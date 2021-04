Una limpieza más verde, la apuesta de Grupo Eterna

¡Dicen que todo empieza en casa! Que lo que allí aprendes es lo que saldrás a compartir con el mundo y que los grandes cambios nacen desde cada hogar, y eso incluye nuestra conciencia ambiental. Hoy más que nunca entendemos el impacto que la limpieza tiene en nuestra salud pero, además, somos conscientes de que mientras limpiamos tenemos la oportunidad de cuidar el planeta que, al final, es el hogar de todos.



Esto ha motivado la innovación de productos como las toallitas desinfectantes, que se han convertido en una gran solución a la hora de limpiar de manera rápida y práctica superficies de alto contacto y cuyo uso es cada vez más común.

Pañitos multiusos que se convierten en abono

Grupo Eterna, una compañía con más de 67 años en el mercado, pensando en el impacto que este tipo de productos tiene en el medio ambiente, desarrolló los primeros pañitos desinfectantes que al finalizar su ciclo de vida se convierten en abono. Están fabricados 100 por ciento en fibras de bambú, material de origen vegetal, 100 por ciento renovable y 100 por ciento biodegradable en condiciones adecuadas de aireación, humedad, temperatura y microorganismos.

El paño Eco bambú tiene una degradación del 50 por ciento, después de los 15 días, y de más del 95 por ciento, después de 45 días, en condiciones adecuadas de compostaje. El material de estos pañitos se degrada 15 por ciento más rápido que una toalla de celulosa convencional.



“Los pañitos multiusos Eterna Bio te permiten limpiar y desinfectar superficies en solo un paso, dejando una agradable fragancia a limón. Estas toallitas eliminan el 99.9 por ciento* de las bacterias más comunes en casa, no contienen plástico, son libres de cloro, protegen tu hogar, tu familia y el planeta. De esta manera, seguimos innovando para dar a nuestros clientes opciones que les permitan contribuir con el cuidado del planeta a través de acciones cotidianas” aseguró Julio César Herrera, gerente de Mercadeo.



Este producto viene a complementar un amplio portafolio de limpieza bio que, recientemente, ha lanzado Grupo Eterna y que incluye bolsas de basura compostables, un guante ecológico, líquidos elaborados a partir de ingredientes naturales como el coco y envasados en botella 100 por ciento PET reciclado y fibras biodegradables.

Un uso adecuado

Es importante que conozca la manera correcta de usar estos elementos y sacar provecho de todos sus beneficios, cuidando, además del medio ambiente. Aquí algunas recomendaciones:



• Asegúrese de no arrojar estas toallitas al sanitario. Si tiene dudas sobre la manera correcta de desecharlas, busque las instrucciones en el empaque.

• No use la misma toallita para limpiar múltiples superficies, pues esto puede propagar gérmenes y bacterias.

• Mantenga el empaque bien cerrado para conservar su humedad.

• Revise siempre la fecha de vencimiento del producto.

• Estas toallitas se usan para limpiar superficies lisas y poco porosas, por ello, no se recomienda su uso sobre madera. Son muy útiles para lavaplatos, lavamanos, sanitarios, tinas y otras superficies lisas.

• Para desinfectar el teléfono u otros objetos más delicados, se recomienda limpiarlo previamente, pasar la toallita desinfectante y luego secar rápidamente el agente activo con una toalla de papel o alguna tela suave. Esto es para no dañar el teléfono.

• Revise siempre la etiqueta y siga las recomendaciones de uso.

• Use guantes para proteger sus manos mientras realiza el proceso de limpieza y desinfección.

Características del producto:

• Viene en presentación de 40 unidades.

• Libres de plástico.

• 100 por ciento biodegradables y compostables.

• Fabricados en fibra de bambu.

• Elimina el 99.9 por ciento de bacterias*.

• Libre de cloro.



*Probado en: Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Salmonella choleraesius ATCC 10708, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 8739 y staphylococcus aureus.