En dicho documento la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) desde el 2018 y durante la vigencia 2021 guio las acciones institucionales, sobrepasando las incertidumbres y crisis que ha enfrentado el país.

Así, la apuesta por construir nación desde los territorios le ha permitido a la UNAL no solo mantener un liderazgo académico nacional e internacional, sino acompañar de cerca procesos importantes como la implementación del Acuerdo de Paz con equidad e inclusión y asistir al Estado en la superación de las dificultades ocasionadas durante los dos últimos años por la pandemia. Los retos han sido varios, desde innovar en herramientas tecnológicas para continuar los procesos pedagógicos en la virtualidad, hasta implementar estrategias de bienestar para el retorno seguro a la presencialidad, todo enfocado en mantener una Universidad viva, activa, solidaria y sostenible.



Y no podía ser de otra manera, sino fortaleciéndose ante la adversidad, aprendiendo de manera colaborativa y generando estrategias para renovarse y proyectarse de cara a los desafíos del futuro, como la UNAL asumiera el compromiso adquirido en su Plan Global de Desarrollo 2019-2021, un trienio atravesado por movilizaciones estudiantiles y sociales, procesos de negociación colectiva y los estragos generados por el COVID-19.



A pesar de la incertidumbre de este periodo, en su papel como generadora de soluciones a problemas reales de la sociedad, la UNAL adelantó una serie de acciones, entre las que se destaca Convergencia por Colombia, una iniciativa liderada con otras universidades del país que respondió a la coyuntura del paro nacional en 2021 convocando a varios sectores de la sociedad, en particular a los jóvenes, para que expusieran sus ideas en mesas de trabajo sobre temas como el Estado social de derecho; la democracia; el derecho a la salud, al trabajo y a la educación; el pacto fiscal y el Acuerdo de Paz, entre otros. Las propuestas resultado de este trabajo entre las comunidades y la academia se compilaron en nueve documentos con recomendaciones que se entregaron al Congreso de la República.

El documento Convergencia por Colombia; una sumatoria de ideas de varios sectores de la sociedad convocados por la academia para buscar salidas a los principales problemas del país. Foto: Brandon Pinto, Unimedios – UNAL.

La articulación de la academia con los territorios también se fortaleció con actividades tendientes a apoyar la implementación del Acuerdo de Paz –énfasis del quehacer de la UNAL en sus nueve sedes–, de ahí que se destaquen iniciativas como:



- El Laboratorio de Paz Territorial en la Sede de La Paz (Valledupar), el cual potencia la innovación de las comunidades para gestionar la paz local.



- El Observatorio de Frontera, Territorio y Paz en la sede Orinoquía (Arauca), que con la ONU y otras organizaciones de derechos humanos acompañó las mesas de víctimas de los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte en la elaboración de informes sobre hechos victimizantes presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



- El fortalecimiento de alianzas con organismos locales e internacionales y entidades del Estado, como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP, a las que además se han vinculado 66 estudiantes en pasantía.



- La creación de una plataforma virtual y de una aplicación móvil que socializa el trabajo de la UNAL en torno a la paz.



- Una cátedra y encuentros para el reconocimiento, la divulgación y el intercambio de saberes y proyectos de construcción de paz, desarrollados por docentes, investigadores y estudiantes en extensión, investigación y docencia.



Dentro de las estrategias de extensión solidaria se destaca la convocatoria nacional que hizo la Institución en 2021 para apoyar los procesos de recuperación y reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el Laboratorio de Innovación Social en la Isla de Providencia para apoyar a la comunidad ante la devastación del huracán Iota.



Así mismo, y como lo hizo desde el comienzo de la emergencia sanitaria, en 2021 la UNAL y sus expertos continuaron asesorando desde el punto de vista médico-científico al Gobierno nacional y a los gobiernos locales sobre las medidas para mitigar el impacto del COVID-19 en la población colombiana. También participó en la Red Nacional de Laboratorios avalados por el Instituto Nacional de Salud para realizar las pruebas PCR en tiempo real, las cuales permitieron diagnosticar la enfermedad a través de los laboratorios de Micobacterias de Bogotá y Genómico One-Health de Medellín.

Liderazgo y capital humano de reconocimiento global

El carácter nacional de la Universidad se refleja en sus aportes al desarrollo del país desde la ciencia, la técnica, la tecnología, la cultura, las humanidades y las artes, pero también en el diverso universo de su comunidad. Hay que saber, por ejemplo, que el 78 % de los estudiantes matriculados (en su mayoría de estratos 1, 2 y 3) provienen de 880 de los 1.122 municipios del país; también que, de los 58.431 alumnos matriculados, 3.829 pertenecen al Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama) y 4.353 al Programa de Admisión Especial (PAES), que incluyen a estudiantes pertenecientes a minorías étnicas, bachilleres de municipios pobres y jóvenes víctimas del conflicto armado.

Los programas especiales PEAMA y PAES incluyen a estudiantes pertenecientes a minorías étnicas, bachilleres de municipios pobres y jóvenes víctimas del conflicto armado. Foto: Unimedios – UNAL.

