Boston Scientific —compañía líder en soluciones médicas innovadoras, comprometida con los pacientes y aliada de la comunidad científica—, presentó en Colombia el primer tratamiento para aliviar el agrandamiento de la próstata (hiperplasia prostática benigna) por medio de una rápida terapia térmica con vapor de agua mínimamente invasiva.

Se trata de una técnica que ha sido usada de manera exitosa en países como Costa Rica y Chile, convirtiéndose en la terapia elegida por cada vez más hombres gracias a ventajas como:



• Permite abandonar los medicamentos a largo plazo y sus posibles efectos secundarios.



• No requiere implantes permanentes.



• Alivia los síntomas de forma segura y eficaz.



• Reduce los síntomas en dos semanas.



• Preserva la función eréctil y urinaria.



• Posibilita el regreso de las actividades habituales en pocos días.



Cabe resaltar que la hiperplasia prostática benigna (HPB) es una de las principales causantes de molestos síntomas en las vías urinarias inferiores de los hombres, lo que afecta de manera importante su calidad de vida.



¿Cómo funciona?



Este tratamiento consiste en la inyección vía endoscópica de vapor de agua a nivel intra prostático, bajo un procedimiento que se puede realizar fuera de los quirófanos.



En cada tratamiento, de nueve segundos de duración, se emite vapor de agua estéril que se distribuye por el tejido prostático afectado. La transformación de vapor en agua hace que se libere energía, lo que provoca la muerte de las células afectadas por esta patología de manera totalmente segura.



“Se emplea anestesia regional con mínimos efectos a nivel de la erección y la eyaculación, muy bajo riesgo de sangrado y de manera ambulatoria. Con base en los resultados obtenidos en pacientes colombianos tratados, esta tecnología promete ser -a futuro- una de las principales opciones de tratamiento para este tipo de pacientes”, manifiesta César González Encinales, médico urólogo y andrólogo.



Al cabo del tiempo, la respuesta curativa natural del cuerpo elimina las células muertas y la próstata reduce su tamaño. Seguidamente, la eliminación del tejido adicional abre la uretra para reducir los síntomas de la HPB.



Mínimamente invasivo



De acuerdo con el médico Mauricio Plata, “a diferencia de los tratamientos con medicamentos o las cirugías, estas técnicas de mínima invasión son una alternativa adicional para el tratamiento de los síntomas urinarios. Múltiples estudios internacionales han demostrado la efectividad de esta técnica al aliviar los síntomas urinarios en seguimiento a más de cinco años”.



El experto médico menciona que, adicionalmente, estas terapias permiten aliviar las secuelas de la cirugía tradicional de la próstata, como la pérdida de eyaculación o la pérdida de la función sexual; “lo cual no ocurre con este procedimiento”, afirma el médico Plata.



Efectos y beneficios



Los resultados recopilados indican que la mayoría de los pacientes tratados con esta tecnología comienzan a experimentar un alivio de los síntomas al cabo de tan solo dos semanas, y el beneficio máximo puede conseguirse en un plazo de tres meses.



La terapia térmica por vapor de agua creada por Boston Scientific, se está aplicando en Colombia desde este año con resultados positivos que se han comprobado luego del seguimiento estricto de todos los pacientes intervenidos.



Según la Sociedad Colombiana de Urología, la hiperplasia prostática benigna es una condición que afecta a alrededor de 3.400.000 colombianos mayores de 45 años



Síntomas a tener en cuenta



Estas son algunas de las manifestaciones más frecuentes de la hiperplasia prostática benigna (HPB) y que deben ser consultadas con un especialista:



1. Levantarse varias veces a orinar durante la noche.



2. Chorro de orina débil e ininterrumpido.



3. Dolor o ardor al orinar.



4. No estar seguro de que la vejiga esté vacía.



5. Incapacidad para ir al baño cuando se siente la necesidad de hacerlo.



6. Falta de control de la micción.



Conozca más:

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Boston Scientific