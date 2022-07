Ahora que trajiste un nueva vida al mundo, ¡todo parece confuso! ¿Cómo y cada cuánto cambiarle el pañal al bebé?, ¿debo bañarlo todos los días?, ¿cómo humectar su piel? Son algunas de las dudas más comunes.



Para despejar estas y otras preguntas, Acid Mantle® Baby (un experto en el cuidado de la piel de los bebés) te da ‘tips’ útiles.

Uso de cremas

Los seres humanos no seríamos lo que somos sin nuestra piel, el órgano más grande del cuerpo. Como dato curioso, durante los primeros tres meses de vida la piel de los bebés tiene un pH más alto que el de los adultos, por lo que es más susceptible a irritaciones.



Por ello, el uso de una crema que prevenga la pañalitis y brinde protección superior, como Acid Mantle® Baby, es esencial.



Al momento de elegir una crema que prevenga las irritaciones, como la pañalitis. deberás preferir las que no tienen fragancias ni conservantes. Las mejores son aquellas que están hechas con ingredientes de origen 100 % natural.



Acid Mantle® Baby, por ejemplo, contiene una fórmula con acción regeneradora que forma una barrera protectora para prevenir eficazmente las irritaciones y quemaduras en la colita de tu bebé.



Aplica generosamente Acid Mantle® Baby en cada cambio de pañal, especialmente antes de la hora de dormir, para prevenir las quemaduras e irritaciones en la colita de tu bebé. Asegúrate de que la zona del pañal siempre esté seca y limpia al momento de aplicar Acid Mantle® Baby.



Una fina capa de esta crema es suficiente para proteger la piel de tu bebé hasta por 10 horas, reduciendo la fricción del pañal, la orina y las heces.

Una buena rutina de baño

Es fundamental que la piel de tu bebé esté siempre limpia, pero no todo depende del baño. Hay expertos que no recomiendan el baño diario, pues esto puede resecar la piel. En su lugar, podrías limpiar la cara, las manos y las nalgas del bebé con un algodón y agua limpia y tibia todos los días.



Después, puedes aplicarle una crema humectante especialmente formulada para bebés que debe aplicarse con suavidad.

Cambio del pañal

Crear horarios y compartirlos entre papá y mamá hará que todo sea más fácil, especialmente si se trata de una tarea que deberás hacer entre cinco y siete veces por día: el cambio del pañal.



Si vas a salir, ten presente llevar una pañalera donde empacarás pañales limpios, un cambiador acolchado o una toalla limpia, una crema para humectar la piel de su colita (como Acid Mantle® Baby) y evitar la pañalitis y todo lo que consideres necesario.



Al momento del cambio de pañal, algo que muchos padres pasan por alto es la manera de limpiar sus heces u orina: si tu bebé es un niño, asegúrate de cubrir el pene con un paño limpio o pañal. ¡Esto evitará un chorro sorpresa! Y si es niña, recuerda siempre que la limpieza debe realizarse de delante hacia atrás, para no arrastrar suciedad al interior de sus genitales.



Antes de cerrar el pañal, aplica Acid Mantle® Baby para proteger, hidratar y restaurar la piel de tu bebé, para así permitirle dormir cómodamente. No olvides aplicarle en los pliegues de la ingle y la parte interna de la cola.



Una buena rutina en el cambio de pañal es la mejor manera de evitar la pañalitis, por lo que no debes esperar a que se presente esta irritación para usar Acid Mantle® Baby. Recuerda que siempre es mejor prevenir.