Una mala elección puede costarle su futuro profesional

Las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental en la orientación profesional de los estudiantes.



En Colombia, aunque el número de estudiantes universitarios se ha duplicado en la última década, cerca de la mitad de aquellos que se matriculan a las Instituciones de Educación Superior deserta en el primer semestre.

Así lo confirma el informe del Banco Mundial ‘Momento decisivo: La educación superior en América Latina y el Caribe’, que asegura que más de 20 millones de estudiantes asisten semestralmente a unas 10 mil instituciones de educación superior, pero, al mismo tiempo, un gran número de ellos abandona tempranamente las aulas o se gradúa sin estar completamente preparado para enfrentar las demandas del mercado laboral.



De hecho, el documento señala que Colombia es el segundo país de la región con mayor tasa de deserción universitaria, superado por Bolivia. La situación no solo pone en jaque el panorama laboral en el país, sino obliga a los actores educativos a cuestionar y replantear los actuales métodos de formación.



Aunque no lo parezca, el peso de la decisión al elegir una carrera profesional se sentirá con todo su poder en cuestión de días; el ser o no acertado en la elección, marcará la diferencia entre uno y otro profesional.



Elsa Gómez (E.G.), vicerrectora de Proyección y Crecimiento de la Universidad Ean, asegura que este es uno de los temas que debe encabezar la lista de prioridades de cualquier universidad que se precie de estar formando conscientemente a las nuevas generaciones.



¿Qué impacto económico puede traerle al país la mala elección de un programa académico o la deserción de los estudiantes?

Si los estudiantes se gradúan de carreras que no están siendo demandadas en el mercado actual, generamos un superávit de ciertos profesionales; es decir, empiezan a graduarse muchos abogados, médicos, administradores… desconociendo que, por estos días, el país necesita, por ejemplo, cientos de profesionales de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Entonces, los modelos de desarrollo económico del país pueden verse afectados si las industrias que requieren mano de obra no la tienen a causa de aquellos que eligieron programas que no cumplían con los requerimientos del mercado y decidieron únicamente motivados por el gusto.



¿Cuál es la importancia de una verdadera orientación profesional?

(E.G.) La educación superior les da a los estudiantes la posibilidad de mejorar su calidad de vida; ese es su verdadero valor. No se trata de matricularse en un programa u otro, sino de escoger acertadamente el vehículo de prosperidad para el futuro.



Esta orientación le dará la ruta de éxito o de fracaso a un aspirante en su proceso profesional, pues si escoge con un mayor grado de certidumbre una línea de estudio, es mucho más factible que al final pueda escoger también su espacio laboral y sentirse cómodo en él, además de ser feliz y exitoso en su vida profesional y personal.



Pero, esa elección no es fácil y al final muchos no son acertados

(E.G.) La tasa de deserción es preocupantemente alta, pues bordea el 50 % de los que entran a primer semestre y luego salen de la universidad porque no era lo que esperaban. Esa inseguridad al momento de entrar es muy común y, por eso, desde la academia lo que tenemos que hacer es proporcionar orientación previa.



En la Universidad Ean innovamos, no solo haciendo la asesoría que los estudiantes necesitan, sino que en el primer semestre les damos la oportunidad de probar un poco de todos los ‘sabores’ que ofrece la Institución.



¿En qué consiste esta estrategia?

(E.G.) A través del programa Testers Ean, los aspirantes pueden escoger durante el primer semestre las unidades académicas que quieran desarrollar dentro de la amplia oferta académica disponible. En Testers aún no estás en una línea de estudio definida, pero tienes la posibilidad de seleccionar entre todas las facultades y los programas que tenemos disponibles, permitiendo una decisión a conciencia y, sobre todo, con el convencimiento necesario para garantizar la permanencia.



Ahora bien, si ya existe una línea clara, el programa Testers se hace directamente en la facultad. Por ejemplo, si aún no se tiene una inclinación por economía, negocios internacionales o administración de empresas, en la Facultad de Administración los estudiantes podrán ver durante un semestre los fundamentos de las tres, y así se les facilitará más la elección definitiva.



Una vez termine el semestre, las asignaturas de la carrera preferida son homologables en el momento que el estudiante se matricule al programa escogido.



¿Qué otros canales de orientación ofrece la Universidad Ean?

(E.G.) En nuestra página www.universidadean.edu.co tenemos un test de vida, con el que aquellos que van a escoger un programa de pregrado pueden saber en qué ámbito podrían desempeñarse mejor. También tenemos uno para posgrado, que consiste en indagar sobre el proceso laboral del profesional y sobre qué quiere hacer con su carrera: mantenerse o cambiar de línea, ganar más dinero o emprender… Entonces, de acuerdo con lo que quiera hacer en su vida laboral, con nosotros tiene la posibilidad de recibir una verdadera orientación en línea.



¿Cuál es la garantía que deben ofrecer las universidades?

(E.G.) Si pensamos que prácticamente la mitad de los matriculados está desertando en el primer semestre, la misión de las universidades resulta enorme, pues dicha cifra demuestra que los estudiantes están llegando muy desorientados a las aulas de educación superior.



Tenemos que garantizar que, antes de matricularse, los estudiantes reciban todo el apoyo de nuestra parte, así como de los padres de familia, quienes muchas veces ejercen una gran e innecesaria presión que los agobia al escoger una carrera, lo cual desemboca en una decisión equivocada que les puede costar su futuro profesional.



¿Cuál es la invitación de la academia?

(E.G.) Escoger la carrera apropiada siempre será una decisión difícil; la mayoría de nosotros lo hemos vivido y sabemos cuán complejo puede resultar. Por eso, es muy importante que acompañemos a nuestros jóvenes para que tomen la mejor decisión, pues de eso depende su futuro, su prosperidad y su proyecto de vida. La selección de una carrera o un posgrado es el inicio de un proyecto laboral que tendrá todo que ver con el éxito, la felicidad y la prosperidad del individuo.