Actualmente la UNAL cuenta con 3.050 docentes, el 94 % de ellos con formación doctoral o de maestría; 984 grupos de investigación, 617 de los cuales se encuentran categorizados y reconocidos por Minciencias, y 99 patentes nacionales y 9 internacionales vigentes, entre patentes de invención y de modelo de utilidad.



De los 103 programas de pregrado que ofrece la Institución, 62 están acreditados y 41 en proceso; y de los 367 posgrados 71 están acreditados y 85 en proceso de renovación de acreditación.



A esto suma que:



- el 22 % de los programas doctorales del país son de la UNAL,



- el 17 % de los estudiantes de doctorado del país estudian en la UNAL,



- el 22 % de los doctores graduados en el país son egresados de la UNAL.



Es importante destacar que en 2021 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) le otorgó a la UNAL la renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus para sus nueve sedes, con una vigencia de 10 años, dos hechos únicos en el país.



En este mismo año la UNAL recibió el “Reconocimiento Saber Pro Institucional” por ocupar el tercer lugar entre 164 instituciones del país galardonadas con los mejores resultados en el ECAES 2020, y fue la segunda universidad con el mayor número de estudiantes reconocidos con los puntajes más altos por el MEN. De 1.659 estudiantes premiados, 153 fueron de la UNAL.



Por otra parte, según el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Hospital Universitario Nacional, de la UNAL, es el hospital con más grupos de investigación del país, con 33 en total; además recibió el Premio Distrital a la Gestión en Salud, categoría “Generador de esperanza en la calidad de la atención en salud”.



El liderazgo de la UNAL creció con el reconocimiento del Ranking QS, en el que ocupó el puesto 106 del mundo por su reputación académica y el puesto 35 por su reputación como empleador. Por su desempeño logró 5 estrellas, el máximo galardón del QS Stars University Ratings.



En el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) la UNAL figura dentro de las 100 mejores empresas del país; la primera en el sector educación y 9º. puesto entre las empresas más atractivas para trabajar en Colombia. Y en el Ranking GreenMetric, que mide el esfuerzo de las universidades para reducir su huella de carbono y ayudar a combatir el cambio climático, la UNAL ocupó el puesto 4 del país y el 55 del mundo, lo que refleja sus importantes esfuerzos por implementar políticas ecológicas y gestión en el cambio de comportamiento en toda su comunidad universitaria.



El reconocimiento internacional del que ha gozado la UNAL a lo largo de su historia le permitió en 2021 celebrar 120 nuevos convenios con universidades e instituciones de Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Brasil, México, Polonia y Reino Unido, además de la movilidad académica de 226 estudiantes nacionales y extranjeros, y de 52 docentes internacionales.



Entre tanto, la rectora Dolly Montoya Castaño continuó en la Presidencia de la UDUAL, organización que reúne a más de 200 universidades latinoamericanas; y la UNAL fue sede de su Consejo Ejecutivo número 97.

Reflexiva, dinámica y transformadora

En 2021 se extendió el apoyo a procesos pedagógicos para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria en la formación presencial; se mejoró la capacidad de las aulas virtuales; continuó el convenio con la plataforma en línea Coursera; se realizaron ejercicios de innovación abierta a través de la plataforma Innova UNAL, y se realizó el primer Bootcamp de Innovación, con la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería, con participación de más de 300 estudiantes universitarios.



En el campo de la investigación, la UNAL financió 155 proyectos nuevos con participación de 114 grupos de investigación y 416 estudiantes; las Sedes Bogotá, Medellín y Manizales, en convenios de cooperación, gestionaron convocatorias de apoyo a proyectos de investigación, se seleccionaron 62 con asignación de recursos internos por $2.615.507.470 y aportes de entidades externas por $5.548.378.785.



En este año se robusteció la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario; a los 33 centros de pensamiento existentes se sumaron 8 nuevos; y 3 centros de excelencia fueron financiados. A través del Sistema General de Regalías, la Universidad gestionó $71.039.507.491 para proyectos en ocho de sus nueve sedes. También agenció recursos con estampillas regionales por valor de $46.223.000.000.



De los 653 laboratorios que forman parte del Sistema Nacional de Laboratorios, 14 están acreditados y 3 certificados. En estos espacios fueron acreditados 7 nuevos ensayos y servicios de calibración ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC); 20 nuevos ensayos fueron acreditados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam); 100 pruebas pertenecientes a 7 laboratorios de las Sedes Bogotá y Medellín fueron registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); y 121 ensayos y 14 servicios de calibración fueron acreditados en 14 laboratorios.

Innovación y retos tecnológicos

Las iniciativas innovadoras que plantean soluciones a problemas reales de la sociedad a través del conocimiento científico y tecnológico tienen en Méntor, un programa de transferencia de conocimiento creado en la UNAL Sede Bogotá, a su principal aliado.



Gracias a Méntor, en 2021 seis iniciativas innovadoras se conectaron con mentores de la industria y se acompañaron 12 procesos y 2 iniciativas de emprendimiento para selección dentro de un programa de aceleración en la región. En la sede Palmira también se implementó este programa y se realizó un piloto para identificar el potencial social y de mercado de los activos de conocimiento del Banco de Tecnologías de la Sede.



