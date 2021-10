Una organización que busca la mejor versión de su gente

La coyuntura mundial ha despertado una sensibilidad especial por el bienestar de la humanidad. Con esa conciencia, organizaciones gubernamentales, multinacionales y el sector privado vienen evidenciando iniciativas, políticas y estrategias dirigidas a este objetivo.

Un claro ejemplo de ello es el Hyatt, a nivel global, quienes en sus hoteles -como el Hyatt Regency Cartagena- tienen el propósito de cuidar a las personas para que puedan ser su mejor versión, una apuesta que se expresa en cada rincón de este hotel.



“El cuidado proviene de un lugar de empatía y conexión humana auténtica. Hacemos esto al ver realmente a las personas y conocerlas como individuos únicos, para que podamos diseñar y brindar experiencias personales. Queremos marcar la diferencia en la vida de todos aquellos que nos visitan: colegas, invitados, propietarios, operadores y miembros de la comunidad”, manifiesta Alexandra Bueno, gerente general del Hyatt Regency Cartagena.

Facebook Twitter Linkedin

Hyatt Foto: Hyatt

Proyecto Imagina



En lo que hace referencia a la política del hotel y su compromiso frente a la igualdad, la diversidad y la inclusión a través del ‘Proyecto Imagina’, en alianza con la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, destaca que van a inspirar a una Cartagena que no solo imagine, sino que proyecte mujeres líderes, comprometidas con su futuro y que aporten a romper los círculos de pobreza.



Testigos de esta gran iniciativa son Estefany, Tachare, Laura y Thalía, quienes se graduarán de este proyecto el 15 de octubre. Durante 6 meses, a ellas les proporcionaron todas las herramientas del hotel para llevar a cabo su proceso formativo, desde el transporte de la Fundación Juanfe hasta la enseñanza de las destrezas laborales.



Recibieron clases teóricas y prácticas en cocina (ya sea en el restaurante Kokaú, Amacagua o en pastelería) y hosekeeping. Además, contaron con tutoras que hicieron la labor de “madrinas”, a lo largo de todo el programa, para asistirlas afectivamente y hacer un seguimiento a su proceso y crecimiento.



De esta manera, Imagina promueve la participación femenina en la sociedad y beneficia tanto a las practicantes como a sus entornos.



Por esto, luego de realizar un balance del programa y ver cómo estas cuatro madres adolescentes han evolucionado y desarrollado en este entorno laboral, Hyatt Cartagena hace un llamado a otros hoteles, restaurantes y entidades del sector para que los acompañen en esta labor y se vinculen al proyecto, ya sea creando la oportunidad de tener practicantes dentro de su empresa, o uniéndolas a sus equipos laborales.



Para Alexandra Bueno, hacer parte del Comité de liderazgo, equidad e inclusión de Hyatt Corporation es una responsabilidad muy grande, pero al mismo tiempo algo muy especial.



“Nos permite entender realmente cuáles son las problemáticas que existen en nuestra comunidad y nos da la oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitan. Queremos ser los promotores de una Cartagena más incluyente, desarrollada y generadora de empleo, de oportunidades”, precisa Bueno.



De otra parte, pero fieles a su filosofía de promover el cuidado de las personas, el Hyatt Regency Cartagena abrió sus puertas a un importante integrante del núcleo familiar: las mascotas.



Así, desde el pasado 9 de octubre del 2021, los animales (perros y gatos) son bienvenidos en las residencias del hotel, al tiempo que el Hyatt se asegura de que no les falte nada y que se sientan siempre cuidados, proporcionándoles una cómoda cama, plato para su comida y bolsas plásticas, que encontrarán en la respectiva habitación.



Esta decisión también responde a la creciente tendencia alrededor de

las mascotas, quienes son -sin duda- una parte importante de las familias, las cuales al momento de decidir viajar y desconectarse no quieren dejarlas atrás.



En ese sentido, un reciente estudio de Booking.com y Trekk Soft señala que más del 40% de los viajeros eligen un destino en función de si pueden llevar a su mascota o no, en tanto que el 49% estaría dispuesto a pagar más por hospedarse en un alojamiento que los admita.“Me enorgullece decir que somos pet friendly, pues constantemente dirigimos nuestros esfuerzos a entender las necesidades de quienes nos visitan para hacerlos sentir siempre en casa. Para Hyatt Cartagena, es un honor que podamos compartir con nuestros clientes, ese amor incondicional que tienen por sus mascotas”, enfatiza la Gerente General de Hyatt Regency Cartagena.