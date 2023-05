Salir a jugar bajo la lluvia o quedarse hasta tarde compartiendo con los amigos son pequeños placeres habituales durante la niñez. Casi todos los recordamos con cariño. Eran épocas en las que vivíamos sin preocupaciones y nos bastaba poco para ser felices.

Lamentablemente, no todos tuvimos esos privilegios. Camila Robayo, quien hoy tiene 27 años, es una muestra clara de ello.



“Yo no pude hacer ninguna de esas cosas porque sufría a menudo de neumonías y alergias que me causaban dermatitis. De hecho, apenas a los ocho años me diagnosticaron asma. Eso cambió mi vida por completo”, confiesa Camila.



El drama era familiar, ya que su padre, hoy un adulto mayor, también padece la enfermedad. Como en Cien años de soledad, la estirpe entera parecía condenada para siempre.



Así, mientras que las personas de su edad salían, crecían y descubrían el mundo entre amigos y nuevos amores, la niñez y la juventud de Camila transcurrían entre inhaladores, bufandas y, sobre todo, mucho tiempo en casa.



La dermatitis la acomplejaba y, además, a diferencia de la mayoría de las personas de su misma edad, sufría en las clases de educación física. Suplicaba para que se acabaran rápido, pues incluso se ahogaba al subir escaleras.



“Así era imposible hacer amigos”, cuenta Camila con voz entrecortada al recordar los años de colegio y universidad.



Incluso después de graduarse de Psicología, la enfermedad siguió acosándola. “El punto más crítico fue cuando salí de la carrera y empecé a trabajar. Era complicado compartir espacio laboral con más personas, pues me enfermaba fácilmente. Mis compañeros socializaban después de trabajar, pero yo me iba a casa buscando protegerme”, recuerda la joven de 27 años.



Salir, socializar, trabajar y, en suma, hacer una vida normal parecían retos imposibles de superar para Camila. No parecía haber para ella una segunda oportunidad para vivir.

Decidirse a cambiar la historia

¿Cómo cambiar esa historia que la conducía siempre al mismo punto, que afectaba fuertemente su vida personal y laboral?



Para Camila, todo fue cuestión de actitud; de tener la determinación de cambiar las cosas. Esto implicaba buscar más tratamientos, no dar el brazo a torcer, seguir intentando.



“Usualmente me recetaban inhaladores, pero lo cierto es que cada cuerpo es diferente y, por ende, cada tipo de asma. Eso es algo que debemos comprender los pacientes para no frustrarnos. Por eso, aunque los inhaladores ayudaban, no eran la solución. Era necesario tener paciencia y seguir buscando”, apunta Camila.



Fue así como llegó a un especialista que le formuló un tratamiento innovador para el tratamiento del asma grave. A diferencia de las experiencias previas, empezó a notar resultados y cambios radicales en su vida.



“Puede parecer una bobada, pero yo descubrí tarde muchas cosas hermosas, cosas a las que las personas están habituadas y por ello no aprecian lo suficiente, como trabajar con normalidad o salir en la noche”, cuenta la joven.



Así, Camila empezó a cambiar su historia. No siempre era fácil, ya que significaba un reto desprenderse de la timidez a la que la habían empujado el asma y otras afecciones como la dermatitis. Pero dio todo de sí.



Primero estrechó lazos con sus familiares. Ya podía disfrutar de las reuniones con tíos y primos, lo que le permitió empezar a vencer la dura coraza con la que había crecido.



Eso le ayudó a hacer, por fin, buenos amigos en el trabajo. Salían a departir después del horario laboral, hablaban de cosas de la vida, disfrutaban de un cóctel e intercambiaban experiencias por horas.



Las risas no faltaban, y Camila no dejaba de pensar en lo feliz que la hacía algo tan sencillo y a la vez tan profundo como conectar con personas, hacer amigos. Incluso, con el tiempo, conoció el amor.



Su primera cita fue para ver una película en el cine. Era de noche.



Durante la película, Camila miró hacía atrás y se alegró al pensar en cómo había cambiado su vida. En cómo, con mucho esfuerzo, con el tratamiento adecuado, por fin era “extraordinariamente normal”, dice.

Poder estar cerca de los demás

En esta última etapa de vida Camila ha comprobado que quienes la rodean y aman han sido fundamentales en todo su proceso, entendiendo que el medicamento y la atención de profesionales ha sido fundamental, pero el amor ha sido la clave. “¿Cómo iba yo a saber –se pregunta ella– que lo que necesitaba para cambiar mi historia era encontrar fuerzas en los demás, compartir con otras personas?”.



Por ello, Camila siempre destaca con gratitud el papel que han desempeñado sus familiares, amigos y médicos en su proceso.



“En una enfermedad como el asma, los cuidadores son fundamentales. Lo sé bien porque mi papá es un adulto mayor con la enfermedad y en ocasiones ha tenido que usar oxígeno y ser hospitalizado, incluso por meses. Mi mamá siempre nos ha cuidado. Se ha asegurado de que no se nos pasen los controles y de que acudamos a los especialistas necesarios, sean particulares o de la EPS”, manifiesta.



Ha sido así, en compañía, que la vida de Camila ha dado un giro de 180 grados. De la frustración que le causaba su enfermedad, hoy no queda nada. La soledad de los primeros años se ha ido, y ahora, cada vez que comparte con familiares, amigos y pareja, da gracias por una segunda oportunidad para vivir. Una oportunidad para respirar y disfrutar la vida en toda su expresión.



