoda y económica a un negocio de bienes raíces tan fructífero como el de Estados Unidos. “Es posible invertir en la nueva modalidad en hotelería alternativa y de renta de corto tiempo, un esquema seguro y confiable que nos ha permitido llevarle felicidad a clientes latinos, pues las propiedades están ubicadas estratégicamente en Miami y Orlando y se rentan en plataformas mundialmente reconocidas como VRBO, Airbnb, Booking.com, que promueven las propiedades a nivel mundial, encontrando el huésped ideal dispuesto a pagar el mejor precio en dólares y siendo el dueño quien recibe esos ingresos”.



Es tal la rentabilidad que, según una encuesta de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés), el 28% de los inversores y el 21 % de los compradores de propiedades de vacaciones comprarían otra propiedad de vacaciones en los próximos dos años.



Las cifras son contundentes: en 2019, Florida recibió 132 millones de turistas, 81 millones de ellos correspondientes a la ciudad de Orlando y se espera que, tras el bache del 2020, este año se alcance una cifra de 83 millones de visitantes solo en Orlando. Miami por su parte, es un polo de atracción para toda Latinoamérica y Estados Unidos por sus playas, sus eventos, su clima, su ritmo de vida y los bajos impuestos comparados con otros estados.

Y por si fuera poco y debido al auge que ha tenido el teletrabajo, estas ciudades reciben diariamente a personas que se encuentran vinculadas al sector digital, tecnológico y financiero, quienes optan por vivir y laborar desde estos lugares generando ventas y arriendos de alto valor al tiempo que se genera un mayor consumo, impactando de esta manera favorablemente la economía y rentabilidad de la finca raíz.



De acuerdo con los expertos, la ubicación privilegiada en el corazón de vecindarios como el de Brickell en Miami, la conveniencia del transporte y las características de lujo han atraído a varias empresas como Microsoft , WeWork , Thoma Bravo y CI Financial , además de otras que llegarán a contratar localmente.

“Hay 15 empresas que quieren aterrizar en Miami y prometen tener salarios promedio, incluidos beneficios, de $ 135,000 y $ 2,1 mil millones en salarios durante 10 años”, indica Jiménez-Cano.



Conozca más sobre La Florida



Estar en un espacio virtual en donde sea posible conocer lo relacionado con inversión en el Estado de la Florida y dirigido por expertos en finca raíz, será posible el próximo viernes tres de diciembre a las 2:30 pm, cuando de la mano de Harold Calle y Omar Jiménez-Cano podrá conocerse más de la conveniencia de invertir en territorio americano, pues se trata de expertos que tienen acceso a información actualizada, estadísticas, factores principales acerca de dónde se debe invertir y muy importante, en qué tipo de propiedad hacerlo. El evento virtual está abierto al público y solo requiere de una inscripción previa en el siguiente enlace: http://bit.ly/Finca-raiz-usa



“Nadie puede discutir que comprar una propiedad en EE. UU. es un magnífico negocio y a todos los interesados debe tranquilizarles nuestra experiencia en el sector, hacemos constantes estudios de mercado buscando los proyectos que cumplan con todos los requisitos legales y de ubicación estratégica que nos lleven al éxito de la inversión”, concluyen los expertos.





Conozca a los expertos:



Omar Jiménez-Cano

GLOBAL LUXURY REAL ESTATE ADVISOR

Líder en asesorar inversionistas

Certified International Property Specialist (CIPS), Resort & Second Home Specialist (RSPS).

MBA & PADE, INALDE Business School.

+1(954)504-0085

Omarjimenezrealtor@gmail.com

Harold Calle

REAL ESTATE BROKER

Certify Luxury Home Marketing Specialist, Million Dollar Guild, National Association of Realtor

Teléfono: +1(954)914-8585

Email: harold@fgirealty.com

FGI Realty

1820 N Corporate Lakes Blvd #108, Weston, FL 33326www.fgirealty.com