La sede Medellín integró el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsado por la Alcaldía de Medellín a través de la alianza por la educación, y participó en la segunda convocatoria del programa Talento Especializado que ofreció formación a 4.860 personas sobre la Industria 4.0. Entre tanto, la Sede Manizales realizó la medición del ecosistema de emprendimiento en la ciudad, caracterizó a 501 emprendedores y desarrolló 2 eventos de discusión con actores estatales y académicos para construir recomendaciones de política pública basada en evidencia.



Como parte de su estrategia digital, entre otras importantes acciones, la Universidad creó el Observatorio Tecnológico y de Capacidades; escaló el proyecto Horus como un sistema de vigilancia científica y tecnológica; desarrolló la plataforma de gestión inteligente de recursos y capacidades de laboratorio FabLab; diseñó e implementó el modelo de gestión del Portafolio de Proyectos con Componentes TI; implementó esquemas y estrategias de transición a la nube; y consolidó la aplicación EstamosContigo, que permitió tener información actualizada de síntomas del COVID-19 entre la comunidad universitaria.

Infraestructura para el retorno

La modernización y proyección de la infraestructura física ocupó un lugar importante en las inversiones priorizados por la UNAL. La Sede Amazonía avanzó los diseños de 642 m2 de las edificaciones para la atención a estudiantes en el área de Bienestar y contrató obras civiles para adecuar la infraestructura física y el suministro de equipos para 11 espacios.



La sede Bogotá le entregó a la comunidad universitaria el edificio 301 de Bellas Artes y el edificio 564 de aulas de Ciencias. El Auditorio León de Greiff está en proceso de reforzamiento y adecuación, y se avanzó en la construcción (36,4 %) del nuevo edificio 303 de la Facultad de Artes.



En la sede Manizales se iniciaron obras de modernización y ampliación de espacios académicos en 2.400 m2; se intervinieron 1.531 m2 de áreas funcionales para el desarrollo de actividades culturales y de bienestar; y se instalaron 298 paneles fotovoltaicos en un área de 768 m2, que permiten tener una potencia instalada de 121 KWp.



En la sede Medellín se implementaron los lineamientos del Plan Campus a través de la intervención de los bloques 41, 42 y 42A, la consolidación y optimización de usos académicos de los bloques M15, 11 y 16, y la estrategia integral de campus sostenible.



En la sede Orinoquía se ampliaron, adecuaron y equiparon la sala de lectura de la biblioteca, las colecciones biológicas y la bodega de granjas.



En la Sede Palmira se avanzó en la construcción del segundo edificio para Bienestar Universitario y del Centro de Producción de Alimentos, y se realizó el mejoramiento integral de la Biblioteca y del Auditorio Hernando Patiño Cruz.

Acciones para la presencialidad

Desde que inició la crisis sanitaria del COVID-19, la Universidad Nacional de Colombia ha tomado medidas académicas y de bienestar para aliviar los efectos de la pandemia en la trayectoria universitaria de los estudiantes.



Por ejemplo, en 2021 destinó $88.041 millones –correspondientes al 10 % de su presupuesto de funcionamiento– para realizar acciones en las áreas de Bienestar como acompañamiento integral; salud; actividad física y deporte; cultura; y gestión y fomento socioeconómico, que contribuyen con el bienestar de la comunidad universitaria, en campos como acompañamiento en la vida universitaria; inducción y preparación para el cambio; convivencia y cotidianidad; disminución de factores de riesgo; actividades lúdicas culturales y deportivas; y apoyos alimentarios, de alojamiento, transporte y económicos.



También ha realizado acciones para favorecer el retorno a las actividades presenciales en condiciones óptimas de seguridad en las nueve sedes en el país.



Como respuesta a la crisis generada por la pandemia, para los procesos de admisión adelantados se aplicó nuevamente un modelo matemático que permitió realizar una transformación de los puntajes de la Prueba Saber 11 a puntajes de la UNAL, por no ser posible la aplicación presencial de la prueba de la Universidad.



Sin olvidar su compromiso con la educación y la construcción de país, en 2021, y en medio del clima adverso social y sanitario del país, la Universidad logró adaptarse rápidamente y continuar con sus actividades misionales, y con el proceso inédito y exitoso de construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional, Plei 2034, y del nuevo Plan Global de Desarrollo 2022-2024.



De esta manera, para el segundo semestre las nueve sedes de la Universidad en el país volvieron a abrir sus puertas a la presencialidad siguiendo un cuidadoso protocolo de bioseguridad, y paulatinamente los campus universitarios volvieron a ser de los estudiantes. Para muchos de los jóvenes admitidos en los dos últimos años, este momento representa la emoción de ver por primera vez en dos años a sus compañeros y a sus profesores, y de conocer las aulas en las que transcurrirá esta nueva y decisiva etapa de su vida académica.



Para consultar más información sobre este proceso permanente de Rendición de Cuentas de la Universidad Nacional de Colombia – UNAL, puede acceder a la página web http://launalcuenta.unal.edu.co/